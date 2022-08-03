Эстонская активистка сдала полиции эмигрантку из России, которая похвалилась способом ухода от налогов

Айтишница, работающая в Эстонии, запилила пару хвастливых постов, в которых рассказала о том, как решила проблему с уходом от налогов. И уже через некоторое время потеряла работу.
Пользовательница твиттера с ником Juls (@julsmao) эмигрировала из России в Эстонию и довольно шустро получила вид на жительство. Специалист в сфере IT не замедлила похвалиться этими достижениями, как и тем, что она платит всего 1% налогов - и это в Европе!
Девушка рассказала, что ИП зарегистрировано в Грузии, и это реальный способ платить меньше налогов. "Грузия: один процент налогов для малого бизнеса. Эстония: 60 процентов налогов для малого бизнеса. Назовите мне хоть одну причину, чтобы я регистрировала бизнес в Эстонии. Я не хочу, чтобы 60 процентов моего дохода уходило на каких-то украинских беженцев", - написала она, и вскоре пожалела о своей откровенности.
Твиттер читают и в Эстонии, поэтому у местных жителей возникли вопросы к бывшей россиянке.
Активистка Regina Bauer решила вывести экс-россиянку на чистую воду и опубликовала пост, в котором тэгами отметила местное МВД и полицию.
В результате айтишница написала, что из-за постов в твиттере её увольняют и депортируют.
Девушке пришлось покинуть Эстонию. Сейчас она в Грузии и ищет новую работу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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- Ало, друг, ты что делаешь?
- Кушаю.
- Да... А что ты кушаешь?
- А это уже не телефонный разговор!
например ,евреи выбрали германию на пмж .
Хотя... Мне пока и в России хорошо. Даже если бы стояла проблема получать оплату за труд из США, то выдумал бы какие-нибудь схемы, но постарался бы остаться в России. В конце концов - регистрируешь ИП в Грузии, как эта девушка, и едешь назад в Россию жить. Нафига нужна эта Эстония...
Какой закон был нарушен?
Короче, официальная причина вам неизвестна.