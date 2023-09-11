"Ты будешь слушать меня!": появилось видео пьяного "представления" Панина* в эстонском баре, из которого его увела полиция

Похоже, это видео станет откровением и для самого Алексея Панина* , который вообще не помнит подробностей той ночи.
Алексей Панин* совершил вояж в Эстонию, где погулял от души, с заходом в стрип-бар и вытрезвитель. В СМИ появились было сообщения, что артиста за его художества могут депортировать в Россию, но он отрицает эту возможность: дескать, у эстонской полиции претензий к Панину нет - подумаешь, отдохнул в вытрезвителе ночь. Сам он все события того эпохального дня помнит с трудом.
Говорит, что нашёл стрип-бар, а точнее бордель, где налакался, чуть-чуть поспорил с сотрудниками заведения, ну и поехал в наручниках на казённую койку спать и приходить в себя. Дескать, ничего особенного.
Телеграм-канал Mash уверен, что актёр скромничает, и его загул был более витиеватым и в прямом смысле слова грязным.
"За несколько часов он: сходил по-большому у подъезда, сходил по-большому на кровать в своём же номере, оставил пару тысяч евро в стрипухе, побил там посуду. Евротур по столице Эстонии случился в ночь с 4 на 5 сентября. Первой остановкой Панина был жилой район в старом городе, где он пометил один из подъездов и организовал потасовку с туристами из Финляндии. Очевидцы вызвали наряд, сотрудники провели беседу и увезли актёра в отель — отсыпаться. Но душа народного артиста потребовала продолжения. Легенда "Жмурок" перебрал с алкоголем, испражнился на кровать, начал бегать голым по коридору и долбиться в двери. Администрация вызвала ЧОП, Панина* выкинули из отеля. Он — отправился в стриптиз-клуб, где снял комнату с джакузи, залился шампанским и устроил дебош на ресепшене. Разбил посуду, ранил осколком стекла девушку-администратора. Закончилось всё полицией, заявлением и решёткой."
В сеть слили видео из того самого бара. Господин Панин* во всей красе пытается вызвать к себе интерес у сотрудников заведения, внезапно вспомнив, что он Народный артист РФ, но они почему-то не реагируют на эту информацию и не падают ниц пред пьяным гостем.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Как хорошо, что Панин* получил гражданство Испании, и после своих выкрутасов отправился на новую родину, а не был депортирован в РФ! Наверняка этим загулом похождения актёра не закончатся, и странам ЕС еще предстоит узнать о том, на что способен артист из "Жмурок".
*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.
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