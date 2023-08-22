Короткое счастье британки, которая стала женой привидения

Мода заключать браки с неодушевлёнными предметами, куклами, животными и даже самим собой почему-то в последнее время набирает обороты. Видимо, люди стали столь избирательны в своих предпочтениях, что не в состоянии найти пару среди себе подобных. Но эта дама переплюнула всех в части эксцентричности и вкусовых предпочтений.
По сообщению Sky News, жительница Британии певица Рокер Брокард выбрала себе в мужья солдата. Вполне себе достойная профессия. Но есть нюанс: парень жил в Викторианскую эпоху и погиб тогда же в возрасте 35 лет. А после продолжил существование в форме призрака.
Знакомство, по словам Брокард, вышло неожиданным и ярким: Эдвард, будучи бестелесным духом, беспрепятственно проник в её спальню одной тёмной ночью. И открыл перед изумлённой леди все прелести потусторонней любви.
Отношения набирали обороты. И пара даже сочеталась браком в часовне одного из лондонских приютов. Выбрав символичную дату – 31 октября 2022 года. Потом счастливые молодожёны отправились на остров Барри в Гламоргане, где провели медовый месяц.
Всё было прекрасно. Но вскоре отношения дали трещину: новоиспечённый призрачный муж увлёкся духом самой Мэрилин Монро, о чём свидетельствовал стойкий запах Chanel № 5, которыми изменник благоухал после продолжительного отсутствия.
Вскрылись и другие проблемы. Так, Брокард очень тяготило отсутствие возможности остаться одной. Ведь Эдвард буквально стал частью её тела и души. И, конечно, без прозы жизни тоже не обошлось: жене самостоятельно приходилось оплачивать все счета, ведь банковской карты, впрочем, как и зарплаты, призракам не положено.
Брокард устала, поговорила с экзорцистом и провела обряд развода-изгнания. Освободившись от бестелесного муженька, брак с которым не продлился и года, женщина снова ощутила радость и лёгкость бытия.
Надолго ли? Ведь с таким подходом к жизни (и смерти тоже) нельзя исключать, что дамочка снова свяжется с неподходящим персонажем. Ведь любовь – к себе, другим, славе или деньгам заставляет творить и не такие глупости.
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