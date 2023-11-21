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"Я вам моргаю! Зачем туда лезете?": две машины ушли под лёд на реке Лена

"Я вам моргаю! Зачем туда лезете?": две машины ушли под лёд на реке Лена

Автор:
21 ноября 2023 10:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Спасение   Якутск   авто   лед   провалились под лед   река лена   
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К счастью, людей удалось вытащить за секунды до погружения.


На реке Лена встал лёд. Он пока непрочный, но кого смущают такие мелочи?


20 ноября сразу два авто провалились под лёд в Якутске. На память осталось эмоциональное видео, снятое в транспорте на воздушной подушке. Он-то и спас идиотов провалившихся под лед людей с Toyota Ipsum.


Более полный вариант этого видео был выложен в якутском Телеграм-канале . Сообщается, что инцидент произошёл на переправе Якутск - Нижний Бестях - Якутск.


Еще одно провалившееся авто зафиксировали на переправе Бестях - Якутск. Людей также спасли.



Как сообщают СМИ, Минтранс Якутии уже объявил о запрете выезда на лед до официального открытия ледовых переправ.

«За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная предусматривается ответственность по ст. 9.10 КоАП РС(Я) с наложением административного штрафа: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей» .

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пассажиров воздержаться от поездок по льду, не рисковать своей жизнью и жизнью пассажиров.

Источник:

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Метки: Ynews   Спасение   Якутск   авто   лед   провалились под лед   река лена   
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2  комментария
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goshan_hmc Полчаса назад
Я пешком то боюсь идти лунки в озере сверлить по первому льду...
А тут уже первые претенденты на премию Дарвина!
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