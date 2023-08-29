FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2002 поста • 775 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег

Юный рыбак поймал на удочку кошелёк с кучей денег

Автор:
29 августа 2023 16:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: доброе дело   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   кошелёк   рыбаки   рыбалка   хорошие люди   
1111
3
1

14-летний подросток из США Коннор Халса во время семейной рыбалки на озере Вудс в Миннесоте поймал на крючок необычную рыбу. Это был бумажник, полный наличных.


«Я показал улов своему двоюродному брату. Он открыл кошелёк и произнёс несколько слов, которые в вашем присутствии, вероятно, не следует повторять», — рассказал Коннор программе новостного агентства WDAY-TV.


Внутри бумажники находились 2000 долларов США наличными и визитная карточка с номером телефона.


Отец Коннора предложил ему вернуть кошелёк законному владельцу, на что тот согласился, сообщает WDAY-TV.


Потому что, как сказал Коннор, быть добрым к людям — это важно. «Мы эти деньги не зарабатывали, не трудились ради них, а этот человек трудился, так что они принадлежат ему», — добавил он.


Семья Коннора связалась с владельцем кошелька Джимом Денни из Айовы. Тот страшно удивился! И рассказал, что потерял его аж год назад во время рыбалки.


Джим Денни недавно ездил встречаться с семьёй Халса. Он попытался вручить им часть из тех денег, что они вернули, но это щедрое предложение было отклонено. Тогда он угостил всех ужином и купил Коннору новый кулер для рыбалки. Ведь надо было как-то отблагодарить парня.


Джим Денни был очень растроган и сказал, что счастлив был бы иметь такого внука, как Коннор.


У меня в руках мой бумажник, и в это до сих пор трудно поверить.


Ну что тут сказать, кроме того, что правильное воспитание — это хорошо. И для кармы полезно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: доброе дело   жизнь в сша   истории из жизни   истории людей   кошелёк   рыбаки   рыбалка   хорошие люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Corvus Corax 10 минут назад
Еще один кошелек? На той неделе поймал, на этой.. сплошная везуха...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Micropi 4 минуты назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aleks 7 минут назад
2000 баксов для амеров это куча денег?

Все зависит от места и времени, в 90 на постсоветском пространстве это была куча денег, сейчас это одна зарплата простого работяги в США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Axel 9 минут назад
Две тысячи долларов как-то не тянет на кучу денег
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106481



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей
Наполивала: подводим итоги дачного сезона вместе с девушками из соцсетей
Набирающие популярность в сообществах
«Пока бьется мое сердце...»
«Пока бьется мое сердце...»
Записка, найденная в дупле
Записка, найденная в дупле
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Созданы невидимые QR-коды (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#забавно#конфликт#полиция#новости#Еда#Россия#здоровые
#в мире#Юмор#Прикол#позитив#улыбнуло#ДТП#история#шоу бизнес#драка#Индия
#люди#животные#фильм#факты#интересное#криминал#маразм#собака#трейлер#Мемы
Созданы невидимые QR-коды (видео) Созданы невидимые QR-коды (видео) Необычное хобби: американка готовит по рецептам, найденным на могильных камнях Необычное хобби: американка готовит по рецептам, найденным на могильных камнях 77-летняя женщина вышла замуж за саму себя и надела свадебное платье своей мечты 77-летняя женщина вышла замуж за саму себя и надела свадебное платье своей мечты Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил В США медсестра удочерила 14-летнюю мать тройняшек В США медсестра удочерила 14-летнюю мать тройняшек Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам Кассир супермаркета смог выйти на пенсию благодаря неравнодушным тиктокерам

На что жалуетесь?

Вернуться