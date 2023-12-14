Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок взорвавшейся звезды

По словам специалистов НАСА, снимок сверхновой словно заряжен предновогодним настроением: и передаёт "волшебство, чудо и радость" праздничного сезона. Команда также прозвала Cas A "Зелёным монстром" из-за петли зеленого цвета, которая тянется вдоль правой стороны звезды. Помимо этого, снимок даёт учёным больше представления о сверхновой:

"Невероятно, что после стольких лет изучения Cas A нам удалось разглядеть эти детали, которые дают нам новое представление о том, как взорвалась эта звезда. Мы получили первые фотографии Cas A ещё в апреле, и тогда они показали невероятные детали, к которым мы не имели доступа раньше," - сказала Теа Темим, исследователь из Принстонского университета.