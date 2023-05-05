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14 колоритных кадров, на которых отсутствует логика, зато есть юмор

14 колоритных кадров, на которых отсутствует логика, зато есть юмор

Автор:
05 мая 2023 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   жить в россии   забавно   идиоты   нет логики   смешно   смешные картинки   
795
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Без юмора очень сложно в любой стране. Дабы жилось веселее, лучше ко всем относиться с лёгкостью, особенно при виде подобных нелогичных и сюрреалистичных надписей и ситуаций.

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Метки: Прикол   жить в россии   забавно   идиоты   нет логики   смешно   смешные картинки   
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1  комментарий
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Колька Валеркин сын 42 минуты назад
Что-то мне подсказывает, что так и задумано.
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