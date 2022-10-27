Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

FISHKINET
Apple выпустит титановый iPhone Apple выпустит титановый iPhone Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик Деликатес не для каждого: популярные блюда бывших советских Республик Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда среди роботов Российские команды победили на чемпионате мира по футболу, правда... Девушка пожалела, что ударила парня Девушка пожалела, что ударила парня Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фастфуд по-советски: как это было Фастфуд по-советски: как это было Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно Самодельное точило из двигателя стиральной машинки Самодельное точило из двигателя стиральной машинки «Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст потерял больше миллиарда долларов «Жизни белых важны»: из-за этой надписи на толстовке Канье Уэст... О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей О миграции россиян в Казахстан. Мемы и реакция соцсетей Реакция на закрытие KFC в России Реакция на закрытие KFC в России Над отношениями нужно работать Над отношениями нужно работать 8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов знаменитостей 8 реальных, но чрезвычайно странных требований из контрактов... В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с уголовным делом В подмосковном особняке Ксении Собчак проходят обыски в связи с... Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве Чудесное "воскрешение" мужчины в Москве Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов Импровизировать. Адаптировать. Превосходить: типичные будни сисадминов 14 чудаковатых находок, обнаруженных людьми в лесу совершенно случайно 14 чудаковатых находок, обнаруженных людьми в лесу совершенно случайно Фотографии из прошлого Фотографии из прошлого Ожидание со вкусом: подборка необычных или очень практичных автобусных остановок со всего мира Ожидание со вкусом: подборка необычных или очень практичных...
Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

Для чего жителям Техаса спасательные бункеры в домах?

Автор:
27 октября 2022 09:59
Метки: Техас   бункеры   в мире   интересно   люди   особенность   стихия   фото   
396
3

США — это не только мегаполисы, такие как Чикаго или Нью-Йорк. Значительная доля населения живет в сельской местности — в пригородах, на фермах и в маленьких городках. Если приглядеться к быту в разных штатах, то можно подметить интересные особенности.

Так в Техасе практически обязательно где-нибудь на заднем дворе у семьи есть бункер.

Подземные сооружения здесь — норма жизни. Варьируются лишь размеры и комфортабельность.


Но зачем они техасцам?


Неужели местные склонны к панике больше, чем люди в других штатах? Или здесь царит особая мода на подземные сооружения?


Американская мечта

США традиционно представляется процветающей страной, где все живут в покое комфорте. В этом есть доля истины, но только доля, потому что проблем в штатах так же много, как и в других странах. А если проанализировать, сколько стихий и разрушительных бедствий происходит в центральных штатах — можно впечатлиться.

×
×

Спокойная жизнь только снится жителям Луизианы, Флориды, Невады, Калифорнии, Огайо и Иллинойса. Население двух первых штатов вынуждены переживать сильнейшие ураганы, вторые два региона сейсмически активны, в двух последних лютуют бури. Что до центральных районов, то там самым страшным бедствием считают торнадо.

По статистике в стране ежегодно происходит 1200 стихий такого рода, чаще всего они случаются в теплое время года — весенне-летний период. Техас находится на так называемом коридоре (аллее) торнадо.


Что такое торнадо?

Фактически данная стихия представляет собой нечто вроде вихря атмосферного типа, образующегося на рубеже фронтов. Оттуда смерчевой поток спускается на землю. Коридор и аллея — не признанные официально наименования территорий, которые находятся под пиковым действием фронтов, четкие границы отсутствуют.

Кроме Техаса туда входит Канзас, печально известный еще по сказке про Гудвина и Элли, а также Дакота, Миннесота, Колорадо и некоторые другие. Данная зона размещена между двумя горными системами — Аппалачи и Скалистыми. На этом участке чаще всего в мире фиксируются торнадо.

Бункеры Техаса

На сегодня именно этот штат является лидером по количеству стихийных бедствий такого плана среди других регионов страны. Пиковая зона штата — север. Согласно статистике всего по аллее фиксируется примерно 268 случаев в год, 139 из них приходится на Техас.

В весенне-летний период ураганы бушуют в разных зонах штата практически через день-два. Поэтому существуют объективные требования к строительству домов для жилья и другим сооружениям. Но даже эти строгие нормы не способны уберечь здание, если опустится торнадо сильной мощности.

Дома за короткий период превращаются в руины и мусор. Именно поэтому большинство техасцев имеют бункер — либо под домом, либо под гаражным строением. В них можно скрыться, если погода испортилась и переждать страшный ураган.

Жители регулярно проходят обучение — как вести себя во время стихийных бедствий, что можно делать, а что нельзя. Кроме того, в штате устроена система оповещения, сирены оповещают жителей, что им пора укрываться. Чаще всего укрывные помещения рассчитаны на одну семью, но иногда и на 2.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Техас   бункеры   в мире   интересно   люди   особенность   стихия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SerGProS 12 минут назад
дом моей мечты...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 49 секунд назад
Пусть лучше могилы себе роют,пиндосы уевы.С трампа пример пусть берут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1309750



Другие посты автора
Популярное
15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание
15 крышесносных изображений, которые заставят вас затаить дыхание
Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей
Настолько безобразно, что даже очень хорошо: вторая жизнь вещей
Набирающие популярность
Женские дуэли: почему дамы раздевались перед тем, как рубиться на шпагах и кинжалах
Женские дуэли: почему дамы раздевались перед тем, как рубиться на шпагах и кинжалах
В Москве проходят испытания речных электрических трамваев «Синичка»
В Москве проходят испытания речных электрических трамваев «Синичка»
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всмысле?!

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#подборка#в мире#картинки#Приколы#автомир#природа#красота
#Юмор#интересное#животные#история#автомобили#кино#СССР#удивительно#Россия#девушки
#Прикол#аварии#авто аварии#факты#креатив#люди#США#познавательно#фильм#Еда
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании 3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные 3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные

На что жалуетесь?

Вернуться