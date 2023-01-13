По стопам Ганнибала Лектера: в московском баре при попытке познакомиться девушка откусила парню часть уха

После неожиданного поступка незнакомка внезапно опомнилась и ушла. И даже не сообщила, где её искать.
Одной из посетительниц приглянулся парень. Флиртуя, она наклонилась к его лицу и откусила часть уха.
Для мужчины этот поступок был неожиданным и шокирующим. А уж про физическую боль и говорить не приходится. Парень потерял довольно много крови, и его пришлось спешно госпитализировать.
Во время суматохи незнакомка незаметно ушла. Просмотрев снятые на камеру наблюдения кадры, правоохранители нашли на хронике бара эту девушку и теперь её ищут по всей Москве. Потерпевший надеется, что "хищница" вскоре будет задержана. А еще, наконец, объяснит, зачем лишила его части уха.
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