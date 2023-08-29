Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег

14-летний подросток из США Коннор Халса во время семейной рыбалки на озере Вудс в Миннесоте поймал на крючок необычную рыбу. Это был бумажник, полный наличных.
«Я показал улов своему двоюродному брату. Он открыл кошелёк и произнёс несколько слов, которые в вашем присутствии, вероятно, не следует повторять», — рассказал Коннор программе новостного агентства WDAY-TV.
Внутри бумажники находились 2000 долларов США наличными и визитная карточка с номером телефона.
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Отец Коннора предложил ему вернуть кошелёк законному владельцу, на что тот согласился, сообщает WDAY-TV.
Потому что, как сказал Коннор, быть добрым к людям — это важно. «Мы эти деньги не зарабатывали, не трудились ради них, а этот человек трудился, так что они принадлежат ему», — добавил он.
Семья Коннора связалась с владельцем кошелька Джимом Денни из Айовы. Тот страшно удивился! И рассказал, что потерял его аж год назад во время рыбалки.
Джим Денни недавно ездил встречаться с семьёй Халса. Он попытался вручить им часть из тех денег, что они вернули, но это щедрое предложение было отклонено. Тогда он угостил всех ужином и купил Коннору новый кулер для рыбалки. Ведь надо было как-то отблагодарить парня.
Джим Денни был очень растроган и сказал, что счастлив был бы иметь такого внука, как Коннор.
У меня в руках мой бумажник, и в это до сих пор трудно поверить.
Ну что тут сказать, кроме того, что правильное воспитание — это хорошо. И для кармы полезно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Все зависит от места и времени, в 90 на постсоветском пространстве это была куча денег, сейчас это одна зарплата простого работяги в США.