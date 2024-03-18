Жертва пластики: 36-летняя девушка вставила себе импланты в лицо

К тому же на это уходит немало средств. У Анастасии почти 600 тыс. подписчиков в соцсетях. И все с нетерпением ждут, когда же она снова что-то с собой сделает. В комментариях люди всё чаще пишут, что все манипуляции с телом и лицом опасны для здоровья.



Как думаете, как долго такие фрики будут популярны?