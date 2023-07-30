12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих

В таких случаях несовпадение возрастов обосновано тем, что режиссёры предпочитают работать с более опытными исполнителями, чем реальные школьники или студенты.

А раз такие случаи более распространены, мы назло стереотипам собрали список актрис, которые играли персонажей старше себя. Причём именно актрис — их на такие роли почему-то берут с большей охотой.

Анджелина Джоли в фильме «Александр» (2004)