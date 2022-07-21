14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии

Все страны и жизнь в них не похожи друг на друга. Если иностранец приедет в Бразилию то, вероятно, будет удивлен многим — начиная с представителей животного мира и заканчивая местными жителями, их привычками и образом жизни.
В этом материале мы собрали комичные и любопытные фотографии самих бразильцев, а также туристов, которые наглядно показывают некоторые удивительные моменты и реалии жизни в федеративной республике.
Если в нашей стране возле бассейнов можно увидеть диких голубей, воробьев и трясогузок, то в Бразилии на водопой прилетают туканы
На полках магазинов и на рынках можно увидеть зеленые апельсины
Что любопытно, это спелые фрукты, которые такие же сладкие и сочные внутри, как привычные нам оранжевые.
Не только местные апельсины отличаются, но и авокадо
В Бразилии они такие большие!
В автобусах есть приоритетные места не только для беременных женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями
Но еще и для тех, кто страдает от избыточного веса.
На улице можно увидеть клумбу с клевером
Мужчина поделился снимком крошечного банана, который ему довелось найти в бразильском штате Мату-Гросу
В Бразилии можно встретить гигантских улиток размером с кулак
В магазинах магниты, защищающие товар от кражи, можно увидеть не только на вещах, но и на некоторых продуктах
Например, на мясе.
На улицах встречаются люди, гуляющие со своими питомцами
И это необязательно собаки.
Пирожки в виде капибар
В Бразилии можно увидеть удивительную бабочку «88»
Такое название она получила из-за необычного рисунка на крыльях, напоминающего две восьмерки.
Алое небо на закате во Франсиску-Морату
Группа милых капибар пасется на зеленой лужайке в городе Куритиба
Благодаря фотографиям туристов и местных жителей можно узнать много интересного о любой стране.
Попугай решил преследовать автомобиль туриста
Он просто летел рядом и заглядывал в окно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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