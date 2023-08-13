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В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен

В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен

Автор:
13 августа 2023 10:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Индонезия   Их нравы   в мире   люди   подросток   свадьба   фото   
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Мать школьника сама предложила сыну невестку, так как 41-летняя Мариана является её хорошей подругой, которая болезненно переживала срыв предыдущей помолвки, и по совместительству владелицей сети продуктовых магазинов.

Регистрация брака 41-летней Марианы и 16-летнего Кевина прошла 30 июля в регентстве Самбас, провинция Западный Калимантан. Мать подростка Лиза дала своё благословление.

Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом. Кевин удивился, но согласился пообщаться с Марианой. А потом парень влюбился в неё и сделал предложение спустя 2 месяца отношений. По словам Марианы. несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Кевин позиционирует себя как взрослый мужчина.

После свадьбы молодожёны столкнулись с трудностями. На них обратила внимание Комиссия по вопросам защиты детей Западного Калимантана. Претензии проверяющих заключались в том, что юноше ещё нет 18, а значит регистрация брака была невозможной.


Комиссия начала расследование, на время которого Мариану и Кевина обязали спать отдельно. Если брак не будет расторгнут, паре придётся ждать 2 года, прежде чем они смогут вступать в физические отношения.

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Метки: Индонезия   Их нравы   в мире   люди   подросток   свадьба   фото   
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9  комментариев
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1k
Сергей 42 минуты назад
в свои 16, я бы пожил с "маминой подругой" и меня бы даже не интересовало наличие у неё магазинов ))
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6k
Кистень Минуту назад
Вот "свезло", так "свезло"! Причём, обоим. У тётЬки-молодой член, а пацана зрелая подруга!
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5k
S__D 14 минут назад
У меня другой вопрос - что у Кевина с глазами??
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14k
Kucher 17 минут назад
Эх, я б сейчас не прочь отжечь с 41-летней владелицей сети магазинов. И разница в возрасте в 9 лет меня не пугает. Главное, чтоб ей понравился пузатый 50-летний мужик.
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33k
ACU900 24 минуты назад
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482
Stekr Полчаса назад
Кольца на разных руках.
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16k
ss 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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