Не горько! Молодоженам из Тувы начали выдавать гранты на безалкогольную свадьбу

Как пояснили в мэрии Кызыла, проект "Трезвая свадьба" - это одна из мер в борьбе с алкоголизацией населения. Молодожены, которые проведут торжественное мероприятие без капли спиртного, получат в качестве поддержки 100 тысяч рублей.

В городской мэрии к проекту подошли со всей серьезностью, даже провели круглый стол с участием представителей городской администрации, общественных организаций, лидеров общественного мнения и духовенства. В ходе обсуждения, например, предлагалось вместо 100 тысяч для каждой пары молодоженов определить тройку победителей и вручить им к концу года крупные призы, например, машину.

В итоге, решили остановиться на грантах в 100 тысяч рублей, но для всех. Также возник вопрос как проконтролировать трезвой ли была свадьба, если молодожены после ЗАГСа, как правило, отправляются куда-нибудь на природу, - пишет "Тувинская правда".

Но, безвыходных ситуаций не бывает и решение нашлось.