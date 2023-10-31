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После беспорядков в Махачкале дагестанского блогера Хасбика проверят на экстремизм

После беспорядков в Махачкале дагестанского блогера Хасбика проверят на экстремизм

Автор:
31 октября 2023 12:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Дагестан   Махачкала   антисемитизм   беспорядки в Махачкале   знаменистости   проверка   прокуратура   хасбик   экстремизм   
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Бдительные интернет-пользователи уверяют, что Хасбулла Магомедов опубликовал посты, которые могли побудить жителей Дагестана устроить беспорядки в аэропорту Махачкалы. Потому что если ты знаменит, нужно следить за каждым своим словом.

Подписчика Хасбика возмутили два поста блогера. В одном из них он выражает своё отношение к еврейским беженцам. Перепостив картинку, на которой призывают не сдавать этим людям квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях, Хасбик, тем самым, показывает себя ярым антисемитом.


Во втором своём посте блогер осуждает отель в Хасавюрте, где якобы разместились израильтяне. Дескать, если их всех не выселят, "гостиница превратится в пепел".


Оба поста были размещены и в Телеграм-канале блогера, и в Инстаграм*-канале Хасбика. Увидев эти посты, один из интернет-пользователей написал заявление в прокуратуру. По его мнению, эти сообщения могли спровоцировать дагестанцев на участие в беспорядках. И даже если принять во внимание, что в последующих постах Хасбулла осудил протестующих, он, как публичное лицо, не мог не осознавать ответственности за свои поступки.


28 октября сотня жителей Хасавьюрта потребовала выселить граждан Израиля из гостиницы. Местные жители на фоне распространившихся слухов собрались около двух отелей в Хасавюрте. Глава Дагестана заявил, что доверчивые сограждане поддались на фейки и провокации. Но история этими протестами не закончилась.


29 октября около 1,5 тысяч дагестанцев после информации о прибывшим в Махачкале самолёте из Израиля собрались у аэропорта с намерением не пустить израильских беженцев в Дагестан. Эта сходка вылилась в массовые беспорядки, в ходе которых пострадали и гражданские лица, и силовики.


По последним данным, задержано более 80 участников акции. Следственные органы СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Расследование этого дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. А глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, заявив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри.


"Нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - сообщил Кадыров в своем Телегррам-канале.


*принадлежит Meta*, признанной экстремистской в РФ.

* Запрещены в РФ

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Метки: Ynews   Дагестан   Махачкала   антисемитизм   беспорядки в Махачкале   знаменистости   проверка   прокуратура   хасбик   экстремизм   
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45  комментариев
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6k
alex 2 часа назад
да его давно утопить пора, как брак от помёта
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7k
Дети откопали осла 2 минуты назад
Поганый выкидыш , как на эту мерзость ещё можно и подписаться ...
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1k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Вот зачем пиарить этого уродца?Сейчас не средние века, чтобы уродцев в цирк отправлять, на потеху публики
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8k
Влад 7 минут назад
интересно-его на малолетку закроют или по-взрослому)))))))))))))
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3k
SmartCat101 12 минут назад
этого огрызка обезьяны не проверять нужно, а пристрелить
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3k
Χάρων 16 минут назад
Давно пора этого утырка посадить...
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61k
pynh 17 минут назад
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25k
Slawa49 18 минут назад
о боги, их все больше!!!!!!!!!!! слева хасбик 21 год справа абдурозик 20 лет!!! они размножаются!!!!!!!!!
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3k
poбт 23 минуты назад
я только понять не могу в чем дрочь на этого калеку?
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Опять этот тупой больной ублюдок отметился.
И что спокойно в песочнице не сидится
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25k
Slawa49 Полчаса назад
хасбика нужно проверить на дибилизм!!! как и весь дагестан стоит проверить сдачу ЕГЭ, ибо смотришь результаты а там 100% сдача, сплощные профессоры и академики, слушаешь по факту там борцуха на борцухе, образования ноль!
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−2
. Полчаса назад
чурки ...
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3k
Алекс Полчаса назад
Вот уеб...к
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25
Macdew 40 минут назад
Опять этот брелок шайтана.
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749
Aurelian 42 минуты назад
Сначала с котами воевал, теперь с людьми.
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929
Сергей С 58 минут назад
Мерзкий тип, переобулся в воздухе в свои черевички
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61k
pynh Час назад
Интересно, кем станет этот писдюк когда вырастет?
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416
Максим pynh 36 минут назад
Так он же не вырастет.)))
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10k
Billi_Bons Час назад
Уберите отсюда этого мерзкого карлика!!!
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1k
АНДРЕЙ Час назад
Какой-то он мерзкий.
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5k
Alex Час назад
Ган**н тупой.
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61k
pynh 2 часа назад
Мал клоп, да вонюч
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