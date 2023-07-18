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Пять человек погибли после падения самолета на ангар с людьми в Польше

Пять человек погибли после падения самолета на ангар с людьми в Польше

Автор:
18 июля 2023 07:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Cessna   Ynews   Видео   Польша   авиакатастрофа   ангар   гибель людей   падение   самолёт   
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Самолет Cessna упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды. Трагедия произошла в Новодворском районе Польши.

Легкомоторный самолёт, с которого прыгали парашютисты, потерял управление при заходе на посадку и рухнул на ангар с людьми в селе Хрцинно, расположенном в 40 км от Варшавы. В результате погибли пять человек, около 12 пострадали. Инцидент произошёл вчера ооло 19 часов по местному времени.


Ангар был временным сооружением на случай непогоды. В нём прятались от урагана люди, которые поспешили найти убежище, а нашли - смерть.


По сообщениям в СМИ, пилот самолёта погиб, а четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.


В спасательной акции участвовали четыре вертолета из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколова-Подляского - заявила пресс-секретарь авиационного медицинского отряда Юстина Сочацкая.

Источник:

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Метки: Cessna   Ynews   Видео   Польша   авиакатастрофа   ангар   гибель людей   падение   самолёт   
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6  комментариев
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70
Zmey Gorynych 39 минут назад
Россию уже обвинили?
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1k
SmartCat101 3 минуты назад
вот уж кого кого, а этих мразей совсем не жаль!
рассадник фашизма
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15k
Shtoppi 3 минуты назад
странно что пост без пометки "молния". а то ведь новость из польской пердяевки очень тут всех интересует.
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163
cmacy 6 минут назад
Напишите сколько человек погибли от рук нескольких тысяч польских головорезов на Украине. По этим людям я буду скорбеть.
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8k
Гнев Укупника 8 минут назад
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11k
Алексей 52 минуты назад
Да и ... бы с ними!!!
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