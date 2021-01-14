35 европейцев рассказали, что поразило их в США

В прошлом году я по работе неделю провел в Лос-Анджелесе.

Размер порций, средний вес людей, качество еды, реклама и т.д. — все это было таким, как я и ожидал. Но что меня удивило:

1. Я знал, что Лос-Сантос из GTA основывается на Лос-Анджелесе, но даже не представлял, насколько точно его повторили. Люди говорят и ведут себя практически так же. Звуки, свет, пейзажи, гребаное РАДИО! Я думал, что они во многом преувеличили — нет! Было довольно забавно кататься по городу, смотреть вокруг и говорить: «Ух ты, это же то место, где случилось то-то и то-то в игре!». Крутота!

2. Здесь очень много бездомных, и по ним видно, что многие из них больны/имеют проблемы с психикой. Это уж точно не избавило меня от предубеждений относительно здравоохранения и социального обеспечения в Америке…

3. Поразительная разница между соседними районами. Конечно, я понимаю, почему на одной улице дома выглядят красивыми и ухоженными, а на другой — не очень. Но почему качество дорог так отличается? Почему на «бедной» улице дорога в таком плохом состоянии и вся в выбоинах, а на «богатой» улице дорога чистая и целая? Разве чинить дороги — не обязанность города? В уме не укладывается, что они больше заботятся о богатых районах, чем о бедных. Если бы они поступали настолько очевидно здесь, пришел бы некто белый и пушистый.