Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой

Свадьба, состоявшаяся в Дандели (Индия), чуть было не закончилась разрывом отношений новобрачных.
Поначалу всё шло неплохо, и церемония благополучно завершилась, после чего молодожёны приступили к торжественному ужину. Тут-то супруг и увидел, что его спутница жизни ест левой рукой. Посчитав эту особенность супруги неприемлемой, мужчина заявил родителям, что желает расторгнуть брак, и те согласились с сыном.
Но родственники невесты обиду терпеть не пожелали, так что назревал нешуточный скандал, на усмирение которого были вызваны представители власти. Те поступили довольно мудро и доставили обе стороны конфликта в психологический консультационный центр. Там новоиспечённого супруга убедили в том, что в левой руке нет ничего страшного. Остаётся надеяться, что молодая жена обладает достаточными достоинствами, чтобы заставить мужчину позабыть о неприятном казусе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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