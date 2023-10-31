После беспорядков в Махачкале дагестанского блогера Хасбика проверят на экстремизм

Бдительные интернет-пользователи уверяют, что Хасбулла Магомедов опубликовал посты, которые могли побудить жителей Дагестана устроить беспорядки в аэропорту Махачкалы. Потому что если ты знаменит, нужно следить за каждым своим словом.
Подписчика Хасбика возмутили два поста блогера. В одном из них он выражает своё отношение к еврейским беженцам. Перепостив картинку, на которой призывают не сдавать этим людям квартиры, не возить их в авто и не обслуживать в заведениях, Хасбик, тем самым, показывает себя ярым антисемитом.
Во втором своём посте блогер осуждает отель в Хасавюрте, где якобы разместились израильтяне. Дескать, если их всех не выселят, "гостиница превратится в пепел".
Оба поста были размещены и в Телеграм-канале блогера, и в Инстаграм*-канале Хасбика. Увидев эти посты, один из интернет-пользователей написал заявление в прокуратуру. По его мнению, эти сообщения могли спровоцировать дагестанцев на участие в беспорядках. И даже если принять во внимание, что в последующих постах Хасбулла осудил протестующих, он, как публичное лицо, не мог не осознавать ответственности за свои поступки.
28 октября сотня жителей Хасавьюрта потребовала выселить граждан Израиля из гостиницы. Местные жители на фоне распространившихся слухов собрались около двух отелей в Хасавюрте. Глава Дагестана заявил, что доверчивые сограждане поддались на фейки и провокации. Но история этими протестами не закончилась.
29 октября около 1,5 тысяч дагестанцев после информации о прибывшим в Махачкале самолёте из Израиля собрались у аэропорта с намерением не пустить израильских беженцев в Дагестан. Эта сходка вылилась в массовые беспорядки, в ходе которых пострадали и гражданские лица, и силовики.
По последним данным, задержано более 80 участников акции. Следственные органы СКР по Дагестану возбудили уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Расследование этого дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. А глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию, заявив, что нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри.
"Нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - сообщил Кадыров в своем Телегррам-канале.
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И что спокойно в песочнице не сидится