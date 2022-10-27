Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

США — это не только мегаполисы, такие как Чикаго или Нью-Йорк. Значительная доля населения живет в сельской местности — в пригородах, на фермах и в маленьких городках. Если приглядеться к быту в разных штатах, то можно подметить интересные особенности.
Так в Техасе практически обязательно где-нибудь на заднем дворе у семьи есть бункер.
Подземные сооружения здесь — норма жизни. Варьируются лишь размеры и комфортабельность.
Но зачем они техасцам?
Неужели местные склонны к панике больше, чем люди в других штатах? Или здесь царит особая мода на подземные сооружения?
Американская мечта
США традиционно представляется процветающей страной, где все живут в покое комфорте. В этом есть доля истины, но только доля, потому что проблем в штатах так же много, как и в других странах. А если проанализировать, сколько стихий и разрушительных бедствий происходит в центральных штатах — можно впечатлиться.
Спокойная жизнь только снится жителям Луизианы, Флориды, Невады, Калифорнии, Огайо и Иллинойса. Население двух первых штатов вынуждены переживать сильнейшие ураганы, вторые два региона сейсмически активны, в двух последних лютуют бури. Что до центральных районов, то там самым страшным бедствием считают торнадо.
По статистике в стране ежегодно происходит 1200 стихий такого рода, чаще всего они случаются в теплое время года — весенне-летний период. Техас находится на так называемом коридоре (аллее) торнадо.
Что такое торнадо?
Фактически данная стихия представляет собой нечто вроде вихря атмосферного типа, образующегося на рубеже фронтов. Оттуда смерчевой поток спускается на землю. Коридор и аллея — не признанные официально наименования территорий, которые находятся под пиковым действием фронтов, четкие границы отсутствуют.
Кроме Техаса туда входит Канзас, печально известный еще по сказке про Гудвина и Элли, а также Дакота, Миннесота, Колорадо и некоторые другие. Данная зона размещена между двумя горными системами — Аппалачи и Скалистыми. На этом участке чаще всего в мире фиксируются торнадо.
Бункеры Техаса
На сегодня именно этот штат является лидером по количеству стихийных бедствий такого плана среди других регионов страны. Пиковая зона штата — север. Согласно статистике всего по аллее фиксируется примерно 268 случаев в год, 139 из них приходится на Техас.
В весенне-летний период ураганы бушуют в разных зонах штата практически через день-два. Поэтому существуют объективные требования к строительству домов для жилья и другим сооружениям. Но даже эти строгие нормы не способны уберечь здание, если опустится торнадо сильной мощности.
Дома за короткий период превращаются в руины и мусор. Именно поэтому большинство техасцев имеют бункер — либо под домом, либо под гаражным строением. В них можно скрыться, если погода испортилась и переждать страшный ураган.
Жители регулярно проходят обучение — как вести себя во время стихийных бедствий, что можно делать, а что нельзя. Кроме того, в штате устроена система оповещения, сирены оповещают жителей, что им пора укрываться. Чаще всего укрывные помещения рассчитаны на одну семью, но иногда и на 2.
Источник:
АНТИФИШКИ
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