Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже

Личинки демодекса вылупляются в течение трёх-четырех дней и достигают зрелости через неделю. Их продолжительность жизни обычно составляет всего около двух недель. Длина этих клещей - около 0,3 мм, поэтому невооружённым глазом их не увидеть. Они передаются при соприкосновении волос, сальных желёз в области носа или бровей. Известно около 65 видов демодекса, но только два обитают на людях - Demodex folliculorum и Demodex brevis. По оценкам ученых, эти клещи обитают на коже от 23 до 100 процентов здоровых взрослых людей.