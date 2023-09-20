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При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия

При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия

Автор:
20 сентября 2023 13:03
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Подмосковье   Спасение   балашиха   взыв бытового газа   завалы   обрушение   плита перекрытия   пострадавшие   сотрудники МЧС   
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Повторное обрушение зафиксировано в доме, разрушенном взрывом бытового газа в Балашихе. Два сотрудника МЧС погибли.

Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, который разнес несколько квартир в 9-этажном доме.


На место сразу же выехали спецслужбы. Спасатели эвакуировали людей и начали разбор завалов. Из разрушенных квартир удалось вывести нескольких человек. На видео - процесс спасение пенсионерки, которую с помощью автолестницы вытащили с 6 этажа.



К сожалению, трем жителям дома помочь не успели, они погибли


Во время разбора завалов произошло второе обрушение. На спасателей, пытавшихся достать мать с ребёнком, упала плита перекрытия.


При обрушении острадали четыре спасателя - они переданы медикам. Погибли два сотрудника МЧС. Их тела достали из-под завалов.


В разрушенном доме до сих пор остаются люди. По крайней мере, известно о женщине с ребёнком. На видео ниже слышны крики о помощи тех, кого еще не достали из-под рухнувших стен.


Всех эвакуированных жителей дома (170 человек) отвезли в ДК Балашихи. Людям предоставили горячее питание. С ними пообщался губернатор области Андрей Воробьёв. Глава региона сообщил, что на экспертизу дома потребуется не менее двух дней. А менять окна, вылетевшие при взрыве в соседних домах, начнут уже сегодня.


Предварительной причиной обрушения дома является взрыв бытового газа. Известно, что сотрудники газовой службы проверяли оборудование в августе. ОБошли весь дом, кроме шести квартир, куда не смогли попасть. Сейчас поднимаются документы, чтобы понять, оборудование в каких именно квартирах не было осмотрено.


По последней информации от МЧС число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.

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Метки: Ynews   Подмосковье   Спасение   балашиха   взыв бытового газа   завалы   обрушение   плита перекрытия   пострадавшие   сотрудники МЧС   
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25  комментариев
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733
Илья Час назад
Ну как так? Вроде же проффессионалы ! Почему не оценили? Почему не подстраховали. Гибнут лучшие и самые смелые .
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48k
Aleksandr 43 минуты назад
С панельками надо завязывать. Срок отслужила-и на снос.
Каждый раз как авария, так пол дома разносит.
А в кирпичном только окна выбьет...
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15k
Sergej Lehr 56 минут назад
Жаль девочку. Пишут, что погибла...
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17k
Shtoppi Час назад
по ходу нелегальный чуркистан в доме квартировал, эти ушлепки двери чужим не открывают + тупые и бухаю как черти, т. ч. могли по синему и конфорку не закрыть. ну а дальше все по классике.
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5k
Макс73 Час назад
Вот можете меня говном обкидать. 99% хитрозделанные чурки на съемной квартире всем аулом решили обойти счётчик газа. но что то пошло не так. А Вы и дальше задавайте им квартира жадные ублюдки.
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30k
Юрьевич Час назад
Насколько я понял - это хрущёвская 9-ти этажка?
Эти дома давно уже прошли свой срок службы!
Они вообще изначально планировались на 25 лет службы!
Из них газ нужно убирать везде и срочно! При малейшем взрыве эти дома рассыпаются!

Но самое фиговое, что не производится контроль газовых труб и оборудования! В Москве ещё раз в год газовые службы обходят квартиры и то далеко не все. И этот контроль снижается прямо пропорционально (а может и по экспоненте) расстоянию от центра.
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82
ruslan d Добрый 49 минут назад
А что он может сделать , вскрыть двери ? Ок , а дальше что , кто будет это оплачивать ?
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248
Александр Шевченко Юрьевич 7 минут назад
Это вы путаете с советским снипом, сейчас панелька по нормам 75-100, типа нормально. Без комментариев.
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11k
Мафусаил 2 часа назад
Очень жаль.
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