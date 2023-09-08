16 очень бразильских фото, показывающих забавные особенности родины карнавалов и непроходимых джунглей

Бразилия славится своей разнообразной и богатой культурой: от ярких карнавалов до захватывающих дух тропических лесов Амазонки.
Но за кулисами туристических брошюр и открыток скрывается повседневная жизнь, которая порой бывает наполнена забавными юмористическими моментами. Предлагаем вам взглянуть на фотографии, которые весёлым образом расскажут немного о повседневной жизни бразильцев.
Полиция штата Пара использует буйволов для патрулирования местности, потому что на них они могут догнать преступников в реках и болотах
Дополнительным плюсом данного вида транспорта является ещё и то, что к тебе никто не пристаёт с глупыми вопросами. Для поимки особо опасных преступников можно было бы ввести и более серьёзный тип «транспорта» — носорогов и бегемотов.
Нам фото напомнило российский мем из 2016 года под названием «Болотный менеджер», а зарубежные пользователи прозвали кадр бразильской версией «Маугли».
Сотрудники автовокзала Баррейринья в городе Куритиба сделали самодельные лежанки для собак, где они могут защититься от зимних холодов
«Эта фотография сделана в моем городе (Куритиба), и зимой здесь очень холодно», — написал один из комментаторов
Бразильские строители зацементировали автомобиль после того, как водитель отказался сдвинуть его с места
Теперь водителя этого автомобиля могут каждый день штрафовать за парковку на тротуаре, но есть и один плюс — его колёса никогда не украдут.
Пернатый друг, посетивший студентов Государственного университета Бразилии (University of Brasília). Автор фото написал, что к ним также заглядывают в гости маленькие обезьянки
Да, на тротуаре нельзя ставить столики, но никто не говорил, что этого нельзя делать в кузове грузовика. Интересно, что они придумают после того, как это тоже запретят?
На фото политик по имени Ана Паула да Силва, больше известная как просто Паулинья (Paulinha). Она была мэром очень маленького городка Бомбиньяс, за работу в котором была признана третьим лучшим городским управляющим в Бразилии и дважды лучшим в своем штате. В 2018 году она ушла из муниципальной исполнительной власти, чтобы баллотироваться на должность государственного депутата Законодательной палаты, куда и была избрана. На момент присяги ей было 43 года
Всё в порядке, просто не обращайте на нас внимания.
В период, когда была сделана эта фотография, руководство Рио-Де Жанейро приняло решение ввести в город военных, чтобы обеспечить безопасность на фоне жестокой волны преступности
Парикмахер изобразил на голове своего клиента статую Христа-Искупителя, смотрящего на Рио-Де Жанейро. Мы назвали парикмахера «художником» и использовали слово «изобразил» не просто так, ведь крутой вид этого рисунка мало связан с выбриванием волос, потому как данный рисунок в основном был выполнен с помощью краски для волос/бороды или средства для скрытия залысин
Полет капибары — одно из самых красивых и редких зрелищ, которые нам только может предложить природа. Фотографу очень повезло. А вы знали, что капибару также называют водосвинкой?
Столб прожектора предоставил болельщикам спасительную тень, благодаря которой у них появилась возможность не поджариваться до румяной корочки. Получается, что болельщикам время от времени приходилось пересаживаться немного в сторону, следуя за тенью
Как сообщается, в тот период из-за забастовки дальнобойщиков на бразильских заправках закончился бензин, и некоторые разносчики пиццы пересели на лошадей. Ну, как минимум, один точно.
«Именно так доставляли пиццу до изобретения автомобилей», — пошутили в комментариях.
Вы когда-нибудь были настолько пьяны? Можем предположить, что в мужчине достаточно градусов для того, чтобы даже слышать, как ему отвечают
А если бы этот автомобиль освятил папа римский, то полицейские могли бы ездить прямо по воде
Данный офисный микрокарнавал прошёл в банке города Сан-Паулу, и, как сообщается, сотрудник сделал это не для того, чтобы позлить начальника, просто он хотел воплотить свою мечту в последний день работы. Интересно, как на это отреагировали клиенты банка? Да никак, потому что они его не видели, так как парень работал в отделе обработки данных
Как будто кто-то нёс по этой дороге асфальтовые заплатки и споткнулся. Хотя, вероятно, что правительство делает это для повышения уюта на улице, ведь теперь эта дорога выглядит как красивое лоскутное одеяло, сшитое вашей бабушкой.
Источник:
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В Бразилии.
Зимой.
ОЧЕНЬ холодно.