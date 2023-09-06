"Проблема не стоит выеденного яйца": опухший Панин* рассказал об инциденте с задержанием в публичном доме в Эстонии

Алексей Панин* не упускает возможности наговорить гадостей в адрес России. А еще он любит секс и выпить. Пребывая в Эстонии, иноагент внезапно захотел остограммиться, но вот незадача - ночью алкоголь в стране не продают. Приложиться к стакану после полуночи, по словам Панина*, там можно лишь в барах и публичных домах.

А раз так- чего терять время. Жаждущий спиртного отправился в бордель, замаскированный под бар со стриптизом, крепко выпил, а дальше - всё как в тумане. Немного прийти в себя удалось, когда за скандалистом пришли люди с наручниками.