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14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

Автор:
07 октября 2022 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   внешность   красота   люди   мужчина   особенность   фото   
569
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Они приняли свои природные особенности и превратили их в собственные «фишки», которые помогают им уверенно шагать по жизни и получать от этого удовольствие.

В обществе во все времена существовали различные каноны красоты, которых люди старались придерживаться, чтобы соответствовать общепринятым представлениям об идеальной внешности. Однако в мире регулярно рождаются люди, которые вдребезги разбивают эти стандарты. И всё благодаря тому, что их их образ (а иногда и взгляд на мир) кардинально отличаются. В школе и университете эти «революционеры» часто сталкиваются с непониманием окружающих и даже осуждением с их стороны.

Современные реалии позволяют противостоять этому несправедливому натиску и взращивать свою индивидуальность. Именно этой возможностью воспользовались парни, чьи фото представлены ниже.


Санель Джунион Ксаба — модель

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Мустафа Саиди — модель


Карим Муссо — модель

Карим — парень с очень необычной внешностью. Женская структура лица делает его невероятно женственным и утончённым. Эта особенность невероятно понравилась модным домам, которые наперебой засыпали парня выгодными предложениями. На данный момент Карим взял перерыв в модельном бизнесе, но обещал вернуться в ближайшем будущем.


Ральф Суффрант — модель


Чжэнъян Чжан — модель


Бера Иванишвили — модель, певец


Алессандро Манфредини — модель


Итальянцу Аллесандро слегка за 50, но он является одной из самых известных мужских моделей, которая активно учавствует в различных рекламных кампаниях и фотосессиях. Мужчина смог создать захватывающий, брутальный образ, главной фишкой которого является его безупречно выстриженная и густая борода. Похвастаться такой растительностью сможет далеко не каждый мужчина, поэтому можно с уверенностью сказать, что Аллесандро здорово повезло.


Майкл Локли — модель


Роан Лоуч — модель


Самуэль Фрайберг — блогер


Стас Милеев — блогер, модель

Кукольная внешность и скульптурное лицо Стаса заинтересовали многие модельные агентства, благодаря чему парня стали часто приглашать на показы и съёмки.


Кейн Баффонг — модель


Кристиано — актёр


Чак Джуниор Ачик — модель

Яркая внешность Чака — результат британско-нигерийского происхождения. Популярность в модельном мире к нему пришла после работы с брендом Calvin Klein.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   внешность   красота   люди   мужчина   особенность   фото   
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8  комментариев
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31k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Модели, блогеры... а мужчины-то где?
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1k
Duke_kir 5 минут назад
14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красотыПосмотреть
14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты
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146
Sata33 2 часа назад
Интересно )
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10k
kaboza 2 часа назад
это че за парад ?
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2
Хухрмухр 2 часа назад
Странный принцип отбора:чем страшней,тем модельней?
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6k
hhwost 3 часа назад
ахтунг! п..дор на сайте! ату его, ату!!
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2k
Старичок 3 часа назад
лгбт пропаганда запрещена, чувак у тебя специфический вкус.
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1k
Victor 3 часа назад
Комментарий к фото
не стоило стоять близко к вентилятору
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