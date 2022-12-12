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В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика

В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика

Автор:
12 декабря 2022 13:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Бойцовский клуб   Москва   Россия   бар   интересное   нарушили первое правило   полиция   фото   
2816
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В столичном баре "Столярка" организаторы решили устроить настоящий бойцовский клуб. Подпольные бои собирались проводить по всем правилам: толпа мужчин дерётся друг с другом, чтобы избавиться от стресса. Однако какой-то участник нарушил первое правило бойцовского клуба.

Аноним позвонил в полицию и сообщил, что в баре "Столярка" проводятся нелегальные бои. Сотрудники полиции нагрянули прямо перед началом схватки. Они скрутили 43 человека и повезли в отдел. Организатором, который разместил объявление о проведении турнира, оказался 31-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам Меркулов (на фото слева).

Участие в боях было платное — по 300 рублей с человека. По словам Меркулова, он просто хотел устроить бои "ради спортивного интереса". Сейчас с ним работают правоохранители, уточняет SHOT.

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Метки: Бойцовский клуб   Москва   Россия   бар   интересное   нарушили первое правило   полиция   фото   
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18  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то странное. Зачем устраивать что-то подпольное, если на вполне законных основаниях можно арендовать зал или ринг и устроить спарринг?
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
Все это весело и задорно, пока кто-то не умрет от шального удара. и одного будут судить за убийство а другого за незаконный тотализатор, организацию и фактически соучастие. А всех кто будет в клубе, за сокрытие если будут молчать из понимания "ну все же знали на что шли, Меркулов не виноват, сдавать его как-то неправильно"
Все эти бойцы, у них мозг очень узко заточен. Только на бои. И слабо на просчет ситуации на 2 шага вперед. Как питбули, собаки опасные, но дурные.
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588
Kra 39 минут назад
300руб "с носа" - это скорее всего аренда помещения А вот если ставки
принимать, то "доход" приличный должен быть )
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100
twincam 56 минут назад
и что?
автора на вилы и в печь.
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55k
alertol 2 часа назад
Вообще-то смысл правил бойцовского клуба в том чтоб их нарушать!

(так что кстати те кто заплатил 300 рублей нарушили правила клуба тем что не нарушили их)
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29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
З00 руб? Он бы ещё билеты продавал )))
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
По 300р
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Разве у нас есть закон, запрещающий подобные мероприятия? Или полицаи решили резко раскрываемость повысить и навешают на задержанных терроризм, экстремизм и угрозу свержения?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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