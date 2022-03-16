Жених чуть не отказался жениться, узнав, что невеста ест левой рукой

Но родственники невесты обиду терпеть не пожелали, так что назревал нешуточный скандал, на усмирение которого были вызваны представители власти. Те поступили довольно мудро и доставили обе стороны конфликта в психологический консультационный центр. Там новоиспечённого супруга убедили в том, что в левой руке нет ничего страшного. Остаётся надеяться, что молодая жена обладает достаточными достоинствами, чтобы заставить мужчину позабыть о неприятном казусе.