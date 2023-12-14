Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды

Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятно детальные фото взорвавшейся сверхновой звезды. Она находится в созвездии Кассиопея, на расстоянии 11 тысяч световых лет от нас. Специалисты НАСА сравнили снимок сверхновой с новогодними гирляндами.
Cassiopeia A (Cas A) — остаток сверхновой в созвездии Кассиопея, который находится на расстоянии 11 000 световых лет от Земли. Сама сверхновая взорвалась около 340 лет назад, оставив после себя это громадное облако. Недавно телескоп "Джеймс Уэбб" сделал детальный снимок остатков звезды с помощью NIRCam — камеры ближнего инфракрасного диапазона. На снимке видна пыль звезды, похожая на дым костра с красными и оранжевыми оттенками. Оболочка звезды состоит пыли и молекул, которые затем станут компонентами новых звёзд и планетных систем.
По словам специалистов НАСА, снимок сверхновой словно заряжен предновогодним настроением: и передаёт "волшебство, чудо и радость" праздничного сезона. Команда также прозвала Cas A "Зелёным монстром" из-за петли зеленого цвета, которая тянется вдоль правой стороны звезды. Помимо этого, снимок даёт учёным больше представления о сверхновой:
"Невероятно, что после стольких лет изучения Cas A нам удалось разглядеть эти детали, которые дают нам новое представление о том, как взорвалась эта звезда. Мы получили первые фотографии Cas A ещё в апреле, и тогда они показали невероятные детали, к которым мы не имели доступа раньше," - сказала Теа Темим, исследователь из Принстонского университета.
Новые данные с телескопа "Джеймс Уэбб" могут дать учёным информацию о том, какая пыль образуется при взрыве сверхновой, как она формируется и сколько пыли остаётся после путешествия в межзвёздном пространстве. А ещё — наблюдение за составом пыли звезды Cas A, по словам НАСА, может помочь астрономам понять, как образуются планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба
- Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь
- Выживем ли мы, если на землю упадет астероид?
- Учёные выяснили, какие люди не приживутся в колонии на Марсе
- 25 интересных космических открытий современности
_____________________________
Если бы эта звезда взорвалась 340 лет назад, то мы об этом узнали бы только через 10660 лет.