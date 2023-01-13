По стопам Ганнибала Лектера: в московском баре при попытке познакомиться девушка откусила парню часть уха

Во время суматохи незнакомка незаметно ушла. Просмотрев снятые на камеру наблюдения кадры, правоохранители нашли на хронике бара эту девушку и теперь её ищут по всей Москве. Потерпевший надеется, что "хищница" вскоре будет задержана. А еще, наконец, объяснит, зачем лишила его части уха.