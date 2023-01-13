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По стопам Ганнибала Лектера: в московском баре при попытке познакомиться девушка откусила парню часть уха

По стопам Ганнибала Лектера: в московском баре при попытке познакомиться девушка откусила парню часть уха

Автор:
13 января 2023 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Kill Fish   Ynews   Москва   бар   откусила ухо   по стопам Ганнибала Лектера   полиция   ухо   флирт   
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После неожиданного поступка незнакомка внезапно опомнилась и ушла. И даже не сообщила, где её искать.

Накануне ночью в баре Kill Fish в центре столицы было жарко.


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Одной из посетительниц приглянулся парень. Флиртуя, она наклонилась к его лицу и откусила часть уха.


Для мужчины этот поступок был неожиданным и шокирующим. А уж про физическую боль и говорить не приходится. Парень потерял довольно много крови, и его пришлось спешно госпитализировать.


Во время суматохи незнакомка незаметно ушла. Просмотрев снятые на камеру наблюдения кадры, правоохранители нашли на хронике бара эту девушку и теперь её ищут по всей Москве. Потерпевший надеется, что "хищница" вскоре будет задержана. А еще, наконец, объяснит, зачем лишила его части уха.

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Метки: Kill Fish   Ynews   Москва   бар   откусила ухо   по стопам Ганнибала Лектера   полиция   ухо   флирт   
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4  комментария
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17k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Золушки уже не те пошли.
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Sapsan 6 минут назад
Давайте лучше новость про женщину, которая уронила сосиску.
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2k
Walther 13 минут назад
Дело Тайсона живет!!!
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35k
Опаньки 40 минут назад
ну хотя бы часть уха, а то проснулся бы утром ... без ...
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