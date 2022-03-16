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Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой

Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой (2 фото)

Автор:
16 марта 2022 10:13
Сообщество : Истории
Метки: жених   история   левша   люди   невеста   свадьба   фото   
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Свадьба, состоявшаяся в Дандели (Индия), чуть было не закончилась разрывом отношений новобрачных.

Поначалу всё шло неплохо, и церемония благополучно завершилась, после чего молодожёны приступили к торжественному ужину. Тут-то супруг и увидел, что его спутница жизни ест левой рукой. Посчитав эту особенность супруги неприемлемой, мужчина заявил родителям, что желает расторгнуть брак, и те согласились с сыном.

Но родственники невесты обиду терпеть не пожелали, так что назревал нешуточный скандал, на усмирение которого были вызваны представители власти. Те поступили довольно мудро и доставили обе стороны конфликта в психологический консультационный центр. Там новоиспечённого супруга убедили в том, что в левой руке нет ничего страшного. Остаётся надеяться, что молодая жена обладает достаточными достоинствами, чтобы заставить мужчину позабыть о неприятном казусе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: жених   история   левша   люди   невеста   свадьба   фото   
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6  комментариев
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16k
alexis Час назад
Индусы подтираются левой рукой, и она считается грязной. Подать индусу левую руку (правая занята) оскорбить его. Невеста ест левой а потом целоваться полезет….
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17k
homerchik 57 минут назад
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484
Киса Кацман homerchik 10 минут назад
это правая рука ...
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40k
Андрей 58 минут назад
Это жених ещё не знает с какой ноги она встаёт с кровати.
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6k
Tim_G Час назад
В консультационном центре обоих научили мыть хотя-бы левую руку хотя-бы
после подтирания ею, и стали они жить-поживать, и добра наживать
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25k
Киры4 Час назад
Пусть спасибо скажет, что она не гендер или фрик какой-то.
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