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Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов

Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов

Автор:
03 августа 2022 10:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: it   Твиттер   грузия   депортация   откровенность   полиция   уход от налогов   эстония   
2610
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Айтишница, работающая в Эстонии, запилила пару хвастливых постов, в которых рассказала о том, как решила проблему с уходом от налогов. И уже через некоторое время потеряла работу.

Пользовательница твиттера с ником Juls (@julsmao) эмигрировала из России в Эстонию и довольно шустро получила вид на жительство. Специалист в сфере IT не замедлила похвалиться этими достижениями, как и тем, что она платит всего 1% налогов - и это в Европе!


Девушка рассказала, что ИП зарегистрировано в Грузии, и это реальный способ платить меньше налогов. "Грузия: один процент налогов для малого бизнеса. Эстония: 60 процентов налогов для малого бизнеса. Назовите мне хоть одну причину, чтобы я регистрировала бизнес в Эстонии. Я не хочу, чтобы 60 процентов моего дохода уходило на каких-то украинских беженцев", - написала она, и вскоре пожалела о своей откровенности.


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Твиттер читают и в Эстонии, поэтому у местных жителей возникли вопросы к бывшей россиянке.



Активистка Regina Bauer решила вывести экс-россиянку на чистую воду и опубликовала пост, в котором тэгами отметила местное МВД и полицию.


В результате айтишница написала, что из-за постов в твиттере её увольняют и депортируют.


Девушке пришлось покинуть Эстонию. Сейчас она в Грузии и ищет новую работу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: it   Твиттер   грузия   депортация   откровенность   полиция   уход от налогов   эстония   
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55  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Счастье любит тишину. Да и обычная удачливость - то же. Зачем трепаться обо всем в соцсетях, не понимаю.
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2k
Михаил Минуту назад
Мораль сей басни: Сиди и не Чирикай)
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3k
дед Сергей 2 минуты назад
Какая важная новость!!!
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4k
foggen2 4 минуты назад
Счастье любит тишину....
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15k
Колька Валеркин сын 11 минут назад
"Живу на США!" Она такая же русская, как любой из нас парагваец.
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9k
Ф Ив 11 минут назад
Тот случай, когда хитропопостью природа наделила, а дальновидностью нет.
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6k
Максим Гольдман 13 минут назад
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35k
Опаньки 19 минут назад
ясен хрен что они там такие злые, с такими налогами то...
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5k
aleksei 24 минуты назад
Видимо внимания ей не хватало, вот и строчила посты, получила, что хотела
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3k
Babangdida Полчаса назад
Вспомнился старый советский анекдот:
- Ало, друг, ты что делаешь?
- Кушаю.
- Да... А что ты кушаешь?
- А это уже не телефонный разговор!
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3k
Vladimir Lysikov Полчаса назад
Если она "работает в США", то кто и за что её "увольняет"?
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1k
Леший Полчаса назад
вспомнился старый анекдот...в дурке спросили пациента - есть рыба в унитазе? он говорит - нет....потом свои спрашивают зачем так сказал? , а он " кто ж свои рыбные места выдаёт..."
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941
олег Полчаса назад
это фигня .человеки способны на любое.
например ,евреи выбрали германию на пмж .
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−190
Vaasia V Полчаса назад
настоящая ТП.
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6k
Станислав Полчаса назад
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−68
георгий флойдов 43 минуты назад
все правильно сделали
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9k
antonium 44 минуты назад
Вообще не жалко. Депортировать хитрожопую на родину. И на особый учет в ФНС.
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31k
Альтист Данилов 51 минуту назад
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7k
Борис Карабанов Час назад
Верно Батька говорит: трудно усидеть на трёх стульях. Менталитет российский, а окружение-то западное. "Табак английский, мундир французский, погон японский, правитель омский..."
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16k
Роберт Шекли Час назад
А в чем проблема жить в Грузии и работать на США?
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254
Seryi_spb Роберт Шекли 41 минуту назад
Я так понял что у неё муж с эстонским гражданством.
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Денис Час назад
А формальная причина в чём?
Какой закон был нарушен?
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254
Seryi_spb Денис 36 минут назад
Внж в эстонии она получила как жена, а ип в грузии. Но тут ещё и финал неизвестен.
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