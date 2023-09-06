"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в Эстонии

По словам нарушителя порядка ни о какой депортации его в Россию речь не идёт. Просто актёр забрёл в публичный дом и все заверте...
Алексей Панин* не упускает возможности наговорить гадостей в адрес России. А еще он любит секс и выпить. Пребывая в Эстонии, иноагент внезапно захотел остограммиться, но вот незадача - ночью алкоголь в стране не продают. Приложиться к стакану после полуночи, по словам Панина*, там можно лишь в барах и публичных домах.
А раз так- чего терять время. Жаждущий спиртного отправился в бордель, замаскированный под бар со стриптизом, крепко выпил, а дальше - всё как в тумане. Немного прийти в себя удалось, когда за скандалистом пришли люди с наручниками.
Источник:
Практически сразу же в СМИ заговорили о возможной депортации нарушителя в Россию. Сам актёр уверен - ни о каком выдворении из Эстонии и речи не идёт. О своих приключениях он рассказывает так:
Источник:
Даже ситуация с помещением его в вытрезвитель не могла испортить впечатления об эстонцах. Это ж не Россия, понимать надо (сарказм).
Источник:
О том, что Панина* "депортировали" в вытрезвитель, подтверждает временный поверенный в делах Российской Федерации в Эстонской Республике Ленар Салимуллин. Он не сообщил, в каком именно заведении отдохнул актёр, но заверил, что "в случае необходимости ему как гражданину России окажут необходимую консульскую помощь." Вопрос о депортации в РФ Панина также остался без комментария - Салимуллин лишь заверил, что в посольстве следят за ситуацией.
Кстати, иноагенту есть смысл бояться депортации: по законам РФ ему грозит до 5 лет колонии по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».
*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.
Источник:
- Полиции Нью-Йорка пришлось применить дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать фанатов стримера, раздававшего подарки
- В Ленобласти задержали контрабандистов с партией гашиша на 2 миллиарда рублей
- В Москве задержали трансгендера и сожителя скандально известного Хилми Фокс
- Карманница украла у пенсионерки кошелёк в храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
- "Сам себе завидую!": Киркоров похвастался часами за 25 тысяч долларов
Ибо.... , он ведь любит секс
Нахрен нахрен! Дерьмо должно оставаться там, куда смылось! Иначе сплошная антисанитария получится!
вот там и сиди мразота!!!
как же вы все быстро переобуваетесь то)))) хоть капля самоуважения то осталась?
если да, то вали на свою любимую усраину там и хайпуй
Таких синеботов у любого пивного ларька пруд пруди. У каждого теперь интервью брать, что ли?
В ДМБ имел погоняло Пыса.
Потом стал трэш-клоуном и как результат, любая его пьянка попадает на камеры и было бы всем пох, но по какой то причине куча людей считают своим долгом в каментах написать какой он му***к.
Какая прелесть, а как же борьба с наследием СССР ?
Фишки хороши тем, что количество просмотров, как таковое, поста не делает его более значимым.