В Китае решили доплачивать молодым парам, которые заключают брак

Тем более, что траты на чадо в Китае самые высокие в мире. Так что для многих семей один ребенок – это реальность, которую могут себе позволить родители. Да и потерять работу молодые китайцы очень бояться. Из-за всего этого у трети из них постоянные депрессии. Что тоже не способствует созданию семейного очага и продолжению рода.

Но власти не оставляют попыток простимулировать молодежь. Например, этой весной в стране отправили на каникулы студентов девяти коллежей. На сайтах ученых заведений появились такие призывы: «Выйдите из кампуса, соприкоснитесь с природой, почувствуйте красоту весны сердцем!» Зачем? Все просто. Молодые люди должны были начать больше общаться, чтобы найти себе пару!