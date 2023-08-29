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ЯЖЕМАТери отжигают: наглость попрошаек в стиле "Отдай бесплатно, жалко что ли?"

ЯЖЕМАТери отжигают: наглость попрошаек в стиле "Отдай бесплатно, жалко что ли?"

Автор:
29 августа 2023 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   смешно   смешные картинки   я же матери   яжемать   
3346
17

Давно не было тут постов про Яжемам, а ведь они до сих пор есть! Эта категория женщин, считающих, что им все должны бесплатно помогать, поддерживать, да ещё и спасибо говорить при любом удобном случае.

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Метки: Прикол   забавно   смешно   смешные картинки   я же матери   яжемать   
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17  комментариев
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14k
Kostick Час назад
по №2 - бедный ребенок. это же надо, какую падаль его отец домой притянул.
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480
Guilty Pleasure 6 секунд назад
и ведь такие размножаются...
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1k
Руслана Тарасова 7 минут назад
Пару лет назад в газоне перед школой в нашем районе нашла дешёвую кнопочную звонилка, причем с небольшой трещиной внизу экранчике. Поскольку школа рядом, логично, что потерял скорее всего кто-то из младших школьников, кому ещё не доверяют смартфон. Нашла в перечне звонков номер под именем "бабушка", позвонила, оказалась действительно бабушка, и внук до сих пор пытается найти телефон. Мальчишка прибежал минут через десять, забрал телефон, сказал спасибо и убежал. Интересное началось вечером, когда мне начала звонить мама мальчика с вопросом, когда я хочу возместить им стоимость разбитого телефона. Оказывается это моя вина, что у телефона треснут экран и я должна возместить ей его стоимость, мальчик не может пользоваться таким телефоном. Сказать , что , ох@ела от подобных требований, это меньшая реакция на звонок мамы ребенка. Маму послала, телефон в черный список. Но осадок остался очень мерзкий.
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11k
Б.Касторский 7 минут назад
Очень жирно. Даже не интересно. Конечно Яжематери есть и они весьма странные существа. И верю, что часть правда. Но отрезать палец и забыть? Да ребенок от боли с ума сойдет. И точно матери не даст забыть своим криком.
Попрошайки? Да, так много попрошаек. Тут ведь не в матерях дело, а в целом пласте нашего общества, которое воспитано под лозунгом: Наглость - второе счастье!
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−9
volovikd 11 минут назад
Ой! А кто это их всех воспитал? Классические книги - фу! Классические фильмы - фу!
Давай, про целителей, магов, бандитов, депутатов, содержанок, аферистов, киллеров, дилеров. Про деньги. Потом, опять про деньги, а после этого, снова про деньги. И, нате вам яжемтатери, яжеотцы, яжезаплатилы.
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11k
Copycat 12 минут назад
Комментарий к фото
Один ребенок!
Два ребенка!
Два ребенка раз..
Два ребенка два.. кто больше?!
Три ребенка!
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450
Sadik-mardik Copycat 4 минуты назад
Комментарий к фото
Чёт Эминема напомнило, аж пропел
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11k
Copycat 21 минуту назад
Комментарий к фото
мля я это сохраню и буду постить под всеми постами мамш который "ну и что что девушка с прицепом? отец не тот кто зачал, а тот кот воспитал" "мужики хотят что бы сын неприменно от них был, типа СВОЙ, тоже мне князья нашлись которым род свой продолжать надо"
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450
Sadik-mardik Copycat 2 минуты назад
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Заминусят, но чужой даже не бастард
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600
MidMaster Полчаса назад
Про то, что мама забыла, что у ребенка отрезана фаланга - п@здеж. Да и другое под сомнением
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22
Fil Полчаса назад
Очень старый анедкот:

Звонок в дверь, мужик открывает, тётка незнакомая:
-Это вы вчера мальчика на речке спасли?
-Ну я.
-А кепочка где?

У меня была похожая ситуация, только я не спасал, а просто немного помог. И люди были взрослые.
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2k
Жирный бот 50 минут назад
ну это не только женщины) Я колеса старые отдавал даром, самовывоз. "Я заберу, никому не отдавайте. Извините, у меня запара, подвезти мне их не можете?"))
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55k
dima423 58 минут назад
Комментарий к фото
Теперь ей я бы точно не отдал вещи))
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55k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Бедный ребенок(
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Спелая кукурузинка

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