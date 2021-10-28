В первую ночь локдауна бармен избил полицейского, зашедшего в бар с проверкой

В Москве и Подмосковье с 28 октября начались нерабочие дни из-за коронавируса. Однако, не все люди были готовы к локдауну. В Московском баре завязалась драка между барменом и полицейским.
Правоохранитель пришёл в бар «Опыт» на Арбате. Заведение в полночь должно было закрыться, но этого не произошло. Вечеринка продолжалась и никто уходить не собирался, даже несмотря на введённый локдаун. В бар наведался полицейский из ближайшего отдела МВД. Между ним и барменом завязался спор, когда же наступает локдаун.
В ходе спора бармен схватил барный стул и ударил им полицейского. Тот успел прикрыть голову, в итоге удар пришелся по руке. Затем бармен набросился на силовика и оторвал ему погоны. В итоге его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает «МК».
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Все положили большой йух на все указы и работают как и работали!
Не за идею он туда зашел.
А вот бармену наверное обломится.
з года обеспечены
Ааааххххааааахххааа
Соболезную твоей жопе!