FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1804 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года"

Шахтер стал героем соцсетей и заслужил звание "отец года"

Автор:
27 октября 2022 18:39
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Отец года   баскетбольный матч   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   отец и сын   семейные ценности   семья   шахтер   
914
10
Американец так торопился впервые отвести своего 3-летнего сына на баскетбольный матч, что пришел на стадион сразу после смены в шахте. Он был весь в угольной пыли, но успел на матч и порадовал ребенка, а это важно.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Отец года   баскетбольный матч   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   отец и сын   семейные ценности   семья   шахтер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Sasa 2 часа назад
В Америке еще есть нормальные Люди! А не гендеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 2 минуты назад
Как бы мало времени не было, умыться можно было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Aurelian 20 минут назад
Батя, который сможет научить- Что значит быть человеком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Aleksey Trubitcin Полчаса назад
3-летнего сына на баскетбольный матч?! Не думаю, что ребенку это было интересно, скорее наоборот, в 3 года дети очень активны, а не сидячие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
dʎɔvɐн 2 часа назад
Руки он помыл, [мат]..к не успел ну ну. И чё он везде с грязной харей ходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 2 часа назад
Вот кому я и сочувствую из американцев, вдруг чего случается, так это шахтёрам.
п.с. пипец там все жирные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
GROMOZEKA 2 часа назад
С нетерпением жду либердрысню, с воплями «до чего проклятые капиталисты в америке народ довели», не продохнуть.
Или это другое, а, шавки прозападные?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 2 часа назад
А у нас бы мужика выгнали. Как того офицера, который в ресторан пришел в рабочей одежде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Дарю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова
"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри *Каспарова
17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если их увеличить
17 впечатляющих макрофото, доказывающих, что вещи могут быть гораздо интереснее, если...
Набирающие популярность в сообществах
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
Взрослые тайны и проблемы детской передачи «Спокойной ночи, малыши», которой нет равных
С кого рисовали Зелёного и Алису в "Тайне третьей планеты"
С кого рисовали Зелёного и Алису в "Тайне третьей планеты"
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда решил начать бегать

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#аварии#факты#люди#дети#фотографии#Россия#забавно
#Юмор#интересное#подборка#авто аварии#автомобили#СССР#картинки#автомир#Девушка#кино
#Прикол#животные#история#в мире#креатив#удивительно#Приколы#природа#Toyota#пешехода сбили
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? А какое семейное наследие ценно для вас? А какое семейное наследие ценно для вас? Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс Юморная старушка превратила собственные похороны в спиритический сеанс Фермер из Монголии вырастил зеленый оазис посреди пустыни Гоби Фермер из Монголии вырастил зеленый оазис посреди пустыни Гоби Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи 35 человек, которым удалось разыграть или просто удивить своих близких 35 человек, которым удалось разыграть или просто удивить своих близких

На что жалуетесь?

Вернуться