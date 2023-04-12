Ученые обнаружили комету с черной дырой в ядре и хвостом из звезд

А представьте, если ядро кометы будет массой не "жалкие" 220 млрд тонн, а в 20 млн больше массы Солнца! Вот такой объект недавно обнаружили ученые.

Хорошо, комета была моим небольшим художественным преувеличением. Но ведь, по сути, эта черная дыра внешне и похожа на комету. Летит с большой скоростью, у нее есть твердая часть - ядро. Ей служит сама черная дыра. И а за ней несется хвост из сжатого газа и звезд.

Международная группа ученых обнаружила черную дыру, которую они прозвали «сбежавшей». Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Это оказалась «летящая» черная дыра. Подобные объекты давно ищут. Они подтверждают гипотезу, что сверхмассивные черные дыры могут быть выброшены из своих родительских галактик. И после этого они становятся блуждающими, одинока рассекая в межзвездном пространстве (в котором, в общем-то, и рассекать нечего).

Ученые зафиксировали черную дыру по яркому следу, который она оставила.