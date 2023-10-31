После беспорядков в Махачкале дагестанского блогера Хасбика проверят на экстремизм

29 октября около 1,5 тысяч дагестанцев после информации о прибывшим в Махачкале самолёте из Израиля собрались у аэропорта с намерением не пустить израильских беженцев в Дагестан. Эта сходка вылилась в массовые беспорядки, в ходе которых пострадали и гражданские лица, и силовики.





По последним данным, задержано более 80 участников акции. Следственные органы СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Расследование этого дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. А глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, заявив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри.





"Нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - сообщил Кадыров в своем Телегррам-канале.





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