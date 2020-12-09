Человек с двумя головами: портреты Паскуаля Пиньона, начало ХХ века

Дело в том, что у Пиньона была огромная опухоль (доброкачественная киста) на макушке. Для шоу уродов ему сделали специальное фальшивое лицо из воска; его приделали к опухоли, чтобы это выглядело так, будто у мужчины две головы. Паскуаль Пиньон гастролировал с этим номером несколько лет. Потом управляющий цирком оплатил ему операцию по удалению опухоли, и Пиньон вернулся в Техас.