Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе

Человечество давно подумывает о колонизации Марса. На данный момент основные препятствия для этого сосредоточены в технологиях: от строительства космических кораблей, которые способны совершить такое путешествие, до организации жилья и питания на самой планете. Недавно учёные провели интересное исследование — с целью узнать, сколько людей нужно в колонии для её процветания. Они также определили, какие типы личности на Марсе не приживутся.