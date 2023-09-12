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Странный фото с просторов США, глядя на которые так и хочется спросить "Что это за ерунда?"

Странный фото с просторов США, глядя на которые так и хочется спросить "Что это за ерунда?"

Автор:
12 сентября 2023 12:24
Сообщество : Юмор
Метки: ВТФ   США   ого   странно   странности   удивительно   что тут происходит   
2757
16

Странности могут поджидать всюду. На этот раз колоритные и необычные кадры с просторов США. Что там у них вообще происходит?

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Метки: ВТФ   США   ого   странно   странности   удивительно   что тут происходит   
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14  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Теперь, ты, член! (с) Малышева
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12k
Copycat Полчаса назад
Э слющай совсэм Странный фото однако
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35k
АнтонПолднев Полчаса назад
Откуда в СШП праворукие машины?
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6k
V2.Smirnov 38 минут назад
8. Какой странный способ доставки

Это не доставка. Это хранение и\или перевозка. Пила в сборе длиннее коробки.
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3k
Шапкин 38 минут назад
Странный фото [skip] так и хочется спросить "Что это за ерунда?"
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116k
parallax 39 минут назад
Странный фото с просторов США...

13. Последствия пересадки волос в Турции

???
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30k
Serg2001 43 минуты назад
Комментарий к фото
Видимо, кикшеринг достал их гораздо раньше...)
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6k
CruelAsm 44 минуты назад
А какой из этих фото странный?
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51k
Андрей 47 минут назад
- Что это за ерунда?
- Это Америка, сынок!
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