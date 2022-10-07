14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

В обществе во все времена существовали различные каноны красоты, которых люди старались придерживаться, чтобы соответствовать общепринятым представлениям об идеальной внешности. Однако в мире регулярно рождаются люди, которые вдребезги разбивают эти стандарты. И всё благодаря тому, что их их образ (а иногда и взгляд на мир) кардинально отличаются. В школе и университете эти «революционеры» часто сталкиваются с непониманием окружающих и даже осуждением с их стороны.

Современные реалии позволяют противостоять этому несправедливому натиску и взращивать свою индивидуальность. Именно этой возможностью воспользовались парни, чьи фото представлены ниже.

Санель Джунион Ксаба — модель