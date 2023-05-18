77-летняя женщина вышла замуж за саму себя и надела свадебное платье своей мечты

Я сказала своей дочери: «Это лучшее, что у меня когда-либо было, кроме вас, детей.

Дотти Фидели однажды уже выходила замуж, в 1965 году. Но после того, как они с мужем обменялись клятвами в здании суда, он отправился на работу, а она — домой. Красивой свадебной церемонии и праздника не было. По словам женщины, на регистрацию брака она пришла в чёрном платье, так что этот брак был явно обречён с самого начала.

Но мечты о красивой свадьбе не оставляли её всю дальнейшую жизнь. Дожив до преклонного возраста, Дотти переживала, что так и не испытает этих ощущений, так и не наденет никогда белый свадебный наряд невесты... Её дочь Донна решила устроить этот праздник, воплотить в жизнь давнюю мечту матери. Она договорилась с руководством дома престарелых O’Bannon Terrace в Гошене, штат Огайо, где живёт Дотти, украсила помещение, приготовила закуски для гостей.

На праздник пришли все родственники и друзья — они не могли упустить возможность увидеть Дотти Фидели в свадебном платье её мечты! Белом платье с длинными кружевными рукавами и серебряным поясом. И фата была, как же без фаты.