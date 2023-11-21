"Я вам моргаю! Зачем туда лезете?": две машины ушли под лёд на реке Лена

На реке Лена встал лёд. Он пока непрочный, но кого смущают такие мелочи?

20 ноября сразу два авто провалились под лёд в Якутске. На память осталось эмоциональное видео, снятое в транспорте на воздушной подушке. Он-то и спас идиотов провалившихся под лед людей с Toyota Ipsum.