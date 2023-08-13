В Индонезии 16-летний школьник женился на 41-летней бизнесвумен

Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом. Кевин удивился, но согласился пообщаться с Марианой. А потом парень влюбился в неё и сделал предложение спустя 2 месяца отношений. По словам Марианы. несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, Кевин позиционирует себя как взрослый мужчина.

