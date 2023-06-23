В США медсестра удочерила 14-летнюю мать тройняшек

14-летняя Шария Смолл родила троих очаровательных малышей. К сожалению, они родились недоношенными, на сроке 26 недель, и им пришлось бороться за свою жизнь в отделении интенсивной терапии.

Серените, Самари и Сарайя должны были провести в отделении интенсивной терапии более пяти месяцев. Их юная мать часами сидела рядом с ними. Катрина Маллен, медсестра отделения интенсивной терапии, заметила, что Шария всегда одна, и это разбило ей сердце.

Катрина и Шария начали общаться и постепенно сблизились. Поначалу сдержанная, Шария открылась после того, как Катрина поделилась своим собственным опытом рождения ребенка в 16 лет. Она рассказала, что ей пришлось отдать малыша на усыновление. Вскоре Катрина Маллен стала помогать молодой маме в уходе за малышами, консультируя её по всем вопросам, касающимся младенцев.