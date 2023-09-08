FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 805 постов • 291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос
Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе

Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе

Автор:
08 сентября 2023 10:27
Сообщество : Космос
Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Марс   интересное   колонизация марса   космос   планеты   ученые   факты   фото   
1342
5

Человечество давно подумывает о колонизации Марса. На данный момент основные препятствия для этого сосредоточены в технологиях: от строительства космических кораблей, которые способны совершить такое путешествие, до организации жилья и питания на самой планете. Недавно учёные провели интересное исследование — с целью узнать, сколько людей нужно в колонии для её процветания. Они также определили, какие типы личности на Марсе не приживутся.

Над исследованием работала команда учёных из Университета Джорджа Мейсона, США. Специалисты поставили цель - определить идеальное количество членов марсианской колонии для наилучших шансов на выживание, но узнали интересный факт - какому типу личности точно будет трудно прижиться на Марсе. Они создали несколько 28-летних симуляций, представив, как бы выглядела жизнь колонии на Марсе с уже существующей инфраструктурой и удобствами: источниками пищи, энергии, воды.

×
×

Эксперты определили идеальное количество человек для колонии - 22. Они также выделили четыре типа личности, чтобы посмотреть, как их взаимодействие повлияет на формирование колонии: "неконфликтные" с низким уровнем соперничества и агрессии; "высокосоциальные" - экстраверты, нуждающиеся в общении; "реактивные" - склонные к соперничеству в межличностных отношениях и привыкшие следовать чёткому распорядку; и "невротики" - склонные к агрессии, соперничеству, неспособные адекватно воспринимать перемены и справляться со скукой. Учитывая вероятные несчастные случаи и случаи нехватки ресурсов, учёные определили, уровень смертности у каждого типа личности. У "невротиков" уровень смертности был гораздо выше.

Кроме того, чем меньше в колонии было "невротиков", тем лучше она функционировала. По словам учёных, из-за низкой способности справляться с возникающими трудностями невротики меньше всего выигрывали от взаимодействия с другими членами колонии. Это стало ключевым фактором сокращения марсианского населения в симуляциях. Только если количество "невротиков" будет сведено к минимуму, возможно создание стабильного поселения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Марс   интересное   колонизация марса   космос   планеты   ученые   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vergüenza Ajena Час назад
Вы бы сначала на Марс слетали, а потом уже отбирали возможных кандидатов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
yahaomsk Полминуты назад
"У "невротиков" уровень смертности был гораздо выше..." , а вот у "вротиков" уровень смертности намного меньше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Eric Cartman Минуту назад
На Земле тоже надо сокращать популяцию невротиков, они реально заипали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller Полчаса назад
Чтобы понять это, нужно было проводить 28-летние симуляции?

Интереснее было бы посмотреть на распределение М/Ж в числе этих 22 колонистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
banzai7 54 минуты назад
Вот тебе на! Неврастеники (невротики) никому не нравятся. Вот это открытие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ыукп 54 минуты назад
Какое интересное слово - невротик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94330



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#люди#Ynews#Китай#США#дети#факты#Москва#Великобритания
#в мире#животные#история#подборка#новости#конфликт#сарказм#чтение#интересное#задержание
#интересно#Прикол#кино#фильм#позитив#книга#СССР#Разное#съемка#знаменитости
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба Ученые обнаружили комету с черной дырой в ядре и хвостом из звезд Ученые обнаружили комету с черной дырой в ядре и хвостом из звезд Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе 10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы 10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы

На что жалуетесь?

Вернуться