История братьев Мьюз: киднеппинг, цирк уродов и возвращение домой

Эта душераздирающая, но захватывающая история развернулась в начале 20 века в США. Главные её герои — два афроамериканца, братья-альбиносы с отставанием в развитии Джордж и Вилли Мьюз, которых в детстве ушлые цирковые антрепренеры похитили из семьи и заставили выступать в цирке уродов.
Жизнь Джорджа и Вилли Мьюза резко изменилась, когда их забрали с фермы в Вирджинии и бросили в яркий свет циркового мира. Их история – это история уникальности, эксплуатации и, в конечном итоге, освобождения.
Джордж и Вилли Мьюз, старшие из пяти братьев и сестер, родились у Харриет Мьюз в небольшом поселке Трувайн на окраине Роанока, штат Вирджиния.
Они родились с альбинизмом, генетическим заболеванием, наделившим их бледной кожей, белыми волосами и яркими голубыми глазами. Мальчики сильно отличались от сверстников. У обоих братьев также был нистагм (тремор глазных яблок) — обычное явление при альбинизме, влияющее на зрение. Их борьба со светочувствительностью началась так рано, что к шести и девяти годам на лбу у мальчиков уже появились постоянные морщины.
Как и их соседи, семья Мьюзов зарабатывала на жизнь издольством табака. Мальчиков ожидало понятное будущее — они бы помогали своей семье на поле, защищая табачные растения от вредителей и искореняя потенциальные угрозы, прежде чем те смогут нанести вред драгоценному урожаю.
Харриетт Мьюз заботилась о своих сыновьях как могла, но жизнь семьи была очень бедной и тяжёлой. Помимо изнурительного физического труда, не стоит забывать и о том, что это семья чернокожих, а мальчики — чернокожие дети с альбинизмом, то есть ещё более уязвимы для дискриминации и жестокого обращения.
В 1899 году шестилетний Джордж и его девятилетний брат Вилли попали в поле зрения «охотника за уродами» по имени Джеймс Герман «Кэнди» Шелтон. Шелтон искал «фриков» для цирка, которые могли бы сравниться по популярности с такими известными артистами, как сиамские близнецы из Таиланда, известные как Чанг и Энг, или братья-карлики из Огайо, которых цирковой шоумен П.Т. Барнум прозвал «Дикими людьми Борнео».
«Классная фотография» 1924 года, цирк братьев Ринглинг и Барнума и Бейли. Джордж Мьюз — третий слева в верхнем ряду; Вилли —третий справа
Считается, что родители Джорджа и Уилли поначалу согласились позволить мальчикам принять участие в нескольких представлениях с цирком Шелтона в Трувайне в 1899 году, чтобы немного подзаработать на этом. Однако отпускать их с цирком на гастроли никто не планировал. Шелтон, не сумев договориться, просто похитил братьев-альбиносов, когда его цирк уезжал из посёлка. Мальчики были в поле, Шелтон заманил их конфетами и увез с собой.
В начале 20 века гастролирующий цирк был одним из главных развлечений простых американцев. Наряду с обычными цирковыми номерами большой популярностью пользовались и специальные представления — шоу уродов — с демонстрацией уникальных талантов или уникальных физических особенностей. Шелтон увидел в чернокожих альбиносах отличный потенциал для того, чтобы хорошенько заработать.
Братьям дали цирковые имена Эко и Ико, и с тех пор их жизнь проходила исключительно на шоу уродов. Их продвигали под разными легендами — «люди-обезьяны», «белые эквадорские людоеды», «посланцы с Марса», «люди с овечьими головами» и так далее.
Так прошло их детство, юность, период взросления. Они так и не пошли в школу и не научились читать и писать. Им не платили за работу ни гроша. Им внушили, что их мать умерла, чтобы и мысли вернуться домой не возникало.
Однажды цирковой фотограф подарил братьям Мьюз банджо и гитару — после того, как они позировали ему с этими инструментами для фотографий. Сначала их менеджер подумал, что это шутка, потому что не верил, что братья умеют играть музыку. Но оказалось, что Джордж и Вилли обладали особым талантом – они могли научиться играть практически любую мелодию.
Хотя Джордж был всего на три года старше, он стал защитником Вилли и говорил за них обоих. Джордж говорил, а Вилли выражал себя в основном через музыку. Во время Первой мировой войны они находили утешение в популярной песне «Это долгий путь до Типперэри». Они пели о том, как скучают по дому.
Шли годы, и внешний вид братьев претерпел кардинальные изменения. Их нарядили в яркие костюмы, а волосы уложили в уникальные дреды, которые выглядели как фейерверк, взрывающийся на голове.
На больших транспарантах их называли «Посланцы с Марса» и «Люди с овечьими головами». Легенды об их происхождении выдавались от случая к случаю разные: то их нашли на плоту недалеко от Мадагаскара, то в пустыне Мохаве...
Как вспоминал шоумен Эл Дж. Барнс в своих мемуарах 1936 года: «Была история о том, что мальчики были членами колонии овцеголовых людей, населявших остров в Южных морях; что они были пойманы после множества ужасных побегов и что они были единственными экземплярами в неволе. У мальчиков был очень низкий уровень интеллекта, и история пресс-агента им очень подошла».
В октябре 1927 года, когда цирк въехал в Роанок, братьев Мьюз рекламировали как Посланцев с Марса. Согласно сюжету, Эко и Ико были обнаружены в 1923 году, когда они вылезли из ямы возле обломков космического корабля в пустыне Мохаве.
Идея о том, что эти предполагаемые марсиане играют популярные мелодии рядом с цирковой палаткой в Вирджинии, могла показаться совершенно бессмысленной, но это не помешало толпам любопытных собираться, чтобы увидеть их.
В тот осенний день на ярмарочной площади в Роаноке, пока Джордж играл на мандолине, а Вилли играл на гитаре, их внимание привлекло нечто примечательное: чернокожей женщине удалось пробиться вперед среди преимущественно белой публики.
«Вот наша дорогая старая мама, — воскликнул Джордж. — Посмотри, Вилли, она не умерла».
Они быстро отложили свои инструменты и бросились обнимать женщину, которую не видели много лет.
В этот период Харриетт Мьюз работала горничной и прачкой в Роаноке. Несмотря на свою неграмотность, она каким-то образом узнала, что ее сыновья приезжают в город. И вот, спустя все эти годы, братья воссоединились со своей матерью.
Харриетт Мьюз (справа), её муж Кэбелл (крайний слева) с братьями Мьюз вскоре после того, как она нашла их на цирковом выступлении в 1927 году
Пресса заинтересовалась историей братьев Мьюз, и общественное мнение в подавляющем большинстве поддержало стремление матери добиться справедливости. Дело привлекло всеобщее внимание. В 1927 году суд наконец вынес решение в пользу Харриетт Мьюз. Это решение стало поворотным моментом в жизни Джорджа и Вилли.
Их освободили из лап цирка и позволили вернуться к своей семье, которая никогда не теряла надежды снова их увидеть.
Харриетт Мьюз была известна в семье как женщина с железной волей, которая защищала своих сыновей и боролась за их возвращение
Жизнь после цирка проходила не без трудностей. Джорджу и Вилли пришлось заново познакомиться с миром, от которого они были отделены более двух десятилетий. Они столкнулись с любопытством, а иногда и с предубеждением из-за своей уникальной внешности.
Очень скоро стало понятно, что они слишком привыкли к цирковой жизни и перестроиться им уже трудно. В 1928 году братья Мьюз вернулись в цирковой мир, но уже на своих условиях.
Их выступления проходили в самых разных местах, от Букингемского дворца до Гавайских островов, где они делили сцену с глотателями мечей, гигантами и даже с некоторыми актерами, которые позже появятся в роли Жевунов в «Волшебнике страны Оз».
К концу 1920-х годов братья Мьюз стали одними из цирковых звёзд, таких, о которых пишут газеты и на выступления которых идут толпы людей.
Зарабатывали Джордж и Вилли уже очень хорошо, и отправляли часть заработка матери. На эти деньги Харриетт Мьюз купила небольшую ферму и постепенно выбралась из бедности. После её смерти в 1942 году продажа этой фермы дала братьям Мьюз возможность переехать в дом в Роаноке, где они провели остаток своей жизни. Где-то до середины 50-х они еще время от времени выступали, потом вышли на пенсию.
Джордж Мьюз скончался в 1972 году из-за сердечной недостаточности, а Вилли прожил до 2001 года, достигнув замечательного возраста — 111 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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