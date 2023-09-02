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10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы

10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы

Автор:
02 сентября 2023 11:47
Сообщество : Космос
Метки: интересное   интересные факты   космические тела   космос   планета   планеты   познавательно   солнечная система   факты   фото   
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Космос — такой далёкий и загадочный, и одновременно манящий и вдохновляющий на исследования. Наша Солнечная система полна тайн, многие из которых остаются не до конца разгаданными даже учёными. Узнаем несколько интересных "космических" фактов, которые не так широко известны.

По сравнению с вершиной Олимп на Марсе, земные вершины - ничтожно маленькие. На красной планете есть потухший вулкан, который считается высочайшим во всей Солнечной системе. Его абсолютная высота составляет 21 229 м, что почти в три раза больше высоты Эвереста. В чём секрет того, что он такой большой? На Марсе нет движения тектонических плит, как на Земле, поэтому вулкан может продолжать извергать лаву в одном и том же месте, достигая гигантских размеров.


Меркурий - самая близкая к Солнцу планета, а ещё - его обвиняют во всех бедах, когда он в ретрограде. Средняя температура его поверхности составляет 178,85 ° C. Однако, температура Меркурия резко варьируется. На обратной, теневой стороне Меркурия - самая низкая температура поверхности из известных планет. Рекордно низкие температуры поддерживаются на постоянно затенённом дне полярных кратеров, где скапливается лёд. В этих уголках температура может резко упасть до -223,3 °C.



Учёные выдвинули гипотезу, что внутри планеты Европа (спутник Юпитера) находится огромный бурлящий океан, возможно, вдвое превышающий объем всех вод Земли вместе взятых. Так как поверхность планеты состоит изо льда, океан скрыт под толстой ледяной оболочкой. Учёные крайне заинтересованы этой планетой, и продолжают её исследовать.



Как показывают записи электромагнитных колебаний Сатурна, он "издаёт звуки" не от мира сего. Благодаря космическому аппарату "Кассини" специалисты обнаружили, что кольца Сатурна издают множество завораживающих звуков. Эти неземные мелодии возникают в результате взаимодействия ледяных частиц внутри колец планеты, создавая целый космический оркестр.


Венера и Земля многим похожи: они почти одинакового размера, у них схожий состав, и эту планету часто называют "сестрой Земли". По яркости на вечернем небе Венера занимает третье место - после Луны и Солнца. Однако, внешность обманчива. Атмосфера Венеры на 96,5% состоит из углекислого газа, а в облаках имеются вкрапления концентрированной серной кислоты. Кроме того, температура поверхности Венеры так высока, что может расплавить свинец - 461,85 °C.


На планете Нептун бушуют самые сильные сверхзвуковые ветры из всех планет Солнечной системы. По сравнению с ними самые свирепые ураганы на Земле кажутся лёгким летним ветерком. Здешняя скорость ветров может достигать 600 м/с.


На Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, расположено множество озёр - но они наполнены отнюдь не водой. Эти резервуары наполнены смесью жидких углеводородов, в основном метана и этана. Они находятся в приполярных областях, а поэтому очень холодные.


Большое красное пятно на Юпитере - крупнейший атмосферный вихрь в Солнечной системе. Это зона высокого давления, которая создаёт перманентный антициклонический шторм на планете. Эта гигантская буря со скоростью ветра 500 км/ч, которая бушует уже по меньшей мере 400 лет, могла бы поглотить Землю целиком. Учёные всё ещё ломают головы над тем, почему пятно именно красного цвета.


Карликовая планета Плутон хранит интересную тайну: на нём расположен гигантский ледник в форме сердца. Эту область назвали Томбо, в честь первооткрывателя Плутона, Клайда Томбо. Её диаметр составляет 2300 километров, и она состоит из азота, монооксида углерода и метанового льда. Считается, что левая доля "Сердца" представляет собой огромный кратер, заполненный кристаллическим азотом. Кроме того, под этим сердцем может скрываться подземный океан.


Пока другие планеты спокойно вращаются вокруг Солнца, Уран слегка не вписывается в Солнечную систему по этим параметрам. Он - бунтарь, который предпочитает вращаться своим способом. Плоскость экватора планеты наклонена под углом 97,86 градусов к плоскости орбиты - то есть Уран вращается на боку, ретроградно. Его странное поведение давно волнует учёных. Они полагают, что такое необычное положение могло вызвать столкновение с каким-то космическим объектом размером с Землю.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   космические тела   космос   планета   планеты   познавательно   солнечная система   факты   фото   
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3k
DVPET 46 минут назад
"...внутри планеты Европа (спутник Юпитера)..."
Планета Европа?

А про планету Луну (спутник Земли) есть интересные факты?
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1k
adssaf afasffdsga 5 минут назад
Комментарий к фото
А точка отсчёта, стесняюсь спросить, какая? У нас вот над уровнем моря считают. На Марсе какие моря? Просто если так надо - давайте вместе с Мариинской впадиной посчитаем.
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20k
scorpick 19 минут назад
Земля тоже своего рода бунтарка, ось наклонена относительно перпендикуляра орбиты вокруг Солнца, а Венера так вообще "лежит на боку". Блин, хочу опять съездить на ВДНХ, в космический павильон. Там можно целый день провести, пипец интересно.
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