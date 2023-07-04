Японцы создали каркас автомобиля из проволоки, который выглядит как нарисованный

Японская компания по обработке металлов Yamaguchi Seisakusho привлекла большое внимание демонстрацией своих возможностей, создав очень детализированный каркас автомобиля, который выглядит почти как визуализация машины в дополненной реальности.
Если вы играли в мобильные видеоигры вроде Pokemon GO, то, вероятно, немного знаете о дополненной реальности (AR). Это технология, которая визуально улучшает реальный мир с помощью компьютерных изображений, фактически накладывая цифровые элементы на реальную среду.
То, что вы видите на фотографии, выглядит как продукт дополненной реальности. Но в действительности эта конструкция была создана из металлической проволоки. Снимки недавно завирусились в японских соцсетях: люди просто не могли поверить, что это реальное изображение реально существующего объекта.
Этот проволочный каркас автомобиля — работа Yamaguchi Seisakusho («Ямагучи Сейсакусё»), компании, занимающейся высокоточной обработкой металла, расположенной в городе Йошикава, префектура Сайтама, Япония.
Исао Ямагучи, старший управляющий директор компании, объяснил, что компания сделала пять таких каркасов специально для автомобильного конгресса, проходившего 10 лет назад. Это был необычный заказ, но руководство компании отнеслось к нему как к хорошей возможности продемонстрировать технические возможности завода.
Каркасные автомобили были сначала спроектированы с помощью программного обеспечения 3D CAD (автоматизированное проектирование), затем детали вырезали из металлических листов с помощью прецизионных лазерных резаков. Металлическая проволока была помещена и приварена вокруг этих «выкроек», а затем их убрали, оставив лишь проволочный каркас.
Интересно, что «каркасные автомобили» не привлекали особого внимания до 2016 года, пока заказчик не вернул один из них производителю. Так удивительная, кажущаяся нарисованной конструкция оказалась на стоянке Yamaguchi Seisakusho. С тех пор её фотоизображения ходят по Сети и даже показывались в японских телешоу.
Один из пяти каркасных автомобилей недавно вновь стал вирусным после того, как его заметили в городе Ниидза, префектура Сайтама. Споры вокруг его существования в реальном мире с новой силой разгорелись в японских соцсетях.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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