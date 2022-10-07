14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

Они приняли свои природные особенности и превратили их в собственные «фишки», которые помогают им уверенно шагать по жизни и получать от этого удовольствие.
В обществе во все времена существовали различные каноны красоты, которых люди старались придерживаться, чтобы соответствовать общепринятым представлениям об идеальной внешности. Однако в мире регулярно рождаются люди, которые вдребезги разбивают эти стандарты. И всё благодаря тому, что их их образ (а иногда и взгляд на мир) кардинально отличаются. В школе и университете эти «революционеры» часто сталкиваются с непониманием окружающих и даже осуждением с их стороны.
Современные реалии позволяют противостоять этому несправедливому натиску и взращивать свою индивидуальность. Именно этой возможностью воспользовались парни, чьи фото представлены ниже.
Санель Джунион Ксаба — модель
Мустафа Саиди — модель
Карим Муссо — модель
Карим — парень с очень необычной внешностью. Женская структура лица делает его невероятно женственным и утончённым. Эта особенность невероятно понравилась модным домам, которые наперебой засыпали парня выгодными предложениями. На данный момент Карим взял перерыв в модельном бизнесе, но обещал вернуться в ближайшем будущем.
Ральф Суффрант — модель
Чжэнъян Чжан — модель
Бера Иванишвили — модель, певец
Алессандро Манфредини — модель
Итальянцу Аллесандро слегка за 50, но он является одной из самых известных мужских моделей, которая активно учавствует в различных рекламных кампаниях и фотосессиях. Мужчина смог создать захватывающий, брутальный образ, главной фишкой которого является его безупречно выстриженная и густая борода. Похвастаться такой растительностью сможет далеко не каждый мужчина, поэтому можно с уверенностью сказать, что Аллесандро здорово повезло.
Майкл Локли — модель
Роан Лоуч — модель
Самуэль Фрайберг — блогер
Стас Милеев — блогер, модель
Кукольная внешность и скульптурное лицо Стаса заинтересовали многие модельные агентства, благодаря чему парня стали часто приглашать на показы и съёмки.
Кейн Баффонг — модель
Кристиано — актёр
Чак Джуниор Ачик — модель
Яркая внешность Чака — результат британско-нигерийского происхождения. Популярность в модельном мире к нему пришла после работы с брендом Calvin Klein.
Источник:
АНТИФИШКИ
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