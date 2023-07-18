Пять человек погибли после падения самолета на ангар с людьми в Польше

Легкомоторный самолёт, с которого прыгали парашютисты, потерял управление при заходе на посадку и рухнул на ангар с людьми в селе Хрцинно, расположенном в 40 км от Варшавы. В результате погибли пять человек, около 12 пострадали. Инцидент произошёл вчера ооло 19 часов по местному времени.