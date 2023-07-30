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12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих

12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих

Автор:
30 июля 2023 12:03
Сообщество : Кино
Метки: актриса   возраст   кино   роль   съемка   фильм   
2138
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Когда мы вспоминаем об актёрах и актрисах, которые сыграли персонажей не своего возраста, обычно речь идёт о том, что исполнитель старше героя. На ум сразу приходит бесчисленное количество 30-летних актёров, которые играли студентов или вообще выпускников школы.

В таких случаях несовпадение возрастов обосновано тем, что режиссёры предпочитают работать с более опытными исполнителями, чем реальные школьники или студенты.

А раз такие случаи более распространены, мы назло стереотипам собрали список актрис, которые играли персонажей старше себя. Причём именно актрис — их на такие роли почему-то берут с большей охотой.


Анджелина Джоли в фильме «Александр» (2004)

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В 29 лет играла мать взрослого мужчины (ещё и завоевателя). Её экранным сыном был Колин Фаррелл, который младше Джоли меньше чем на год.


Людмила Шагалова в фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964)

В 41 год сыграла мать Миши в исполнении Георгия Вицина, который старше актрисы на 6 лет.


Марго Робби в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013)


В 22 года сыграла героиню, которой в некоторых частях истории было около 35.


Шарлиз Терон в фильме «Монстр» (2003)


В 28 лет сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос, которой в фильме было 33-36 лет.


Эми Полер в фильме «Дрянные девчонки» (2004)


В 33 года сыграла мать выпускницы. Роль её экранной дочери исполнила Рейчел Макадамс, которая младше Полер всего на 7 лет.


Наталья Гундарева в фильме «Осенний марафон» (1979)


В 31 год сыграла мать уже замужней девушки. По сюжету у мужа героини есть молодая любовница, которую сыграла Марина Неёлова. Молодая, только вот в жизни Гундарева на год младше Неёловой.


Гвинет Пэлтроу в фильме «Семь» (1995)


В 22 года сыграла жену 32-летнего Брэда Питта, с которым они по сюжету влюблены ещё со старшей школы.


Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой» (2015)


В 25 лет сыграла роль изобретательницы Джой Мангано, которая по сюжету фильма была на 9 и более лет старше.


Шер в фильме «Мамма MIA! 2» (2018)


В 72 года сыграла мать героини 69-летней Мэрил Стрип.


Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби» (1984)

В 39 лет сыграла бабу Шуру, что само по себе звучит не на 39.


Тильда Суинтон в фильме «Отель Гранд Будапешт» (2014)

В 53 года сыграла 84-летнюю любовницу главного героя. Точное имя её героини мадам Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис.


Глория Стюарт в фильме «Титаник» (1997)

В 87 лет сыграла постаревшую Розу, которой по сюжету было уже 100 лет. Что уж делать, столетнюю актрису попробуй ещё найди.

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Метки: актриса   возраст   кино   роль   съемка   фильм   
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14k
Александр 2 часа назад
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21k
Axel 43 минуты назад
"В 87 лет сыграла постаревшую Розу, которой по сюжету было уже 100 лет"

Ничего себе. Как ей это удалось?)
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