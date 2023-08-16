Объявления с Авито от людей с фантазией

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На Авито можно продать и купить всё, что угодно, а ещё и работу найти. Но порой там встречаются такие персонажи, что даже фантастические фильмы смотреть не надо. Оригинальные и крайне эксцентричные товарищи в нашем посте.
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