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"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в Эстонии

"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в Эстонии

Автор:
06 сентября 2023 12:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бордель   вытрезвитель   депортация   задержание   знаменитости   иноагент Панин   полиция   шоу бизнес   эстония   
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По словам нарушителя порядка ни о какой депортации его в Россию речь не идёт. Просто актёр забрёл в публичный дом и все заверте...

Алексей Панин* не упускает возможности наговорить гадостей в адрес России. А еще он любит секс и выпить. Пребывая в Эстонии, иноагент внезапно захотел остограммиться, но вот незадача - ночью алкоголь в стране не продают. Приложиться к стакану после полуночи, по словам Панина*, там можно лишь в барах и публичных домах.


А раз так- чего терять время. Жаждущий спиртного отправился в бордель, замаскированный под бар со стриптизом, крепко выпил, а дальше - всё как в тумане. Немного прийти в себя удалось, когда за скандалистом пришли люди с наручниками.


Практически сразу же в СМИ заговорили о возможной депортации нарушителя в Россию. Сам актёр уверен - ни о каком выдворении из Эстонии и речи не идёт. О своих приключениях он рассказывает так:


Даже ситуация с помещением его в вытрезвитель не могла испортить впечатления об эстонцах. Это ж не Россия, понимать надо (сарказм).


О том, что Панина* "депортировали" в вытрезвитель, подтверждает временный поверенный в делах Российской Федерации в Эстонской Республике Ленар Салимуллин. Он не сообщил, в каком именно заведении отдохнул актёр, но заверил, что "в случае необходимости ему как гражданину России окажут необходимую консульскую помощь." Вопрос о депортации в РФ Панина также остался без комментария - Салимуллин лишь заверил, что в посольстве следят за ситуацией.


Кстати, иноагенту есть смысл бояться депортации: по законам РФ ему грозит до 5 лет колонии по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».


*Алексей Панин признан иноагентом на территории России.

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Метки: Видео   бордель   вытрезвитель   депортация   задержание   знаменитости   иноагент Панин   полиция   шоу бизнес   эстония   
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58  комментариев
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
Не нужен он обратно, выкиньте в море или на Украину!
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6k
Pashuta 2 минуты назад
Вылизанного яйца, он наверное хотел сказать)))
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60k
pynh 7 минут назад
Панина Монгол покусал?
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10k
Юрий 10 минут назад
Думаю это неправильно что место на ФИШКАХ занимает какое-то быдло, лучше бы какую-нибудь интересную информацию выложили.
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5k
Евгений Д 11 минут назад
Собачкам от этого козла надо держаться подальше !
Ибо.... , он ведь любит секс
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187
Катюшка 16 минут назад
До чего же он омерзителен
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29k
Юрьевич 19 минут назад
"Кстати, иноагенту есть смысл бояться депортации: по законам РФ ему грозит до 5 лет колонии по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»."

Нахрен нахрен! Дерьмо должно оставаться там, куда смылось! Иначе сплошная антисанитария получится!
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19k
Дмитрий 23 минуты назад
Голос за кадром: "Актёр Панин был таким стрёмным, что ему не давали даже пpoститутки".
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2k
SmartCat101 Полчаса назад
да нам всем реально по х... что у него там завертелось!!!
вот там и сиди мразота!!!
как же вы все быстро переобуваетесь то)))) хоть капля самоуважения то осталась?
если да, то вали на свою любимую усраину там и хайпуй
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1k
KASPER Полчаса назад
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534
Purple_Bear Полчаса назад
Чего такого этот алкаш достиг, что о нем стоит упоминать в СМИ?
Таких синеботов у любого пивного ларька пруд пруди. У каждого теперь интервью брать, что ли?
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2k
Duke_kir Полчаса назад
"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в ЭстонииПосмотреть
"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в Эстонии
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18k
RDen Полчаса назад
а интересно, где он бабло берёт (хотя бы на кабаки)?
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17k
Голос Вселенной 37 минут назад
Целился чувак зайти в собачий приют, а попал в публичный дом...
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51k
turyst 40 минут назад
Нифига себе жена макарона отжигает...
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60k
Александр 44 минуты назад
В Эстонии сохранились вытрезвители..:-)))
Какая прелесть, а как же борьба с наследием СССР ?
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674
partners74 44 минуты назад
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92k
sapér Vodička 44 минуты назад
Его даже эстонские фляди принимать отказались !!!!!!!!!!!!!!
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Majul 46 минут назад
Нахера вы это говно уже второй день выкладываете? Кому этот овощ интересен?
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5k
Дмитрий ! 47 минут назад
Зашёл только, чтобы поставить диз.
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33k
Юр21 50 минут назад
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