В Москве прикрыли бойцовский клуб, организованный по всем заветам Чака Паланика

В столичном баре "Столярка" организаторы решили устроить настоящий бойцовский клуб. Подпольные бои собирались проводить по всем правилам: толпа мужчин дерётся друг с другом, чтобы избавиться от стресса. Однако какой-то участник нарушил первое правило бойцовского клуба.
Аноним позвонил в полицию и сообщил, что в баре "Столярка" проводятся нелегальные бои. Сотрудники полиции нагрянули прямо перед началом схватки. Они скрутили 43 человека и повезли в отдел. Организатором, который разместил объявление о проведении турнира, оказался 31-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам Меркулов (на фото слева).
Участие в боях было платное — по 300 рублей с человека. По словам Меркулова, он просто хотел устроить бои "ради спортивного интереса". Сейчас с ним работают правоохранители, уточняет SHOT.
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Все эти бойцы, у них мозг очень узко заточен. Только на бои. И слабо на просчет ситуации на 2 шага вперед. Как питбули, собаки опасные, но дурные.
принимать, то "доход" приличный должен быть )
автора на вилы и в печь.
(так что кстати те кто заплатил 300 рублей нарушили правила клуба тем что не нарушили их)
Хочу я расширить балкон у себя дома, никому не мешаю, за свои деньги делаю.
Итд.
Есть закон, его надо соблюдать.