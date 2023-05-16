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Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже

Демодекс: клещи, которые обитают на нашей коже

Автор:
16 мая 2023 14:49
Сообщество : Наука
Метки: Открытия   Учёные   здоровые   интересное   исследования   клещ   клещи   паразиты   факты   фото   
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Пока мы спим, на нашем лице спокойно могут бродить и спариваться эти крошечные восьминогие клещи длиной менее миллиметра — называются они Demodex, или железницы. Они любят полакомиться омертвевшими клетками кожи на нашем лице, сосках или ресницах. Недавнее исследование показало, что скоро они могут стать "единым целым" с людьми.

Demodex - одни из самых мелких членистоногих, которые относятся к паразитическим клещам. На теле человека чаще всего обитают виды Demodex folliculorum и Demodex brevis. Эти восьминогие клещи длиной менее миллиметра активны ночью - они любят полакомиться омертвевшими клетками кожи на нашем лице, сосках или ресницах. Яйца они откладывают в волосяных фолликулах или сальных железах. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, эти клещи в основном безвредны. Лишь иногда они вызывают развитие некоторых кожных заболеваний у человека.

Джеймс Вайс, специалист по микроскопии из Борнмутского университета, Англия, недавно показал интересное видео с участием клещей Demodex folliculorum, которых он увидел с помощью микроскопа на своём собственном лице. На видео можно заметить круглые капельки на лапках демодекса - это переваренные остатки кожного сала с человеческой кожи.


"Тот факт, что по вашему лицу ползают маленькие клещи, не очень-то приятен. Но правда в том, что они есть практически у всех нас. Они даже выглядят симпатичными под ультрафиолетовым излучением," - рассказал специалист.

Самки и самцы этих клещей спариваются во входных отверстиях волосяных фолликулов. Хотя они потеряли способность вырабатывать мелатонин - вещество, ответственное за ночную активность, - свои ночные брачные сессии они "подпитывают" мелатонином, выделяемым человеческой кожей. Во время спаривания клещи цепляются за волосы человека.

Личинки демодекса вылупляются в течение трёх-четырех дней и достигают зрелости через неделю. Их продолжительность жизни обычно составляет всего около двух недель. Длина этих клещей - около 0,3 мм, поэтому невооружённым глазом их не увидеть. Они передаются при соприкосновении волос, сальных желёз в области носа или бровей. Известно около 65 видов демодекса, но только два обитают на людях - Demodex folliculorum и Demodex brevis. По оценкам ученых, эти клещи обитают на коже от 23 до 100 процентов здоровых взрослых людей.

Об их существовании чаще узнают при возникновении проблем с кожей. В случае слабого иммунитета, стресса или болезней у человека может развиться демодекоз - заболевание, характеризующееся зудом и воспалением на коже. Недавнее исследование Редингского университета показало, что вскоре демодексы могут стать "единым целым" с людьми. Из-за проблем с генами они могут стать симбионтами - то есть стать частью человеческого организма.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Учёные   здоровые   интересное   исследования   клещ   клещи   паразиты   факты   фото   
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17  комментариев
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9k
hairov Час назад
Теперь всем спокойной ночи!
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1k
Kra 14 минут назад
Это они раньше были сапрофитами?
Или это еще один подвид жрущих эпидермис клещей?
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313
Maxim Russo 15 минут назад
Каки
е милашки! Особенно в УФ! Милота зашкаливает!
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57k
Опиум для народа 16 минут назад
Благодаря паразитам самый никчемный человек может сказать что он тоже кого-то кормит.
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9k
Garpia121 16 минут назад
На тихоходок похожи, только с хвостом. Те, и вовсе, почти бессмертны.
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16k
Андрей Полчаса назад
Сидишь такой в Фишках, а в это время у тебя на лице размножаются клещи.
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2k
vagon1 Полчаса назад
Лучше бы я этого не знал.
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971
Просто чувак в интернете 48 минут назад
"Окунает [мат] в хлорку"
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38k
Вепс Час назад
Спасибо, пойду помоюсь ещё раз.
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3k
Natalia Час назад
под ультрафиолетом милота такая) а почему они считаются вредителями, если ороговевшие частички кожи убирают? Это же хорошо ведь
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313
Maxim Russo Natalia 13 минут назад
Согласен! Выполняют санитарную функцию - причем в скрытом режиме. Что в этом противного? Симбиоты!
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27k
Serg2001 Час назад
Да идите в жопу с такой информацией! Никто на мне не трахается. Я очень чутко сплю!... Теперь буду еще и с фонариком спать... на всякий случай. Спасибо, блин!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Такой милашка!
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