13 признаков, что пару ждет развод

Организаторы свадеб повидали немало новобрачных, которые клялись в любви и верности друг другу, но не прожили вместе и года. Человек, который продумывает вместе с парой стиль свадьбы, находится на площадке в день мероприятия и отвечает за весь результат, многое замечает во взаимоотношениях влюбленных. Организаторы рассказали о случаях, когда прямо на свадьбе поняли, что пару ждет развод.
- "Одна невеста в день свадьбы сильно нервничала, поэтому напилась перед церемонией (ей пришлось помогать идти к алтарю). А когда церемония закончилась, вместо того чтобы поцеловать жениха , она облизала его от подбородка до глаз. Потом она толкнула официанта, разносившего шампанское. После церемонии девушка не могла фотографироваться, потому что постоянно падала. Когда пришло время разрезать торт, мы не могли ее найти. Наши сотрудники отправились в ее номер и обнаружили ее всю в собственной рвоте, все еще в свадебном платье. После всего этого она имела наглость потребовать возврата денег. Сейчас эта пара в разводе..."
- "Я работала в гостинице, и одна помолвленная пара устроила репетицию застолья, которое закончилось в лобби. Все мы узнали, что невеста ненавидит родителей жениха, она беременна и понятия не имеет, кто отец ребенка. Половина гостей собрала вещи и уехала на следующий день. Но они все равно поженились".
- "В ночь свадьбы я (организатор свадьбы) принесла бутылку шампанского в номер вместе с другими вещами, которые мы готовили для брачной ночи. Я быстро открыла дверь и сразу вошла. Невеста в свадебном платье занималась сексом с шафером".
- "Эту историю мне рассказала одна знакомая, которая занималась оформлением приглашений на свадьбу. Там была такая формулировка: "Мама и папа невесты и мама и папа жениха приглашают вас на свадьбу жениха и невесты". Оказалось, невеста не хотела, чтобы в приглашении были указаны имена родителей жениха. Когда мужчина узнал об этом, то потерял дар речи (видимо, его родители оплачивали большую часть свадьбы). После этого никакие приглашения им не понадобились".
- "Я помню одну пару, которая очень хотела, чтобы ее свадьба попала в популярный журнал. Они не жалели никаких средств. Они были настолько одержимы этой идеей, что даже выбирали гостей по внешнему виду, а не по отношениям с ними. У невесты было два брата: один выглядел как модель для Hugo Boss, а другой - что-то вроде Тора. Так вот, позвали только брата "Hugo Boss" (решение вызвало разногласия в семье, а также ссоры между супругами). Я точно знала, что эта пара долго не протянет. Интересно, что они развелись за неделю до того, как вышел журнал с их свадьбой".
- "Помню, я занимался кейтерингом на свадьбе, где жених во время приема прижимался к подружке невесты. Оба были пьяны и слишком близки. Невеста была на танцплощадке, напилась до такой степени, что ее пришлось сопровождать в туалет, чтобы освежиться. Честно говоря, всегда кажется, что если жених и невеста напьются во время приема, то это вскоре приведет к их расставанию. Не всегда, но это то, что я замечал на тех свадьбах".
- "Я помогала подруге в проведении нескольких свадеб. На одной из них жених и невеста практически не разговаривали. Казалось, у них нет ничего общего. А потом жених вообще ушел домой, потому что (цитирую) "он устал". Он просто оставил невесту фотографироваться с гостями в одиночестве. В тот вечер он так и не вернулся. Примерно через год они подали на развод".
- "Я фотограф, снимала три свадьбы - я их ненавидела (Господи, благослови людей, которые этим занимаются). Так вот, на одной из свадеб жених назвал невесту непривлекательной (она была сногсшибательной и работала моделью, а он был просто симпатичным). Он постоянно пил водку со своими парнями и просил устроить полноценную фотосессию с его мамой. Он определенно был маменькиным сынком, потому что его мама все время была рядом. Когда жених в третий раз обратился ко мне с матом, еще и продемонстрировал свои причиндалы, я начала собираться. Он стал на меня кричать, а я сказала ему, что никто со мной так не разговаривает и что я вышлю ему компенсацию. Я сразу поняла, что этот брак долго не продержится. Жених расплакался и сказал, что будет "хорошо себя вести". Но это не имело значения, потому что через две недели брак был расторгнут".
- "Это была быстрая помолвка и свадьба, у меня возникло ощущение, что слишком быстрая. Свадьба проходила в доме родителей жениха, и его мама принимала самое активное участие (как и его сестра). Невесте не давали сказать и слова. В день свадьбы я приехала снимать, как невеста готовится. Она была одна с мастером по прическам и макияжу. Я подумала, что это ее подруга, но нет (подружек невесты тоже не было). Прошло два часа, а она так и не смогла до них дозвониться. Визажист ушла, я помогла ей надеть фату и туфли. Мне было так жаль ее, это должен был быть ее звездный час, а она была в таком положении: незнакомый человек надевал ей фату и говорил, что она прекрасно выглядит.
Наконец появились подружки невесты (свидетельницей была сестра жениха). Оказалось, они вместе завтракали. Невеста спросила, почему они не сказали ей об этом, а те рассердились на нее.
Жених тоже был приглашен на завтрак вместе с друзьями, и все они уже выпили в 11:30 утра. Ни одна из подружек невесты не была одета и не сделала прическу и макияж, а свадьба начиналась через 30 минут.
Мы должны были пойти на соседний пляж фотографироваться, но этого так и не произошло, потому что жених разговаривал с каждым гостем. Он продолжал пить, когда солнце уже садилось, я сказала паре, что у меня нет ни одной фотографии, где они были бы одни, и нам нужно идти. Он ответил: "Да, да, после того, как произнесу речь". После его выступления я подошла к невесте, а она посмотрела на меня и сказала: "Вы уже можете идти домой". Жених стоял в компании, потягивал пиво и громко смеялся, а его прекрасная жена сидела одна.
Я встретила эту девушку через полгода в ресторане, и она сказала мне, что ушла от него".
- "Я более 20 лет проработал в кейтеринге, поэтому провел много свадеб и приемов. Однажды на приеме я услышал, как невеста сказала, что на самом деле она думала, что приглашает на первое свидание брата-близнеца жениха, и что тот больше подходит ей. Затем она закончила тост словами: "Ну что ж, из тебя получится отличный первый муж".
- "Я работала поваром в отеле, и мы проводили свадьбу, на которую торт привезли из Walmart. Жениха застали целующимся с подружкой невесты в конференц-зале, и мы видели, как невеста выбросила свое кольцо в ливневую канализацию на другой стороне улицы".
- "Много лет назад я была домашним кондитером и часто получала заказы на свадебные торты. Как-то раз будущая невеста устроила настоящую истерику и заперлась в моей ванной. Она не хотела выходить, потому что жених "необоснованно настаивал" на том, что он будет выбирать вкуса торта. Ей было около 22 лет".
- "Я слышал от организатора свадьбы, что невеста и ее подружки выпили не менее 10 бутылок шампанского в утро свадьбы. Две подружки упали и с трудом поднялись по дороге к алтарю, а невеста и свидетельница дошли до алтаря, но с большим трудом. Жених фактически держал невесту на руках в течение всей церемонии, а она громко отказывалась садиться на стул. Накануне свадьбы они спорили о том, будут ли пить. Жених хотел оставаться трезвым до самого банкета, но невеста не согласилась.
По словам организатора, по дороге на фотосъемку в лимузине произошла драка, подруги невесты уже были не в состоянии фотографироваться. В итоге фотограф сделал нелепую съемку с женихом и его друзьями. Невеста с подружками сидели в лимузине и выпивали. На банкете невеста потеряла сознание, жених извинился перед гостями и уехал домой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот если есть 1-2 друга + родители и нет всякой мишуры типа "роскошного платья" и дорогого костюма, то будет крепкий брак.
1. Тупо баба, которая не умеет пить и думать головой.
2. Лапух, который женился на бабе, которая ненавидит его родителей и нагуляла непонятно где ребенка
3. История обычной шлюпки подзаборной. Женится на таких нельзя. Максимум закинуть пару палок и не более.
4. Хеппи энд. Марамойки, которые не уважают родителей жениха - сразу в топку. Мужик молодец.
5. Понты дороже денег и мозгов...
6. Адекватные жених и невеста на свадьбе вообще будут делать больше вид что пьют, чем пить.
7. Ну бывает, приуныл мужик
8. Даже интересно. В каком состоянии умственного развития надо быть, чтобы бегать по свадьбе и посторонним женщинам демонстрировать свой стручок?
9. Вполне закономерная история. Когда одному из супругов абсолютно пофиг на другого, то вообще какой смысл в свадьбе?
10. Сразу заява на развод
11. Я волнуюсь, торт из Валмарт съели?
12. Таких сразу нах... будет потом ему всю кровь пить постоянно.
13. Жених красавчик. Я так полагаю сразу подал заявление на развод? Невеста с подружками - кучка алкашни... с такой нормальной семьи не построишь...
Не знаю зачем я это все написал. Просто позабавили истории, как люди с очень низким уровнем интеллекта на ровном месте поганят себе жизнь....
2) Жених ..ануто.. создание (30%)..
А вы думаете откуда берутся такие как я? :)