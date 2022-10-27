Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года"

В детстве мы часто не осознаем, скольким жертвуют наши родители, чтобы сделать нас счастливыми. Но этот маленький мальчик навсегда запомнит тот момент, когда его отец впервые привел его на стадион.



Герои не всегда носят плащи; иногда они выглядят как Санта после целого дня прыжков в дымоходы. Шла ежегодная игра «Кентукки Уайлдкэтс», и главный тренер по баскетболу Джон Калипари заметил в публике кое-что необычное.



Фотография, сделанная Джоном Калипари, растопила сердца и стала вирусной. В кадр попал обычный парень, шахтер Майкл Джо Макгуйар, вместе с маленьким сынишкой. Как выяснилось позже, Майкл после долгой смены в шахте не успел переодеться и был весь в угольной пыли, но он не мог позволить такой мелочи помешать походу на баскетбольный матч, которого его ребенок так ждал.