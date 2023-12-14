FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 849 постов • 296 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды

Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды

Автор:
14 декабря 2023 08:30
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Фотографии   взрыв сверхновой   интересное   космические объекты   космос   сверхновая   телескоп Джеймса Уэбба   ученые   фото   
1320
4

Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятно детальные фото взорвавшейся сверхновой звезды. Она находится в созвездии Кассиопея, на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Специалисты НАСА сравнили снимок сверхновой с новогодними гирляндами.

Cassiopeia A (Cas A) — остаток сверхновой в созвездии Кассиопея, который находится на расстоянии 11 000 световых лет от Земли. Сама сверхновая взорвалась около 340 лет назад, оставив после себя это громадное облако. Недавно телескоп "Джеймс Уэбб" сделал детальный снимок остатков звезды с помощью NIRCam — камеры ближнего инфракрасного диапазона. На снимке видна пыль звезды, похожая на дым костра с красными и оранжевыми оттенками. Оболочка звезды состоит пыли и молекул, которые затем станут компонентами новых звёзд и планетных систем.


По словам специалистов НАСА, снимок сверхновой словно заряжен предновогодним настроением: и передаёт "волшебство, чудо и радость" праздничного сезона. Команда также прозвала Cas A "Зелёным монстром" из-за петли зеленого цвета, которая тянется вдоль правой стороны звезды. Помимо этого, снимок даёт учёным больше представления о сверхновой:


"Невероятно, что после стольких лет изучения Cas A нам удалось разглядеть эти детали, которые дают нам новое представление о том, как взорвалась эта звезда. Мы получили первые фотографии Cas A ещё в апреле, и тогда они показали невероятные детали, к которым мы не имели доступа раньше," - сказала Теа Темим, исследователь из Принстонского университета.

Новые данные с телескопа "Джеймс Уэбб" могут дать учёным информацию о том, какая пыль образуется при взрыве сверхновой, как она формируется и сколько пыли остаётся после путешествия в межзвёздном пространстве. А ещё — наблюдение за составом пыли звезды Cas A, по словам НАСА, может помочь астрономам понять, как образуются планеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: NASA   Фотографии   взрыв сверхновой   интересное   космические объекты   космос   сверхновая   телескоп Джеймса Уэбба   ученые   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
86
Мальчик в трусиках 53 минуты назад
"....остаток сверхновой в созвездии Кассиопея, который находится на расстоянии 11 000 световых лет от Земли. Сама сверхновая взорвалась около 340 лет назад..."
_____________________________
Если бы эта звезда взорвалась 340 лет назад, то мы об этом узнали бы только через 10660 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Денис Веселов 19 минут назад
Зато качество экранки(фильма) как было , так и осталось на уровне 20-ей давности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 24 минуты назад
Больше бы таких новостей! Люди достали друг друга убивать, вокруг столько интересного, можно всю жизнь на изучение потратить
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ivan 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
257
ruslan d 50 минут назад
Надо такую картину сделать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
Норм так долбануло, почти как у хохлов, при упоминании Терана )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86
Мальчик в трусиках Александр 52 минуты назад
Казалось бы, как можно приплести хохлов к новости о взрыве сверхновой звезды в далёком созвездии. А вот поди ж ты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
Родные Брюса Уиллиса приготовились встречать с ним последнее Рождество
«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал
«Они будут недовольны этим законом»: Госдума запретила мигрантам получать маткапитал
Набирающие популярность в сообществах
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
Умер Андрей Константинов
Умер Андрей Константинов
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Шоколадка от гостей

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#люди#позитив#аварии#Автовсячина#Ynews#Еда#новый год
#в мире#автомобили#Прикол#Юмор#факты#ДТП#собака#подборка#Разное#закон
#животные#автомир#интересное#кино#фильм#авто аварии#забавно#дети#США#милота
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год 25 интересных космических открытий современности 25 интересных космических открытий современности Выживем ли мы, если на землю упадет астероид? Выживем ли мы, если на землю упадет астероид? 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе 17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты 17 захватывающих снимков Млечного пути с разных точек планеты

На что жалуетесь?

Вернуться