В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой

Правоохранитель пришёл в бар «Опыт» на Арбате. Заведение в полночь должно было закрыться, но этого не произошло. Вечеринка продолжалась и никто уходить не собирался, даже несмотря на введённый локдаун. В бар наведался полицейский из ближайшего отдела МВД. Между ним и барменом завязался спор, когда же наступает локдаун.