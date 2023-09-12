Подпорная стенка из бетона рухнула на автопарковку базы отдыха в Дагестане

Погибла девушка-фотограф. Еще один мужчина пострадал.
В Буйнакском районе Дагестана на Чиркейском водохранилище неподалёку от базы отдыха «Сулак» на припаркованное авто рухгули бетонные плиты. Известно, что подпорная стена высотой 5,5 м, длиной 16 м., упала на территорию другой базы отдыха. Видимо, эта преграда выполняла разграничительную функцию между двумя зонами отдыха.
Груда бетона придавила авто и людей, которые стояли на том самом месте и снимали ролик для туристов. Под завалами погибла 23-летняя девушка, ее 24-летний спутник пострадал и был госпитализирован в Буйнакскую клинику с разнообразными травмами.
Погибшую и пострадавшего пришлось извлекать из-под завалов с привлечением спецтехники.
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Возбуждено уголовное дело по ст. об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Виновным может грозить наказание до шести лет лишения свободы.
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Русские от них все уехали - вот вам результат!
жаль девушку - соболезнования родным