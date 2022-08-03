Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов

Пользовательница твиттера с ником Juls (@julsmao) эмигрировала из России в Эстонию и довольно шустро получила вид на жительство. Специалист в сфере IT не замедлила похвалиться этими достижениями, как и тем, что она платит всего 1% налогов - и это в Европе!





Девушка рассказала, что ИП зарегистрировано в Грузии, и это реальный способ платить меньше налогов. "Грузия: один процент налогов для малого бизнеса. Эстония: 60 процентов налогов для малого бизнеса. Назовите мне хоть одну причину, чтобы я регистрировала бизнес в Эстонии. Я не хочу, чтобы 60 процентов моего дохода уходило на каких-то украинских беженцев", - написала она, и вскоре пожалела о своей откровенности.



