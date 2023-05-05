14 колоритных кадров, на которых отсутствует логика, зато есть юмор

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Без юмора очень сложно в любой стране. Дабы жилось веселее, лучше ко всем относиться с лёгкостью, особенно при виде подобных нелогичных и сюрреалистичных надписей и ситуаций.
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