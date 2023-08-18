13 признаков, что пару ждет развод

Наконец появились подружки невесты (свидетельницей была сестра жениха). Оказалось, они вместе завтракали. Невеста спросила, почему они не сказали ей об этом, а те рассердились на нее.

Жених тоже был приглашен на завтрак вместе с друзьями, и все они уже выпили в 11:30 утра. Ни одна из подружек невесты не была одета и не сделала прическу и макияж, а свадьба начиналась через 30 минут.

Мы должны были пойти на соседний пляж фотографироваться, но этого так и не произошло, потому что жених разговаривал с каждым гостем. Он продолжал пить, когда солнце уже садилось, я сказала паре, что у меня нет ни одной фотографии, где они были бы одни, и нам нужно идти. Он ответил: "Да, да, после того, как произнесу речь". После его выступления я подошла к невесте, а она посмотрела на меня и сказала: "Вы уже можете идти домой". Жених стоял в компании, потягивал пиво и громко смеялся, а его прекрасная жена сидела одна.

Я встретила эту девушку через полгода в ресторане, и она сказала мне, что ушла от него".