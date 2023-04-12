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Ученые обнаружили комету с черной дырой в ядре и хвостом из звезд

Ученые обнаружили комету с черной дырой в ядре и хвостом из звезд

Автор:
12 апреля 2023 09:25
Сообщество : Космос
Метки: ЧЕРНЫЯ ДЫРА   комета   космос   наука   ученые   факты   фото   
682
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В 1910 году люди на Земле всерьез готовились к концу света. Причиной стал прилет кометы Галлея. Эксперты предположили, что она заденет нашу планету хвостом (предположение верное). И что этот хвост, насыщенный ядовитыми газами, уничтожит все живое на планете (предположение неверное).

А представьте, если ядро кометы будет массой не "жалкие" 220 млрд тонн, а в 20 млн больше массы Солнца! Вот такой объект недавно обнаружили ученые.

Хорошо, комета была моим небольшим художественным преувеличением. Но ведь, по сути, эта черная дыра внешне и похожа на комету. Летит с большой скоростью, у нее есть твердая часть - ядро. Ей служит сама черная дыра. И а за ней несется хвост из сжатого газа и звезд.

Международная группа ученых обнаружила черную дыру, которую они прозвали «сбежавшей». Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Это оказалась «летящая» черная дыра. Подобные объекты давно ищут. Они подтверждают гипотезу, что сверхмассивные черные дыры могут быть выброшены из своих родительских галактик. И после этого они становятся блуждающими, одинока рассекая в межзвездном пространстве (в котором, в общем-то, и рассекать нечего).
Ученые зафиксировали черную дыру по яркому следу, который она оставила.

В центре галактик обычно находятся сверхмассивные черные дыры. Есть подобная и в центре нашего Млечного пути. Только вот находятся они обычно стабильно в центре, а не вылетают в одиночестве блуждать.

Наблюдаемая «черная дыра-комета» находится довольно далеко - в 7,5 млрд световых лет от нас. «Выплюнула» ее карликовая галактика RCP 28. И черная дыра летит прочь со скоростью 5,6 миллиона км/ч. Если бы она двигалась от Земли до Луны, до долетела бы всего за 14 минут.

Такое происходит, когда в системе двойных черных дыр появляется третья. Она нарушает баланс в центре галактики и одна из черных дыр резко вылетает в межгалактическое пространство.

Черная дыра в полете оставляет след из звезд и газа. И он на порядки крупнее, чем у любой кометы. Длина следа у наблюдаемой звезды оказалась в два раза больше чем наша галактика Млечный путь. Состоит «хвост» черной дыры из сжатого газа. Именно из него формируются звезды.


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Метки: ЧЕРНЫЯ ДЫРА   комета   космос   наука   ученые   факты   фото   
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6  комментариев
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715
ruslan d 2 часа назад
Интересно
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351
Messa1ina 41 минуту назад
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34k
russger 54 минуты назад
Это всё конечно интересно. Ну а до нас когда долетит?
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Как страшно жить ))
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2k
Andy Birkin Час назад
Однако, математика не сходится. Если скорость кометы 5,6 млн км/ч, то расстояние от Земли до Луны, равное 384 тыс.км., она преодолеет это расстояние примерно за 4 минуты
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8k
Борис Карабанов Час назад
- Истинно вам говорю...
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