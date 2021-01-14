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35 европейцев рассказали, что поразило их в США

35 европейцев рассказали, что поразило их в США (30 фото)

Автор:
14 января 2021 14:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Reddit   Европа и США   жизнь в сша   истории из жизни   сша   
2359
30

Разница между Европой и США — колоссальная, и за примерами далеко ходить не надо. Когда кто-то спросил европейцев на Reddit, что их больше всего поразило или озадачило, когда они приехали в США, вдохновленные пользователи тут же настрочили почти 34 тысячи комментариев, и вот 35 самых ярких из них.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Европа и США   жизнь в сша   истории из жизни   сша   
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22  комментария
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1k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Про запах на улице непонятно. Прям плохой запах ?
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8k
БарНалей Shekhar Kapur Час назад
У них там крайне херово работают коммунальные службы. Баки с мусором протекают. И все это гуано течет по улицам. И ИМХО дороги самые отвратительные. Все это из-за самых суровых профзоюзов. Ночные работы очень дороги. А днем хрен что сделаешь. Ну и метро отдельная тема. Хотя последнее время чуть улучшилось.
ИМХО отвратительный город для жизни.
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69k
Иван 3 минуты назад
"съел голубой Slurpee (лед с сиропом) в парке аттракционов и три часа спустя, без шуток, я [сходил в туалет] ЯРКО-ГОЛУБЫМ. Ни один продукт в Европе еще не содержал ингредиент, из-за которого мой [стул] окрасился бы в голубой. Я так [ошалел], что до сих пор, одиннадцать лет спустя, помню этот голубой [стул]. Спасибо, Америка, за теплые воспоминания…"

Сразу вспомнилось ...

Я смотрю в унитаз хохоча
У меня голубая моча
И конец у меня голубой
И вообще я не доволен
собой!
Маяковский в ответ:
Не голова у тебя, а
седалище
В твоих жилах моча а не
кровь
Посадить бы тебя во
влагалище
И начать переделывать
вновь!
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Комментарий удален
−5
1k
Sam22 24 минуты назад
25 не понял. Куда их пытались отправить?
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255
EM Sam22 7 минут назад
Наверное к Анонимным Алкоголикам))
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816
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Синька и прочие красители в напитках и конфетах и у нас не редкость. В Краснодаре тоже летом кондеи на максимум. Когда за окном 4 месяца до +40 и влажность.... многое из описанного ничего необычного, если уж совсем не впадать в местечковость.

По поводу пеших прогулок в пригородах действительно - знакомая лет 20 назад жила там, пошла прогуляться, трижды останавливались полиция и спрашивала, все ли в порядке, предлагали подвезти
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3k
Hugo_RnD 54 минуты назад
европейцы тоже странный народ: нафига второй раз было жрать голубую фигню, если в первый раз не понравилось?!
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27k
winergy2012 Hugo_RnD Полчаса назад
Цвет говна понравился.
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7k
Barachek_Obachek Hugo_RnD 2 минуты назад
Хотел в Европу со своим стулом приехать
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11k
Serg2001 2 часа назад
35 европейцев рассказали, что поразило их в США
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6k
klop Serg2001 39 минут назад
Всегда удивлял меня этот диалог в России тоже спрашивают как дела.
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11k
Serg2001 klop Полчаса назад
В России как правило дожидаются ответа... Хотя бы из вежливости
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6k
klop Serg2001 18 минут назад
Ага из вежливости ждут стандартный ответ "Нормально" или "Пойдет".
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255
EM Serg2001 5 минут назад
При этом выражение лица заинтересованное)
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1k
Владимир 2 часа назад
Заходишь в такую кабинку со щелями, только срать, тут заходят американцы, и сквозь щель:
-Привет, как дела? Отличный день правда...
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7k
Barachek_Obachek Владимир Минуту назад
Но ты с голубым стулом!
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6k
SSD 2 часа назад
35 европейцев рассказали, что поразило их в США
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56k
Александр Ломовицкий SSD 2 часа назад
если хочешь сделать кирдык то иди и сделай а не жди пока кто то сделает за тебя .
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6k
Alexandr Barhudarov SSD 59 минут назад
сами справляются
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340
kuka Alexandr Barhudarov 10 минут назад
Судя по последним событиям, да, справятся.
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