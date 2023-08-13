В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен

Мать школьника сама предложила сыну невестку, так как 41-летняя Мариана является её хорошей подругой, которая болезненно переживала срыв предыдущей помолвки, и по совместительству владелицей сети продуктовых магазинов.
Регистрация брака 41-летней Марианы и 16-летнего Кевина прошла 30 июля в регентстве Самбас, провинция Западный Калимантан. Мать подростка Лиза дала своё благословление.
Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом. Кевин удивился, но согласился пообщаться с Марианой. А потом парень влюбился в неё и сделал предложение спустя 2 месяца отношений. По словам Марианы. несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Кевин позиционирует себя как взрослый мужчина.
После свадьбы молодожёны столкнулись с трудностями. На них обратила внимание Комиссия по вопросам защиты детей Западного Калимантана. Претензии проверяющих заключались в том, что юноше ещё нет 18, а значит регистрация брака была невозможной.
Комиссия начала расследование, на время которого Мариану и Кевина обязали спать отдельно. Если брак не будет расторгнут, паре придётся ждать 2 года, прежде чем они смогут вступать в физические отношения.
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