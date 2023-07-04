Японцы создали каркас автомобиля из проволоки, который выглядит как нарисованный

Если вы играли в мобильные видеоигры вроде Pokemon GO, то, вероятно, немного знаете о дополненной реальности (AR). Это технология, которая визуально улучшает реальный мир с помощью компьютерных изображений, фактически накладывая цифровые элементы на реальную среду.

То, что вы видите на фотографии, выглядит как продукт дополненной реальности. Но в действительности эта конструкция была создана из металлической проволоки. Снимки недавно завирусились в японских соцсетях: люди просто не могли поверить, что это реальное изображение реально существующего объекта.