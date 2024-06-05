13 неудачников, у которых день не задался

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Порой удача отворачивается от людей - и с ними происходят неприятные вещи. Герои нашей подборки на себе узнали, что такое - по-настоящему неудачный денёк.
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8. Девушка побрилась без крема для бритья - и у неё случилась вот такая реакция в виде раздражения. Видимо, свидание не удалось
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