ЯЖЕМАТери отжигают: наглость попрошаек в стиле "Отдай бесплатно, жалко что ли?"

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Давно не было тут постов про Яжемам, а ведь они до сих пор есть! Эта категория женщин, считающих, что им все должны бесплатно помогать, поддерживать, да ещё и спасибо говорить при любом удобном случае.
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Попрошайки? Да, так много попрошаек. Тут ведь не в матерях дело, а в целом пласте нашего общества, которое воспитано под лозунгом: Наглость - второе счастье!
Давай, про целителей, магов, бандитов, депутатов, содержанок, аферистов, киллеров, дилеров. Про деньги. Потом, опять про деньги, а после этого, снова про деньги. И, нате вам яжемтатери, яжеотцы, яжезаплатилы.
Два ребенка!
Два ребенка раз..
Два ребенка два.. кто больше?!
Три ребенка!
Звонок в дверь, мужик открывает, тётка незнакомая:
-Это вы вчера мальчика на речке спасли?
-Ну я.
-А кепочка где?
У меня была похожая ситуация, только я не спасал, а просто немного помог. И люди были взрослые.