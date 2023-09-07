Не горько! Молодоженам из Тувы начали выдавать гранты на безалкогольную свадьбу

В республике Тува стартовал правительственный проект "Трезвая свадьба". Его инициировала мэрия Кызыла. Деньги парам, которые отважились отпраздновать торжество в стиле ЗОЖ, выделят в качестве гранта. Сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.
Как пояснили в мэрии Кызыла, проект "Трезвая свадьба" - это одна из мер в борьбе с алкоголизацией населения. Молодожены, которые проведут торжественное мероприятие без капли спиртного, получат в качестве поддержки 100 тысяч рублей.
В городской мэрии к проекту подошли со всей серьезностью, даже провели круглый стол с участием представителей городской администрации, общественных организаций, лидеров общественного мнения и духовенства. В ходе обсуждения, например, предлагалось вместо 100 тысяч для каждой пары молодоженов определить тройку победителей и вручить им к концу года крупные призы, например, машину.
В итоге, решили остановиться на грантах в 100 тысяч рублей, но для всех. Также возник вопрос как проконтролировать трезвой ли была свадьба, если молодожены после ЗАГСа, как правило, отправляются куда-нибудь на природу, - пишет "Тувинская правда".
Но, безвыходных ситуаций не бывает и решение нашлось.
Первая безалкогольная свадьба уже состоялась, сообщают местные СМИ. На днях. Контролировал её "куратор от проекта". Следующие пары, решившие устроить трезвые гуляния, тоже не останутся без внимания - им придется приглашать на свои торжества плюс одного гостя - сотрудника оргкомитета. А у местных чиновников, видимо, работа "дежурного по свадьбе" будет считаться самой престижной.
Впрочем, условие - провести торжество без грамма алкоголя - не единственное. Есть ещё один нюанс, о котором сказано на сайте мэрии Кызыла:
В течение трех последующих суток после свадьбы, молодожены, их родители и свидетели не должны засветиться в криминальных сводках МВД и горотдела.
На реализацию проекта в этом году выделили один миллион рублей, значит фонда хватит всего на 10 торжеств, хотя, заявок, по сообщению местных СМИ, поступило намного больше. В следующем году, излучая оптимизм рапортует администрация, финансирование "Трезвой свадьбы" увеличат в два раза.
По народной традиции, напоминает "Тувинская правда", тувинцы до 40 лет не потребляли спиртное. Лишь по достижении этого возраста мужчинам позволялось попробовать араку. Эти конкурсом и с помощью исконных традиций тувинского народа Мэрия Кызыла намерена объявить войну с алкоголизацией населения, особенно молодых пар – будущих мам и пап.
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