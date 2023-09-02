10 малоизвестных фактов о планетах Солнечной системы

По сравнению с вершиной Олимп на Марсе, земные вершины - ничтожно маленькие. На красной планете есть потухший вулкан, который считается высочайшим во всей Солнечной системе. Его абсолютная высота составляет 21 229 м, что почти в три раза больше высоты Эвереста. В чём секрет того, что он такой большой? На Марсе нет движения тектонических плит, как на Земле, поэтому вулкан может продолжать извергать лаву в одном и том же месте, достигая гигантских размеров.