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В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой

В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Москва   бар   интересное   локдаун   полиция   фото   
2937
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В Москве и Подмосковье с 28 октября начались нерабочие дни из-за коронавируса. Однако, не все люди были готовы к локдауну. В Московском баре завязалась драка между барменом и полицейским.

Правоохранитель пришёл в бар «Опыт» на Арбате. Заведение в полночь должно было закрыться, но этого не произошло. Вечеринка продолжалась и никто уходить не собирался, даже несмотря на введённый локдаун. В бар наведался полицейский из ближайшего отдела МВД. Между ним и барменом завязался спор, когда же наступает локдаун.

В ходе спора бармен схватил барный стул и ударил им полицейского. Тот успел прикрыть голову, в итоге удар пришелся по руке. Затем бармен набросился на силовика и оторвал ему погоны. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает «МК».

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Метки: Ynews   Москва   бар   интересное   локдаун   полиция   фото   
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33  комментария
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1k
gizmo gizmo 2 часа назад
я щас как бэ щас не про локдауны и кто прав а кто нет, но: нападение на сотрудника при исполнении - это залёт, и так должно быть, хоть десять раз ты будь прав.
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6k
Дмитрий Горчилин Полминуты назад
Полицейский ломился в бар а бармен пытался объяснить что закрыто по причине локдауна.
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203
Гиви 6 минут назад
Какой-то бесстрашный бармен.
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8k
Maddy8 8 минут назад
Ставим на чёрное?
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265
Антон 12 минут назад
Бармен думал, что он умнее всех. Теперь будет время подумать в другом месте. И поделом.
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−4
synco 12 минут назад
Могу понять чувства бармена. Всем нужно на что-то жить и платить ипотеку. И когда развлекательные заведения (а значит и тебя) лишают заработка по любому поводу, то это несколько... напрягает. Но и полицейского бить тоже не дело, так заработка можно вообще лишиться на несколько лет. Кароч, я сочувствую мужику.
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4k
RRK 21 минуту назад
Чую, где-то в обезьяннике тихо плачет бармен о своем будущем))
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15k
ВОВЧЕГ 23 минуты назад
Где и у кого начались нерабочие дни???
Все положили большой йух на все указы и работают как и работали!
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9k
lon Полчаса назад
Мент ценник, небось, заломил безбожный )) и, скорее всего, не первый пришел... Вот и огреб ))
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6k
Николай 36 минут назад
Нервы не к черту, постковидный синдром и до свидания...))) щас ковидом только ковид не отмазывается...
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8k
кот базилий 40 минут назад
Несколько лет "набармэнил"
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12k
Artem 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
анатолий горленко 44 минуты назад
Ммм... да. Не обломилось менту, или...
Не за идею он туда зашел.
А вот бармену наверное обломится.
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3k
Дмитрий 47 минут назад
Т. Толбоёб! М. Мозгов нет.
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1k
Оксид Бетона 49 минут назад
Не, раз погоны оторваны, значит уже не полицейский!
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42k
Элек Мек 52 минуты назад
Давно известно,что вирус приобретает силу после 00:00.
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−79
Инженер Час назад
Вот..
з года обеспечены
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12k
Великий Кормчий Час назад
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779
Hypnosis Час назад
Какой "умный" бармен, теперь 5 лет будет жопу подставлять в колонии.
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36k
Alex Час назад
Ну теперь будет чифирь мешать на зоне. Возможно возле параши.
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14k
Hairy. Час назад
Эталонный стаканчиковый мусор
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