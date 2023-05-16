Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже

Пока мы спим, на нашем лице спокойно могут бродить и спариваться эти крошечные восьминогие клещи длиной менее миллиметра — называются они Demodex, или железницы. Они любят полакомиться омертвевшими клетками кожи на нашем лице, сосках или ресницах. Недавнее исследование показало, что скоро они могут стать "единым целым" с людьми.
Demodex - одни из самых мелких членистоногих, которые относятся к паразитическим клещам. На теле человека чаще всего обитают виды Demodex folliculorum и Demodex brevis. Эти восьминогие клещи длиной менее миллиметра активны ночью - они любят полакомиться омертвевшими клетками кожи на нашем лице, сосках или ресницах. Яйца они откладывают в волосяных фолликулах или сальных железах. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, эти клещи в основном безвредны. Лишь иногда они вызывают развитие некоторых кожных заболеваний у человека.
Джеймс Вайс, специалист по микроскопии из Борнмутского университета, Англия, недавно показал интересное видео с участием клещей Demodex folliculorum, которых он увидел с помощью микроскопа на своём собственном лице. На видео можно заметить круглые капельки на лапках демодекса - это переваренные остатки кожного сала с человеческой кожи.
"Тот факт, что по вашему лицу ползают маленькие клещи, не очень-то приятен. Но правда в том, что они есть практически у всех нас. Они даже выглядят симпатичными под ультрафиолетовым излучением," - рассказал специалист.
Самки и самцы этих клещей спариваются во входных отверстиях волосяных фолликулов. Хотя они потеряли способность вырабатывать мелатонин - вещество, ответственное за ночную активность, - свои ночные брачные сессии они "подпитывают" мелатонином, выделяемым человеческой кожей. Во время спаривания клещи цепляются за волосы человека.
Личинки демодекса вылупляются в течение трёх-четырех дней и достигают зрелости через неделю. Их продолжительность жизни обычно составляет всего около двух недель. Длина этих клещей - около 0,3 мм, поэтому невооружённым глазом их не увидеть. Они передаются при соприкосновении волос, сальных желёз в области носа или бровей. Известно около 65 видов демодекса, но только два обитают на людях - Demodex folliculorum и Demodex brevis. По оценкам ученых, эти клещи обитают на коже от 23 до 100 процентов здоровых взрослых людей.
Об их существовании чаще узнают при возникновении проблем с кожей. В случае слабого иммунитета, стресса или болезней у человека может развиться демодекоз - заболевание, характеризующееся зудом и воспалением на коже. Недавнее исследование Редингского университета показало, что вскоре демодексы могут стать "единым целым" с людьми. Из-за проблем с генами они могут стать симбионтами - то есть стать частью человеческого организма.
Демодекс под микроскопом на видео:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Или это еще один подвид жрущих эпидермис клещей?