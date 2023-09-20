При разборе завалов в подмосковной многоэтажке на спасателей рухнула плита перекрытия

Повторное обрушение зафиксировано в доме, разрушенном взрывом бытового газа в Балашихе. Два сотрудника МЧС погибли.
Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел взрыв, который разнес несколько квартир в 9-этажном доме.
На место сразу же выехали спецслужбы. Спасатели эвакуировали людей и начали разбор завалов. Из разрушенных квартир удалось вывести нескольких человек. На видео - процесс спасение пенсионерки, которую с помощью автолестницы вытащили с 6 этажа.
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К сожалению, трем жителям дома помочь не успели, они погибли
Во время разбора завалов произошло второе обрушение. На спасателей, пытавшихся достать мать с ребёнком, упала плита перекрытия.
Осторожно! Видео не предназначено для людей с нестабильной психикой
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При обрушении острадали четыре спасателя - они переданы медикам. Погибли два сотрудника МЧС. Их тела достали из-под завалов.
В разрушенном доме до сих пор остаются люди. По крайней мере, известно о женщине с ребёнком. На видео ниже слышны крики о помощи тех, кого еще не достали из-под рухнувших стен.
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Всех эвакуированных жителей дома (170 человек) отвезли в ДК Балашихи. Людям предоставили горячее питание. С ними пообщался губернатор области Андрей Воробьёв. Глава региона сообщил, что на экспертизу дома потребуется не менее двух дней. А менять окна, вылетевшие при взрыве в соседних домах, начнут уже сегодня.
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Предварительной причиной обрушения дома является взрыв бытового газа. Известно, что сотрудники газовой службы проверяли оборудование в августе. ОБошли весь дом, кроме шести квартир, куда не смогли попасть. Сейчас поднимаются документы, чтобы понять, оборудование в каких именно квартирах не было осмотрено.
По последней информации от МЧС число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски в офисах управляющей и газовой компаний.
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Каждый раз как авария, так пол дома разносит.
А в кирпичном только окна выбьет...
чурки потому и лезут туда где именно газ. там легко организовать накроварню не привлекая к себе внимание огромными счетами, в отличии от тех домов где все на электричестве.
мусора к стати тоже с таких хат за крышу долю имеют.
п.с. Старичок процитировал тебя, так что писать нужно учиться тебе.
Эти дома давно уже прошли свой срок службы!
Они вообще изначально планировались на 25 лет службы!
Из них газ нужно убирать везде и срочно! При малейшем взрыве эти дома рассыпаются!
Но самое фиговое, что не производится контроль газовых труб и оборудования! В Москве ещё раз в год газовые службы обходят квартиры и то далеко не все. И этот контроль снижается прямо пропорционально (а может и по экспоненте) расстоянию от центра.