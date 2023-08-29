Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег

Семья Коннора связалась с владельцем кошелька Джимом Денни из Айовы. Тот страшно удивился! И рассказал, что потерял его аж год назад во время рыбалки.

Джим Денни недавно ездил встречаться с семьёй Халса. Он попытался вручить им часть из тех денег, что они вернули, но это щедрое предложение было отклонено. Тогда он угостил всех ужином и купил Коннору новый кулер для рыбалки. Ведь надо было как-то отблагодарить парня.