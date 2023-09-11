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"Ты будешь слушать меня!": появилось видео пьяного "представления" Панина* в эстонском баре, из которого его увела полиция

"Ты будешь слушать меня!": появилось видео пьяного "представления" Панина* в эстонском баре, из которого его увела полиция

Автор:
11 сентября 2023 17:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Алексей Панин*   бар   вытрезвитель   дебош   жмурки   знаменитость   полиция   эстония   
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Похоже, это видео станет откровением и для самого Алексея Панина* , который вообще не помнит подробностей той ночи.

Алексей Панин* совершил вояж в Эстонию, где погулял от души, с заходом в стрип-бар и вытрезвитель. В СМИ появились было сообщения, что артиста за его художества могут депортировать в Россию, но он отрицает эту возможность: дескать, у эстонской полиции претензий к Панину нет - подумаешь, отдохнул в вытрезвителе ночь. Сам он все события того эпохального дня помнит с трудом.


Говорит, что нашёл стрип-бар, а точнее бордель, где налакался, чуть-чуть поспорил с сотрудниками заведения, ну и поехал в наручниках на казённую койку спать и приходить в себя. Дескать, ничего особенного.



Телеграм-канал Mash уверен, что актёр скромничает, и его загул был более витиеватым и в прямом смысле слова грязным.


"За несколько часов он: сходил по-большому у подъезда, сходил по-большому на кровать в своём же номере, оставил пару тысяч евро в стрипухе, побил там посуду. Евротур по столице Эстонии случился в ночь с 4 на 5 сентября. Первой остановкой Панина был жилой район в старом городе, где он пометил один из подъездов и организовал потасовку с туристами из Финляндии. Очевидцы вызвали наряд, сотрудники провели беседу и увезли актёра в отель — отсыпаться. Но душа народного артиста потребовала продолжения. Легенда "Жмурок" перебрал с алкоголем, испражнился на кровать, начал бегать голым по коридору и долбиться в двери. Администрация вызвала ЧОП, Панина* выкинули из отеля. Он — отправился в стриптиз-клуб, где снял комнату с джакузи, залился шампанским и устроил дебош на ресепшене. Разбил посуду, ранил осколком стекла девушку-администратора. Закончилось всё полицией, заявлением и решёткой."



В сеть слили видео из того самого бара. Господин Панин* во всей красе пытается вызвать к себе интерес у сотрудников заведения, внезапно вспомнив, что он Народный артист РФ, но они почему-то не реагируют на эту информацию и не падают ниц пред пьяным гостем.


Как хорошо, что Панин* получил гражданство Испании, и после своих выкрутасов отправился на новую родину, а не был депортирован в РФ! Наверняка этим загулом похождения актёра не закончатся, и странам ЕС еще предстоит узнать о том, на что способен артист из "Жмурок".


*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.


Источник:

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Метки: #иноагент   Алексей Панин*   бар   вытрезвитель   дебош   жмурки   знаменитость   полиция   эстония   
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34  комментария
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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816
Анисимов Вадим 5 минут назад
Он ещё жив?!!!
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17k
Shtoppi 9 минут назад
позор рода человеческого.
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7k
Умница-красавица Полчаса назад
Однозначно занюханый ЕС уже мал для такой масштабной личности. Он явно метит в Голливуд. На кровать срать уже научился, точь в точь как тамошние звёзды
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10k
Juli Полчаса назад
Про мужика он в гейропе может конечно рассказывать, которому сасал, а вот про собачку не стал рассказывать.
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44k
Карандаш Полчаса назад
Когда смотрю на Панина, он мне всегда противогаз напоминает...

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15k
Господин Уэф Полчаса назад
Было и прости, Господи, стало:
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748
Шурман 40 минут назад
Ужас
. Блин а я летом был рядом , у меня была уникальная возможность объяснить что он не прав и мне пох на его гражданство .
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3
Игорь Шурман 8 минут назад
Гастробайтер на всех темах фишек засветился
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184
Александра С 40 минут назад
Панин дебил.
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16k
a_komolow 44 минуты назад
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10k
Алексей 48 минут назад
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1k
Gamak 56 минут назад
Сколько можно ЭТО пиарить???
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16k
ss Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Горожанин Час назад
Хорошо что предатель и полнейшее у.е.б.и.щ.е уже не Россию позорит, а члена НАТО Испанию и ЕС в целом.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
собака
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16k
Majul Час назад
И все же на русском общаются. Ладно это животное, с ним все понятно, но и эстонцы поголовно в видео говорят на языке "врага", причем без акцента. Дешевое двуличие, тьфу!
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35k
АнтонПолднев Час назад
У меня после постов про Панина всегда только один вопрос. ОТКУДА СЦУКО БАБКИ???!!!
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10k
hairov Час назад
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Очищается русская земля.
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27k
AzuveR Час назад
Это уже не человек, а ЖИВОТНОЕ.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Человек находится в процессе распада личности. Ему помощь нужна. Как минимум психолога.
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