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13 неудачников, у которых день не задался

13 неудачников, у которых день не задался

Автор:
05 июня 2024 15:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   идиоты   неудача   неудачны день   провал   смешно   черная полоса   
1011
14

Порой удача отворачивается от людей - и с ними происходят неприятные вещи. Герои нашей подборки на себе узнали, что такое - по-настоящему неудачный денёк.

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Метки: Прикол   идиоты   неудача   неудачны день   провал   смешно   черная полоса   
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3  комментария
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13k
Karelian 6 минут назад
Последнее фото - мой самый страшный кошмар. Фиг с ним со всем остальным, но не мочь себе вытереть зад - просто ужас.
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19k
Kucher 16 минут назад
Комментарий к фото
Он ещё и стороны путает. Правый - зелёный, а левый - красный. Это каждый знает.
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1k
DuckTales Полчаса назад
У меня на даче воду прорвало за зиму в 5 местах, приехал отдохнуть
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1713 постов (1664 в горячем)

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