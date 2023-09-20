При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия

Предварительной причиной обрушения дома является взрыв бытового газа. Известно, что сотрудники газовой службы проверяли оборудование в августе. ОБошли весь дом, кроме шести квартир, куда не смогли попасть. Сейчас поднимаются документы, чтобы понять, оборудование в каких именно квартирах не было осмотрено.





По последней информации от МЧС число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.