"Ты будешь слушать меня!": появилось видео пьяного "представления" Панина* в эстонском баре, из которого его увела полиция

Телеграм-канал Mash уверен, что актёр скромничает, и его загул был более витиеватым и в прямом смысле слова грязным.

"За несколько часов он: сходил по-большому у подъезда, сходил по-большому на кровать в своём же номере, оставил пару тысяч евро в стрипухе, побил там посуду. Евротур по столице Эстонии случился в ночь с 4 на 5 сентября. Первой остановкой Панина был жилой район в старом городе, где он пометил один из подъездов и организовал потасовку с туристами из Финляндии. Очевидцы вызвали наряд, сотрудники провели беседу и увезли актёра в отель — отсыпаться. Но душа народного артиста потребовала продолжения. Легенда "Жмурок" перебрал с алкоголем, испражнился на кровать, начал бегать голым по коридору и долбиться в двери. Администрация вызвала ЧОП, Панина* выкинули из отеля. Он — отправился в стриптиз-клуб, где снял комнату с джакузи, залился шампанским и устроил дебош на ресепшене. Разбил посуду, ранил осколком стекла девушку-администратора. Закончилось всё полицией, заявлением и решёткой."

В сеть слили видео из того самого бара. Господин Панин* во всей красе пытается вызвать к себе интерес у сотрудников заведения, внезапно вспомнив, что он Народный артист РФ, но они почему-то не реагируют на эту информацию и не падают ниц пред пьяным гостем.