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14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии

14 удивительных и любопытных снимков, которые показывают реалии жизни в Бразилии

Автор:
21 июля 2022 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бразилия   в мире   животные   интересно   люди   фото   
1467
15

Все страны и жизнь в них не похожи друг на друга. Если иностранец приедет в Бразилию то, вероятно, будет удивлен многим — начиная с представителей животного мира и заканчивая местными жителями, их привычками и образом жизни.

В этом материале мы собрали комичные и любопытные фотографии самих бразильцев, а также туристов, которые наглядно показывают некоторые удивительные моменты и реалии жизни в федеративной республике.


Если в нашей стране возле бассейнов можно увидеть диких голубей, воробьев и трясогузок, то в Бразилии на водопой прилетают туканы

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На полках магазинов и на рынках можно увидеть зеленые апельсины

Что любопытно, это спелые фрукты, которые такие же сладкие и сочные внутри, как привычные нам оранжевые.

Не только местные апельсины отличаются, но и авокадо

В Бразилии они такие большие!

В автобусах есть приоритетные места не только для беременных женщин, пожилых и людей с ограниченными возможностями

Но еще и для тех, кто страдает от избыточного веса.

На улице можно увидеть клумбу с клевером

Мужчина поделился снимком крошечного банана, который ему довелось найти в бразильском штате Мату-Гросу

В Бразилии можно встретить гигантских улиток размером с кулак

В магазинах магниты, защищающие товар от кражи, можно увидеть не только на вещах, но и на некоторых продуктах

Например, на мясе.

На улицах встречаются люди, гуляющие со своими питомцами

И это необязательно собаки.

Пирожки в виде капибар

В Бразилии можно увидеть удивительную бабочку «88»

Такое название она получила из-за необычного рисунка на крыльях, напоминающего две восьмерки.

Алое небо на закате во Франсиску-Морату

Группа милых капибар пасется на зеленой лужайке в городе Куритиба

Благодаря фотографиям туристов и местных жителей можно узнать много интересного о любой стране.

Попугай решил преследовать автомобиль туриста

Он просто летел рядом и заглядывал в окно.

Источник:

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Метки: Бразилия   в мире   животные   интересно   люди   фото   
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11  комментариев
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2k
pinbalist Час назад
А ещё в Бразилии много-много диких обезьян которые не умеет точить ножи
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213
Максим Минаев 4 минуты назад
удивительные реалии бразилии хорошо показывает раздел адок
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17k
тов.Suhov 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Вася 16 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
Ntvl Полчаса назад
настоящая жизнь в Бразилии это воровство малолетками мотоциклов и скутеров с применением оружия, разборки банд с расстрелами средь белого дня в центре города, наркота и нищета.
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58k
Александр Полчаса назад
А культ футбола?
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58k
Александр 37 минут назад
БРАЗИЛИЯ - ЭТО КАРНАВАЛ
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11k
Мистер Фикс Час назад
Хотите увидеть настоящую жизнь в Бразилии?
Зайдите в адок
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1k
alex Час назад
а можно и в адок заглянуть
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