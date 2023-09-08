Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе

Человечество давно подумывает о колонизации Марса. На данный момент основные препятствия для этого сосредоточены в технологиях: от строительства космических кораблей, которые способны совершить такое путешествие, до организации жилья и питания на самой планете. Недавно учёные провели интересное исследование — с целью узнать, сколько людей нужно в колонии для её процветания. Они также определили, какие типы личности на Марсе не приживутся.
Над исследованием работала команда учёных из Университета Джорджа Мейсона, США. Специалисты поставили цель - определить идеальное количество членов марсианской колонии для наилучших шансов на выживание, но узнали интересный факт - какому типу личности точно будет трудно прижиться на Марсе. Они создали несколько 28-летних симуляций, представив, как бы выглядела жизнь колонии на Марсе с уже существующей инфраструктурой и удобствами: источниками пищи, энергии, воды.
Эксперты определили идеальное количество человек для колонии - 22. Они также выделили четыре типа личности, чтобы посмотреть, как их взаимодействие повлияет на формирование колонии: "неконфликтные" с низким уровнем соперничества и агрессии; "высокосоциальные" - экстраверты, нуждающиеся в общении; "реактивные" - склонные к соперничеству в межличностных отношениях и привыкшие следовать чёткому распорядку; и "невротики" - склонные к агрессии, соперничеству, неспособные адекватно воспринимать перемены и справляться со скукой. Учитывая вероятные несчастные случаи и случаи нехватки ресурсов, учёные определили, уровень смертности у каждого типа личности. У "невротиков" уровень смертности был гораздо выше.
Кроме того, чем меньше в колонии было "невротиков", тем лучше она функционировала. По словам учёных, из-за низкой способности справляться с возникающими трудностями невротики меньше всего выигрывали от взаимодействия с другими членами колонии. Это стало ключевым фактором сокращения марсианского населения в симуляциях. Только если количество "невротиков" будет сведено к минимуму, возможно создание стабильного поселения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Интереснее было бы посмотреть на распределение М/Ж в числе этих 22 колонистов.
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