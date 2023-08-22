Короткое счастье британки, которая стала женой привидения

Знакомство, по словам Брокард, вышло неожиданным и ярким: Эдвард, будучи бестелесным духом, беспрепятственно проник в её спальню одной тёмной ночью. И открыл перед изумлённой леди все прелести потусторонней любви.

Отношения набирали обороты. И пара даже сочеталась браком в часовне одного из лондонских приютов. Выбрав символичную дату – 31 октября 2022 года. Потом счастливые молодожёны отправились на остров Барри в Гламоргане, где провели медовый месяц.