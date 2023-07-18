Пять человек погибли после падения самолета на ангар с людьми в Польше

Самолет Cessna упал на ангар, в котором люди прятались от непогоды. Трагедия произошла в Новодворском районе Польши.
Легкомоторный самолёт, с которого прыгали парашютисты, потерял управление при заходе на посадку и рухнул на ангар с людьми в селе Хрцинно, расположенном в 40 км от Варшавы. В результате погибли пять человек, около 12 пострадали. Инцидент произошёл вчера ооло 19 часов по местному времени.
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Ангар был временным сооружением на случай непогоды. В нём прятались от урагана люди, которые поспешили найти убежище, а нашли - смерть.
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По сообщениям в СМИ, пилот самолёта погиб, а четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
В спасательной акции участвовали четыре вертолета из Варшавы, Плоцка, Ольштына и Соколова-Подляского - заявила пресс-секретарь авиационного медицинского отряда Юстина Сочацкая.
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