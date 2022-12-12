В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика

Аноним позвонил в полицию и сообщил, что в баре "Столярка" проводятся нелегальные бои. Сотрудники полиции нагрянули прямо перед началом схватки. Они скрутили 43 человека и повезли в отдел. Организатором, который разместил объявление о проведении турнира, оказался 31-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам Меркулов (на фото слева).