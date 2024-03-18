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Жертва пластики: 36-летняя девушка вставила себе импланты в лицо

Жертва пластики: 36-летняя девушка вставила себе импланты в лицо

Автор:
18 марта 2024 18:14
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   блогер   идиоты   пластика   смешно   фрик   фрики из соцсетей   
2596
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Быть красивыми и не стареть - это желание многих девушек. Однако порой стремление выглядеть хорошо переходит все границы. Тогда и появляются фрики, помешанные на апгрейдах тела. Про такой персонаж читайте в нашем посте.

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К тому же на это уходит немало средств. У Анастасии почти 600 тыс. подписчиков в соцсетях. И все с нетерпением ждут, когда же она снова что-то с собой сделает. В комментариях люди всё чаще пишут, что все манипуляции с телом и лицом опасны для здоровья.

Как думаете, как долго такие фрики будут популярны?

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Метки: Прикол   блогер   идиоты   пластика   смешно   фрик   фрики из соцсетей   
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45  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну какая же она блевотная тварь!
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полминуты назад
Это один из видов психологического отклонения, долгий разговор...
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1k
KASPER 3 минуты назад
Сгинь...
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17k
a_komolow 5 минут назад
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640
zu4ara 9 минут назад
Урраааа! С меня БАН сняли, теперь могу всех слать подальше!
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4k
Nicksed 10 минут назад
обыкновенная хохлушка.Даже не красилась.
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35
Dmitri Buzõkin 13 минут назад
Бл.... зачем я нажал на эту ссылку
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33k
Kladbische 14 минут назад
Принудительная психиатрия в СССР всё же была не зря.
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26k
Slawa49 20 минут назад
Лицо современной украины!
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26k
Slawa49 21 минуту назад
на украине сейчас создают женские батальоны))) [мат] если туда таких наберут?? придется нашим создавать огнеметные батальоны чтобы выжигать это!
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1k
K_II_T 21 минуту назад
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26k
Slawa49 23 минуты назад
дык она же из киева! всё понятно, там же музей-питомник слабоумных!
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11k
Алексей 23 минуты назад
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6k
Нуи Хусим Полчаса назад
Редкосная ху-йня!
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3k
Semёn Полчаса назад
Возможно вот ее этот образ, нравится спонсору... главное, чтобы спонсор не охладел, тогда дело труба...
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352
CyraxMotorsport Полчаса назад
Вот так проснешься ночью поссать, заодно и усрешься...
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288
Xiks Полчаса назад
Карикатура...
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6k
Григорий Полчаса назад
оно живое?!
несите огнемёт, если шевельнётся - жгите!!!
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3k
samtel 42 минуты назад
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4k
Василий Афиногенов 42 минуты назад
а веть кто то такое ибёт...
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63k
Андрей 42 минуты назад
А ведь могли принудительно отправить на лечение и была бы здорова.
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