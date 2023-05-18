77-летняя женщина вышла замуж за саму себя и надела свадебное платье своей мечты

Девушки во всём мире мечтают о своей свадьбе и планируют всё до мельчайших деталей. Дотти Фидели была одной из таких девушек и всю жизнь мечтала о крутой и исключительной свадьбе. В 77 лет она решила, что не стоит ждать мужчину и нужно просто выйти замуж за саму себя! Устроить праздник.
Торжественная церемония состоялась в доме престарелых в Огайо (США). Новобрачная рассказала, что у неё наконец-то появился шанс сыграть свадьбу, о которой она всегда мечтала.
Это то, чего я всегда хотела. Я хотела выйти замуж и жить счастливо, но всё пошло не так. И теперь у меня есть второй шанс, возможность сделать то, что сделает меня счастливой.
Я сказала своей дочери: «Это лучшее, что у меня когда-либо было, кроме вас, детей.
Дотти Фидели однажды уже выходила замуж, в 1965 году. Но после того, как они с мужем обменялись клятвами в здании суда, он отправился на работу, а она — домой. Красивой свадебной церемонии и праздника не было. По словам женщины, на регистрацию брака она пришла в чёрном платье, так что этот брак был явно обречён с самого начала.
Но мечты о красивой свадьбе не оставляли её всю дальнейшую жизнь. Дожив до преклонного возраста, Дотти переживала, что так и не испытает этих ощущений, так и не наденет никогда белый свадебный наряд невесты... Её дочь Донна решила устроить этот праздник, воплотить в жизнь давнюю мечту матери. Она договорилась с руководством дома престарелых O’Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо, где живёт Дотти, украсила помещение, приготовила закуски для гостей.
На праздник пришли все родственники и друзья — они не могли упустить возможность увидеть Дотти Фидели в свадебном платье её мечты! Белом платье с длинными кружевными рукавами и серебряным поясом. И фата была, как же без фаты.
Дотти нервничала накануне важного дня, как нервничает любая невеста. Но в итоге всё вышло как нельзя лучше, и праздник — не только для неё, но и для близких — удался.
Произнося клятвы самой себе, невеста держала в руке белую лилию (символ любви).
Все видят лишь внешнюю красоту лилии. И живут своей жизнью, думая, что счастливы, что всё будет тип-топ. Но не учитывают то, что у лилии внутри есть ещё маленькие лепестки. Внутреннее — вот что важно. Вот где течёт любовь Божья. Вот где он даёт вам мудрость и надежду. Я буду рада, если вы задумаетесь об этом.
Молодец, боевая старушка! Совет да любовь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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