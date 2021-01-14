35 европейцев рассказали, что поразило их в США

Разница между Европой и США — колоссальная, и за примерами далеко ходить не надо. Когда кто-то спросил европейцев на Reddit, что их больше всего поразило или озадачило, когда они приехали в США, вдохновленные пользователи тут же настрочили почти 34 тысячи комментариев, и вот 35 самых ярких из них.
Счастливые улыбающиеся лица в рекламе лекарств, пока голос на фоне предупреждает, что один из возможных побочных эффектов — смерть.
Я жила у милейшей семьи. Они работали допоздна, жили в пригороде. Мне захотелось сделать им сюрприз и приготовить им ужин, так что я отправилась в магазин пешком, захватив с собой пустой рюкзак для покупок. Чтобы добраться до магазина мне пришлось сначала идти вдоль 8-полосного шоссе, затем перейти его. В магазине пришлось остановить очень пожилого мужчину, который собирался упаковать мои покупки. Затем на обратном пути меня остановила полиция. Они были очень вежливыми и просто интересовались, где сломалась моя машина. В итоге они объяснили мне, что в пригородах практически нет инфраструктуры для пеших прогулок. Они повезли меня домой. По дороге я увидела вывеску: «Бензин по 99 центов за галлон, рождественский подарок местному сообществу от Бада» — у отца был вынос мозга, когда я ему об этом рассказала. Приехала домой, поблагодарила милых полицейских, приготовила овощную запеканку. Когда моя чудесная принимающая семья вернулась домой, они были в восторге, но сильно встревожились. В целом, я бы сказала, что какой бы безумной ни была или ни казалась Америка — американцы с лихвой это компенсируют. Они — одни из самых дружелюбных и гостеприимных людей из всех, кого я встречала.
Рекламные щиты на обочинах автомагистралей на юге.
Билборд №1: ИИСУС
Билборд №2: ПОРНУХА И БУХЛО, СЛЕДУЮЩИЙ СЪЕЗД
Билборд №3: ОГНЕСТРЕЛ! ОГНЕСТРЕЛ! ОГНЕСТРЕЛ!
Будучи чертовски интровертным финном (стереотипы берут свое), я был в ужасе от того, как много болтают местные. Постоянно желали мне хорошего дня и расспрашивали о бесполезных вещах.
ПОЖАЛУЙСТА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ СО МНОЙ ЭТО НЕ В МОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Политическая реклама по телику, в которой кандидатов не восхваляют, а демонизируют.
«Такой-то такой-то — дьявол из пучины ада, который будет жрать ваших новорожденных на завтрак, если вы за него проголосуете! Не делайте этого, если любите Америку!». Жуткая музыка и черно-белые кадры прилагаются. Странно это, очень странно.
Ездил по обмену. Два самых запоминающихся вопроса: «А в Европе видно луну?» и «У вас в Европе есть пицца?». Еще я никогда не забуду карту Европы в школе, на которой все еще была обозначена Югославия, и все границы были перепутаны. Карта в ШКОЛЕ.
Почти вся еда сладкая на вкус, даже хлеб.
Ресторан «Heart Attack Grill» в Лас-Вегасе вынес мне мозг. Снаружи стоят весы, похожие на те, что используют на ферме, только для людей, и если человек весит больше 350 фунтов (почти 160 кг), то его накормят бесплатно — это ужасно, и мой английский мозг очень долго это переваривал.
Количество людей с ожирением. То, что тучные люди разъезжают по магазинам на электросамокатах. То, что они стали инвалидами из-за ожирения.
Ездил туда частично по работе как немецкий военнослужащий, носил форму. Меня поразило, как много людей благодарили меня за службу (видимо, на меня, как немца, это тоже по умолчанию распространялось), делали мне скидки или вообще угощали бесплатно (в Старбаксе). В Германии люди относятся к военнослужащим, цитируя одного из президентов, «с дружелюбным равнодушием». США показала мне новый мир… однако, должен признать, в какой-то степени это было пугающе. Есть ощущение… что это слишком. Слишком много восхищения, слишком много доверия к форме и тому, что она представляет, слишком много «механических повторов» фраз и слишком мало нормальности в результате. Все равно, это был запоминающийся и приятный однократный опыт.
Я съел голубой Slurpee (лед с сиропом) в парке аттракционов и три часа спустя, без шуток, я [сходил в туалет] ЯРКО-ГОЛУБЫМ. Ни один продукт в Европе еще не содержал ингредиент, из-за которого мой [стул] окрасился бы в голубой. Я так [ошалел], что до сих пор, одиннадцать лет спустя, помню этот голубой [стул]. Спасибо, Америка, за теплые воспоминания…
12.
Я съел голубой Slurpee (лед с сиропом) в парке аттракционов и три часа спустя, без шуток, я [сходил в туалет] ЯРКО-ГОЛУБЫМ. Ни один продукт в Европе еще не содержал ингредиент, из-за которого мой [стул] окрасился бы в голубой. Я так [ошалел], что до сих пор, одиннадцать лет спустя, помню этот голубой [стул]. Спасибо, Америка, за теплые воспоминания…
В прошлом году я по работе неделю провел в Лос-Анджелесе.
Размер порций, средний вес людей, качество еды, реклама и т.д. — все это было таким, как я и ожидал. Но что меня удивило:
1. Я знал, что Лос-Сантос из GTA основывается на Лос-Анджелесе, но даже не представлял, насколько точно его повторили. Люди говорят и ведут себя практически так же. Звуки, свет, пейзажи, гребаное РАДИО! Я думал, что они во многом преувеличили — нет! Было довольно забавно кататься по городу, смотреть вокруг и говорить: «Ух ты, это же то место, где случилось то-то и то-то в игре!». Крутота!
2. Здесь очень много бездомных, и по ним видно, что многие из них больны/имеют проблемы с психикой. Это уж точно не избавило меня от предубеждений относительно здравоохранения и социального обеспечения в Америке…
3. Поразительная разница между соседними районами. Конечно, я понимаю, почему на одной улице дома выглядят красивыми и ухоженными, а на другой — не очень. Но почему качество дорог так отличается? Почему на «бедной» улице дорога в таком плохом состоянии и вся в выбоинах, а на «богатой» улице дорога чистая и целая? Разве чинить дороги — не обязанность города? В уме не укладывается, что они больше заботятся о богатых районах, чем о бедных. Если бы они поступали настолько очевидно здесь, пришел бы некто белый и пушистый.
То, что в цену на ценнике не входит налог. Это просто… странно!
Флаги повсюду. Не только перед жилыми домами, но повсюду. Я даже видел флаг перед супермаркетом. WTF.
Мелочь, но: то, что все постоянно спрашивают «как дела?», не ожидая услышать ответ.
Реклама медицинских препаратов, отпускаемых по рецепту. Это что за нафиг вообще?
Очень мощные кондиционеры — в помещениях ты как в холодильнике.
19.
В первый же день путешествия по США мы остановились в придорожном ресторане к югу от Сан-Франциско. Когда мы попытались заплатить, официант сказал, что посетитель, который только что ушел, уже оплатил наш обед и пожелал нам хорошей дороги. WTF, кто вообще так делает. Так мило! Сделало мне день, да и вообще весь отдых.
Размеры порций, размеры машин, размеры дорог, размеры домов.
Все хлопья для завтрака, которые предлагал отель, содержали как минимум 20% сахара.
До поездки в США я думал, что щели в кабинках туалета — миф. За пять дней там так и не смог там уединиться. Как можно с**ть, когда кто-то может в любой момент посмотреть тебе в глаза??
80-летняя женщина за кассой в супермаркете.
Обилие бездомных. Люди, которые проходят мимо пожилой бездомной женщины, чтобы зайти в супермаркет.
Странное отношение к алкоголю в целом. Мы, британцы, однажды пошли выпить в обед, и наши американские друзья попытались отправить нас в АА.
Когда в Бостоне кто-то узнал, что мы британцы, и подошел к нам со словами: «О боже, у меня в Англии есть подруга. Она живет в Лондоне. Вы знакомы?». Хм-м, в Лондоне живет 9 миллионов людей, в Великобритании — 65 миллионов. Вероятность того, что я знаю этого человека, довольно мала.
Я пошел в МакДоналдс и заказал там то, что беру обычно. Но еда на вкус была совершенно другой. А Fanta оказалась странным апельсиновым соком с сиропом.
В помещениях холоднее, чем если раздеться догола зимой на улице.
29.
Однажды в Ihop я увидел, как женщина добавляет сахар в Колу. Мне сказали, что даже для американцев это отвратительно.
30.
Огромные масштабы просто поражают. Каждый штат — это отдельная маленькая страна. Я прожил там 7 лет и побывал в разных местах, и каждый раз, когда я пересекал границу штата, я как будто пересекал границу в Европе — настолько все было иначе.
То, насколько унитазы здесь ниже, чем в Европе. Я начал усаживаться, опустился так низко, что уже думал, что падаю мимо этой проклятой штуки, а потом так на нее шлепнулся, что показалось, что я задницу сломал. Это как пропустить ступеньку на лестнице, только хуже.
32.
В первую мою поездку меня поразило огромное количество маленьких аэропортов и небольших самолетов. Столько возможностей облететь огромную страну. Потрясающе.
Фильмы про Нью-Йорк готовят тебя ко всему, кроме запаха [испражнений].
34.
То, что нужно обязательно оставлять на чай — и неважно, хорошим ли было обслуживание.
То, что все переходят дорогу в неположенных местах, и что на многих дорогах нет бордюра/тротуара. Мне было сложно добираться из одного места в другое.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ИМХО отвратительный город для жизни.
Сразу вспомнилось ...
Я смотрю в унитаз хохоча
У меня голубая моча
И конец у меня голубой
И вообще я не доволен
собой!
Маяковский в ответ:
Не голова у тебя, а
седалище
В твоих жилах моча а не
кровь
Посадить бы тебя во
влагалище
И начать переделывать
вновь!
По поводу пеших прогулок в пригородах действительно - знакомая лет 20 назад жила там, пошла прогуляться, трижды останавливались полиция и спрашивала, все ли в порядке, предлагали подвезти
-Привет, как дела? Отличный день правда...