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Короткое счастье британки, которая стала женой привидения

Короткое счастье британки, которая стала женой привидения

Автор:
22 августа 2023 13:43
Сообщество : Жизнь
Метки: Рокер Брокард   дух   история   певица   привидение   призрак   развод   свадьба   солдат   эдвард   
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Мода заключать браки с неодушевлёнными предметами, куклами, животными и даже самим собой почему-то в последнее время набирает обороты. Видимо, люди стали столь избирательны в своих предпочтениях, что не в состоянии найти пару среди себе подобных. Но эта дама переплюнула всех в части эксцентричности и вкусовых предпочтений.

По сообщению Sky News, жительница Британии певица Рокер Брокард выбрала себе в мужья солдата. Вполне себе достойная профессия. Но есть нюанс: парень жил в Викторианскую эпоху и погиб тогда же в возрасте 35 лет. А после продолжил существование в форме призрака.

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Знакомство, по словам Брокард, вышло неожиданным и ярким: Эдвард, будучи бестелесным духом, беспрепятственно проник в её спальню одной тёмной ночью. И открыл перед изумлённой леди все прелести потусторонней любви.

Отношения набирали обороты. И пара даже сочеталась браком в часовне одного из лондонских приютов. Выбрав символичную дату – 31 октября 2022 года. Потом счастливые молодожёны отправились на остров Барри в Гламоргане, где провели медовый месяц.

Всё было прекрасно. Но вскоре отношения дали трещину: новоиспечённый призрачный муж увлёкся духом самой Мэрилин Монро, о чём свидетельствовал стойкий запах Chanel № 5, которыми изменник благоухал после продолжительного отсутствия.

Вскрылись и другие проблемы. Так, Брокард очень тяготило отсутствие возможности остаться одной. Ведь Эдвард буквально стал частью её тела и души. И, конечно, без прозы жизни тоже не обошлось: жене самостоятельно приходилось оплачивать все счета, ведь банковской карты, впрочем, как и зарплаты, призракам не положено.

Брокард устала, поговорила с экзорцистом и провела обряд развода-изгнания. Освободившись от бестелесного муженька, брак с которым не продлился и года, женщина снова ощутила радость и лёгкость бытия.

Надолго ли? Ведь с таким подходом к жизни (и смерти тоже) нельзя исключать, что дамочка снова свяжется с неподходящим персонажем. Ведь любовь – к себе, другим, славе или деньгам заставляет творить и не такие глупости.


Источник:

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Метки: Рокер Брокард   дух   история   певица   привидение   призрак   развод   свадьба   солдат   эдвард   
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Цыц тут у меня Час назад
Как много ипанутых в мире...
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Djeff 18 минут назад
"Надолго ли?"
Всё зависит от денег на наркоту...
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raael13 18 минут назад

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Lexx 23 минуты назад
История болезни пациентки из психушки.
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Илья Полчаса назад
Смотришь людям в глаза , а там всё написано .
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Шапкин 50 минут назад
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