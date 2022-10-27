Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

Спокойная жизнь только снится жителям Луизианы, Флориды, Невады, Калифорнии, Огайо и Иллинойса. Население двух первых штатов вынуждены переживать сильнейшие ураганы, вторые два региона сейсмически активны, в двух последних лютуют бури. Что до центральных районов, то там самым страшным бедствием считают торнадо.

По статистике в стране ежегодно происходит 1200 стихий такого рода, чаще всего они случаются в теплое время года — весенне-летний период. Техас находится на так называемом коридоре (аллее) торнадо.

Что такое торнадо?

Фактически данная стихия представляет собой нечто вроде вихря атмосферного типа, образующегося на рубеже фронтов. Оттуда смерчевой поток спускается на землю. Коридор и аллея — не признанные официально наименования территорий, которые находятся под пиковым действием фронтов, четкие границы отсутствуют.

Кроме Техаса туда входит Канзас, печально известный еще по сказке про Гудвина и Элли, а также Дакота, Миннесота, Колорадо и некоторые другие. Данная зона размещена между двумя горными системами — Аппалачи и Скалистыми. На этом участке чаще всего в мире фиксируются торнадо.