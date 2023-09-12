История братьев Мьюз: киднеппинг, цирк уродов и возвращение домой

Как и их соседи, семья Мьюзов зарабатывала на жизнь издольством табака. Мальчиков ожидало понятное будущее — они бы помогали своей семье на поле, защищая табачные растения от вредителей и искореняя потенциальные угрозы, прежде чем те смогут нанести вред драгоценному урожаю.

Харриетт Мьюз заботилась о своих сыновьях как могла, но жизнь семьи была очень бедной и тяжёлой. Помимо изнурительного физического труда, не стоит забывать и о том, что это семья чернокожих, а мальчики — чернокожие дети с альбинизмом, то есть ещё более уязвимы для дискриминации и жестокого обращения.

В 1899 году шестилетний Джордж и его девятилетний брат Вилли попали в поле зрения «охотника за уродами» по имени Джеймс Герман «Кэнди» Шелтон. Шелтон искал «фриков» для цирка, которые могли бы сравниться по популярности с такими известными артистами, как сиамские близнецы из Таиланда, известные как Чанг и Энг, или братья-карлики из Огайо, которых цирковой шоумен П.Т. Барнум прозвал «Дикими людьми Борнео».