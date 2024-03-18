Жертва пластики: 36-летняя девушка вставила себе импланты в лицо

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Быть красивыми и не стареть - это желание многих девушек. Однако порой стремление выглядеть хорошо переходит все границы. Тогда и появляются фрики, помешанные на апгрейдах тела. Про такой персонаж читайте в нашем посте.
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Девушка - блогер, она регулярно появляется на светских мероприятиях и рассказывает о косметических процедурах, которые делает и, конечно же, делится секретами красоты/подтянутого тела и ухода за лицом
Она так часто бывает под наркозом, что сложно представить, сколько часов она провела на операционном столе
К тому же на это уходит немало средств. У Анастасии почти 600 тыс. подписчиков в соцсетях. И все с нетерпением ждут, когда же она снова что-то с собой сделает. В комментариях люди всё чаще пишут, что все манипуляции с телом и лицом опасны для здоровья.
Как думаете, как долго такие фрики будут популярны?
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