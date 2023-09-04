В Китае решили доплачивать молодым парам, которые заключают брак

Китайские власти решили доплачивать молодым парам за свадьбу. Главное условие: на момент свадьбы невесте должно быть до 25 лет.
Власти Китая решили стимулировать пары создавать семьи и предложили выплачивать парам, заключившим брак до 25 лет, платить примерно по 140 долларов. И это должна быть первая свадьба для них.
Решение вызвано тем, что в КНР наблюдается серьезная демографическая проблема. Впервые за последние шестьдесят лет население сокращается. По данным за прошлый год, в стране было зарегистрировано всего семь миллионов браков. А население сократилось на 850 тысяч — сейчас в Китае менее полутора миллиардов жителей.
А женщин в репродуктивном возрасте (в Поднебесной это женщины 25-35 лет) за прошедший год стало меньше на 4 миллиона. Родилось в 2022-м году девять с половиной миллионов детей, а умерло на миллион больше – 10 миллионов 410 тысяч человек. И хоть официально республика по-прежнему все еще самая населенная в мире, темпы роста населения самые низкие за современную историю КНР.
В связи с этим власти и разрабатывают различные меры поддержки семьи. Кроме выплат за первый брак, планируют выплачивать субсидии за первого ребенка, а также оплачивать образование родителей. Кстати, стоит отметить, что законный возраст для женитьбы в Китае — 22 года для мужчин и 20 лет для женщин. Но стремясь снизить рождаемость, в конце 70-х годов прошлого века, правительство, наоборот, поощряло поздние браки. Итог этого эксперимента – демографическая дыра. И хотя программу «Одна семья — один ребенок» отменили еще восемь лет назад, с учетом экономической ситуации и быстрым старением — для Китая вопросы будущего развития страны стали весьма актуальными.
Рост населения стал замедляться с 2016 года. Уже спустя пять лет в Поднебесной разрешили иметь семьям трех детей. И стали выплачивать пособия на рождение. Но, к росту рождаемости все эти меры не привели. Китаянки оценили все прелести малодетной семьи. Заставить их отказаться от этого теперь крайне сложно. По оценкам экспертов, сегодня большая часть китайцев, рожденных в 90-х ходах 20-го столетия, вообще не планируют заводить потомство. Процент же, нежелающих заводить собственных детей среди более молодого поколения еще выше. Надо сказать, что и создавать семью китайцы не спешат. На первом месте у молодых людей карьера и собственный личностный рост.
Особенно это заметно в больших городах, таких как Пекин и Шанхай. Получив неплохое образование, часть вообще не могут устроиться на работу и применить свои знания на практике. Безработица среди жителей до 30-ти лет по официальным данным в Китае сегодня на очень высоком уровне. При этом зарплаты молодых специалистов – небольшие, примерно 500 долларов. А денег, выделяемых государством на рождение ребенка, недостаточно.
Тем более, что траты на чадо в Китае самые высокие в мире. Так что для многих семей один ребенок – это реальность, которую могут себе позволить родители. Да и потерять работу молодые китайцы очень бояться. Из-за всего этого у трети из них постоянные депрессии. Что тоже не способствует созданию семейного очага и продолжению рода.
Но власти не оставляют попыток простимулировать молодежь. Например, этой весной в стране отправили на каникулы студентов девяти коллежей. На сайтах ученых заведений появились такие призывы: «Выйдите из кампуса, соприкоснитесь с природой, почувствуйте красоту весны сердцем!» Зачем? Все просто. Молодые люди должны были начать больше общаться, чтобы найти себе пару!
Учащимся на каникулы раздали задание: вести дневники путешествий, снимать видео о своих приключениях и делиться ими с другими студентами. Еще для продвижения института семьи молодоженам предоставляют так называемый «брачный отпуск». Это тридцать оплачиваемых дней после свадьбы. А молодым китаянкам на полном серьезе в мегаполисах рассказывают о преимуществах встречи с холостяками на селе.
По прогнозам ООН, уже в этом году Индия обгонит Китай по количеству жителей. В докладе называются такие цифры: к 2050 году в КНР будет проживать не более 1,3 миллиарда человек. Поэтому на данный момент власти Китая признают, что больше страна не может полагаться на демографию, как основную движущую силу в экономике. Наступает эра, когда это уже будет производительность труда.
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Многие бы заплатили эти деньги чтобы с браком к ним не приставали...
было огромное количество " идейных" изнасилований и толпы безпризорников, потом травили неработающих матерей, затем начали травить девушек, что в 27 лет не замужем, официально называя из " огрызками", при этом создали потогонную систему учебы и работы, что у ребенка с мала нескончаемый стресс и во взрослом возрасте прессинг не снижается - а теперь очухались - оказывается у молодежи просто нет сил и времени на брак, давайте их женить срочно! И при этом в Китае до сих пор очень высокий уровень насилия в семье, с побоями сталкивается каждая вторая китаянка и власти не вмешиваются, считая это традициями.
Китайскую молодежь можно только пожалеть!
В РБ хорошая тема была - агрогородки. Т.е. государство, в деревнях, сёлах и окружающих пространствах - строит вполне себе жилые котеджи, и заманивает туда молодых специалистов. СХК поднимать то надо, надо чтоб область жила и развивалась.. а то все в столицу едут. И кинули клич, мол - если вы молодые специалисты, женаты - ехайте сюдой, а мы вам дом дадим и работу на местном овощном комбинате. И в целом сработало и идея хорошая. Выполнили правда отвратительно, что дома построили убого, разворовав на откатах при строительстве, что на местных предприятиях не догадались условия труда улучшить, ни копейки в местную инфраструктуру не вложились, так что получалось, что зарплата у тебя есть, а тратить её особо негде, тока если автолавка приедет, или ты сам 100 км поедешь в областной центр, посмотреть что там продают сейчас, тоже самое с отсутствием вменяемых поликлиник, школ, детских садов.. Повторюсь, идея хорошая, но как-то не до конца продумали, плюс реализовали паршиво.. Чиновники конечно довольны (откаты, премии, награды), а люди не очень. Лукашенко сказал что разберётся, но он с собственной женой разобраться не может, а все его кадровые перестановки - тупо замена местами одних и тех же людей. К сожалению. Стоит отметить, что некоторые полу-меры всё же принимаются, даются льготы на покупку квартир многодетным, а вроде при наличии 4-х спиногрызов, так и бесплатно квартиру дают.
В общем, я это к тому, что если надо нарастить рождаемость, это не выдача каких-то поощрительных премий.. это большие вливание в улучшение жизни населения, и в первую очередь предоставление жилья и гарантированной занятости. Не понимаю, какие с этим могут быть проблемы у китайцев, когда они целые города-призраки строят. Думаю, проблема такая же как и у нас: чиновники занимаются ровно тем, откуда можно своровать, а если там надо что-то дальше делать и ответственность нести, а с этого уже "не капает", то легче это дело бросить, переложить на других и вообще создать такую бюрократическую трясину, чтоб дело при любых раскладах - забуксовало.. тогда ж и отвечать не придётся.
Опять таки, чем выше уровень жизни, тем меньше детей в семье, потому что их одеть, обуть, прокормить надо, в хорошую школу отдать, потом за ВУЗ заплатить. А это деньги. Зато у бедных таких проблем нет, вон всякие чурки и негры плодятся как тараканы и в ус не дуют.. да, из 10 детей выживет 4, да, они не умеют считать и писать, зато они умеют ловить рыбу, собирать кокосы, выковыривать личинок из земли.. отличные помошники по хозяйству. От того и проблема развитых стран, когда к ним папуасы приезжают, и с тамошним уровнем медицины не мрут как мухи у себя на родине, а плодятся со страшной скоростью, требуют пособий, в силу отсутствия образования не могут найти работу (белые люди само отлично ловят рыбу, у них механизированный сбор урожая, а личинки из земли им не особо нужны), в следствии чего растёт уровень безработицы среди понаехавших, а следовательно и уровень преступности. Поэтому, увеличение рождаемости, это комплекс правительственных мер, который требует больших денежных вливаний и продуманной стратегии, чтоб соблюсти баланс. Ибо сам по себе процесс делания детей приятный и несложный, и ещё до всяких модных изобретений типа обуви и земледелия - люди уже спокойно этим навыком владели.
Почему?