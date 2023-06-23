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В США медсестра удочерила 14-летнюю мать тройняшек

В США медсестра удочерила 14-летнюю мать тройняшек

Автор:
23 июня 2023 16:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: добрые люди   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   приемная мать   приемная семья   удочерение   хорошие люди   
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Рождение ребенка может быть очень серьёзным испытанием. Особенно если вам 14 лет, вы одна и у вас тройня, а роды преждевременные. К счастью, иногда в трудную минуту рядом оказываются люди с большим сердцем, готовые помочь справиться с трудностями. Для одинокой мамы-подростка из США этим человеком стала медсестра отделения интенсивной терапии.

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14-летняя Шария Смолл родила троих очаровательных малышей. К сожалению, они родились недоношенными, на сроке 26 недель, и им пришлось бороться за свою жизнь в отделении интенсивной терапии.


Серените, Самари и Сарайя должны были провести в отделении интенсивной терапии более пяти месяцев. Их юная мать часами сидела рядом с ними. Катрина Маллен, медсестра отделения интенсивной терапии, заметила, что Шария всегда одна, и это разбило ей сердце.


Катрина и Шария начали общаться и постепенно сблизились. Поначалу сдержанная, Шария открылась после того, как Катрина поделилась своим собственным опытом рождения ребенка в 16 лет. Она рассказала, что ей пришлось отдать малыша на усыновление. Вскоре Катрина Маллен стала помогать молодой маме в уходе за малышами, консультируя её по всем вопросам, касающимся младенцев.


Перед выпиской малышей Катрина дала Шарии свой номер телефона на случай, если у неё возникнут какие-либо вопросы или опасения. Вскоре молодая мама уже разрывала телефон медсестры, спрашивая совета — было понятно, что ей больше не к кому обратиться за помощью и поддержкой.


В конце концов, Самари пришлось госпитализировать, и это привлекло внимание Службы защиты детей. Они решили, что мама-подросток и ее тройняшки нуждаются в приёмной семье. Шария дала социальному работнику номер телефона Катрины, надеясь, что это как-то поможет. Что ж, звезды, должно быть, идеально сошлись, потому что так оно и случилось!


Я знала, что будет сложно, но также знала, что мы со всем справимся.


Катрина уже воспитывала к тому моменту пятерых детей, так что это было непростое решение. Но она восхищалась стойкостью Шарии и верила, что с любовью и поддержкой та сможет изменить свою жизнь.


Теперь, когда у Шарии есть такая мощная поддержка, она может работать над созданием лучшего будущего для своей семьи. Она уже получила аттестат об окончании средней школы и была принята в колледж на академическую стипендию.



Я люблю её, — говорит Катрина. Я её мама и я никуда не уйду. Буду рядом, буду помогать на каждом этапе её пути.


История кажется нереальной. А вам в жизни встречались люди, которые бы просто взяли и пришли вам на помощь?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: добрые люди   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   приемная мать   приемная семья   удочерение   хорошие люди   
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7  комментариев
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9k
SuperTroll 2 часа назад
А может не надо раздвигать рогатку, по факту в 13 лет на лево и на право?
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Старичок Час назад
Комментарий к фото
и кто из них 14-и летняя мать?
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