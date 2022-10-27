Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года"

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Американец так торопился впервые отвести своего 3-летнего сына на баскетбольный матч, что пришел на стадион сразу после смены в шахте. Он был весь в угольной пыли, но успел на матч и порадовал ребенка, а это важно.
В детстве мы часто не осознаем, скольким жертвуют наши родители, чтобы сделать нас счастливыми. Но этот маленький мальчик навсегда запомнит тот момент, когда его отец впервые привел его на стадион.
Герои не всегда носят плащи; иногда они выглядят как Санта после целого дня прыжков в дымоходы. Шла ежегодная игра «Кентукки Уайлдкэтс», и главный тренер по баскетболу Джон Калипари заметил в публике кое-что необычное.
Фотография, сделанная Джоном Калипари, растопила сердца и стала вирусной. В кадр попал обычный парень, шахтер Майкл Джо Макгуйар, вместе с маленьким сынишкой. Как выяснилось позже, Майкл после долгой смены в шахте не успел переодеться и был весь в угольной пыли, но он не мог позволить такой мелочи помешать походу на баскетбольный матч, которого его ребенок так ждал.
Герои не всегда носят плащи; иногда они выглядят как Санта после целого дня прыжков в дымоходы. Шла ежегодная игра «Кентукки Уайлдкэтс», и главный тренер по баскетболу Джон Калипари заметил в публике кое-что необычное.
Фотография, сделанная Джоном Калипари, растопила сердца и стала вирусной. В кадр попал обычный парень, шахтер Майкл Джо Макгуйар, вместе с маленьким сынишкой. Как выяснилось позже, Майкл после долгой смены в шахте не успел переодеться и был весь в угольной пыли, но он не мог позволить такой мелочи помешать походу на баскетбольный матч, которого его ребенок так ждал.
Джон Калипари запостил в Твиттер снимок и написал, что вручит VIP-билеты этой замечательной семье, чтобы они смогли и дальше болеть за любимую команду
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В комментарии к посту тренера пришла Молли Макгуайр, жена Майкла
«Это мой муж Майкл Макгуайр с нашим сыном Истоном!» — написала она. И рассказала, что Майкл не спал с 4:45 утра, а потом помчался на стадион после долгого рабочего дня, чтобы посетить баскетбольный матч со своей семьей. «Мы действительно благословлены таким удивительным человеком, и мы очень благодарны! Мы любим нашего шахтера», — написала она.
У Майкла было около 45 минут, чтобы добраться с работы до игры, и он не хотел пропускать ни одну из первых баскетбольных игр своего 3-летнего сына. Он добавил: «Либо идти прямо туда, либо пропустить половину игры, чтобы пойти домой, принять душ и все такое».
Он понял, что стал популярным в социальных сетях, только на следующий день после игры. После матча семья отправилась прямо домой, а Майкл приготовился к очередному раннему подъему на работу и выключил телефон. Когда он появился перед коллегами, ему устроили овацию.
Сначала он решил, что его разыгрывают. «Все говорили: «Вот идет знаменитость! А вот и знаменитый парень!» Я понятия не имел, что происходит».
Затем он включил свой телефон, который загорался сообщениями, звонками и просьбами об интервью. «Я не мог поверить, что это происходит в реальности», — сказал Майкл. С ним связался и тот самый тренер баскетбольной команды, который решил подарить билеты на последующие матчи этой замечательной семье.
Затем он включил свой телефон, который загорался сообщениями, звонками и просьбами об интервью. «Я не мог поверить, что это происходит в реальности», — сказал Майкл. С ним связался и тот самый тренер баскетбольной команды, который решил подарить билеты на последующие матчи этой замечательной семье.
Молли Макгуайр рассказала журналистам, что основные ценности их семьи основаны на вере, упорном труде и уважении.
Она надеется, что их дети вырастут, «зная, что они всегда достойные, всегда любимые и что им никогда не придется изменять себя, чтобы угодить другим».
Мы желаем семье всего наилучшего и надеемся, что им понравится VIP-опыт! Они определенно этого заслуживают!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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п.с. пипец там все жирные
Или это другое, а, шавки прозападные?