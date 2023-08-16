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Объявления с Авито от людей с фантазией

Объявления с Авито от людей с фантазией

Автор:
16 августа 2023 13:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   авито   забавно   на авито   объявления   смешно   смешные картинки   
2779
15

На Авито можно продать и купить всё, что угодно, а ещё и работу найти. Но порой там встречаются такие персонажи, что даже фантастические фильмы смотреть не надо. Оригинальные и крайне эксцентричные товарищи в нашем посте.

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Метки: Прикол   авито   забавно   на авито   объявления   смешно   смешные картинки   
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59k
Александр 42 минуты назад
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1k
alex 51 минуту назад
Комментарий к фото
пассивный питр в порно
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Спелая кукурузинка

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