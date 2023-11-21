"Я вам моргаю! Зачем туда лезете?": две машины ушли под лёд на реке Лена

К счастью, людей удалось вытащить за секунды до погружения.
На реке Лена встал лёд. Он пока непрочный, но кого смущают такие мелочи?
20 ноября сразу два авто провалились под лёд в Якутске. На память осталось эмоциональное видео, снятое в транспорте на воздушной подушке. Он-то и спас
идиотов провалившихся под лед людей с Toyota Ipsum.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Более полный вариант этого видео был выложен в якутском Телеграм-канале . Сообщается, что инцидент произошёл на переправе Якутск - Нижний Бестях - Якутск.
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Как сообщают СМИ, Минтранс Якутии уже объявил о запрете выезда на лед до официального открытия ледовых переправ.
«За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная предусматривается ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей» .
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пассажиров воздержаться от поездок по льду, не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров.
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А тут уже первые претенденты на премию Дарвина!