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Человек с двумя головами: портреты Паскуаля Пиньона, начало ХХ века

Человек с двумя головами: портреты Паскуаля Пиньона, начало ХХ века (4 фото)

Автор:
09 декабря 2020 12:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: История человека   две головы   опухоль   факты   фрик шоу   цирк уродов   шоу уродов   
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Паскуаль Пиньон (1889–1929), известный как Двуглавый мексиканец, был артистом цирка Селлс-Флото в начале 1900-х годов. Пиньон служил на железной дороге в Техасе, когда его приметили устроители цирковых представлений и пригласили выступать в своем шоу уродов. Не заметить уникальную внешность этого человека было невозможно!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История человека   две головы   опухоль   факты   фрик шоу   цирк уродов   шоу уродов   
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BiZ 53 минуты назад
еще помню был индус, под одеждой подушки носил, типа очень большой..
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339
Владимир 2 часа назад
Ну и фантазия у людей раньше была
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