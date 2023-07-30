12 известных актрис, блестяще сыгравших героинь, которые были старше их самих

Когда мы вспоминаем об актёрах и актрисах, которые сыграли персонажей не своего возраста, обычно речь идёт о том, что исполнитель старше героя. На ум сразу приходит бесчисленное количество 30-летних актёров, которые играли студентов или вообще выпускников школы.
В таких случаях несовпадение возрастов обосновано тем, что режиссёры предпочитают работать с более опытными исполнителями, чем реальные школьники или студенты.
А раз такие случаи более распространены, мы назло стереотипам собрали список актрис, которые играли персонажей старше себя. Причём именно актрис — их на такие роли почему-то берут с большей охотой.
Анджелина Джоли в фильме «Александр» (2004)
В 29 лет играла мать взрослого мужчины (ещё и завоевателя). Её экранным сыном был Колин Фаррелл, который младше Джоли меньше чем на год.
Людмила Шагалова в фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964)
В 41 год сыграла мать Миши в исполнении Георгия Вицина, который старше актрисы на 6 лет.
Марго Робби в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013)
В 22 года сыграла героиню, которой в некоторых частях истории было около 35.
Шарлиз Терон в фильме «Монстр» (2003)
В 28 лет сыграла серийную убийцу Эйлин Уорнос, которой в фильме было 33-36 лет.
Эми Полер в фильме «Дрянные девчонки» (2004)
В 33 года сыграла мать выпускницы. Роль её экранной дочери исполнила Рейчел Макадамс, которая младше Полер всего на 7 лет.
Наталья Гундарева в фильме «Осенний марафон» (1979)
В 31 год сыграла мать уже замужней девушки. По сюжету у мужа героини есть молодая любовница, которую сыграла Марина Неёлова. Молодая, только вот в жизни Гундарева на год младше Неёловой.
Гвинет Пэлтроу в фильме «Семь» (1995)
В 22 года сыграла жену 32-летнего Брэда Питта, с которым они по сюжету влюблены ещё со старшей школы.
Дженнифер Лоуренс в фильме «Джой» (2015)
В 25 лет сыграла роль изобретательницы Джой Мангано, которая по сюжету фильма была на 9 и более лет старше.
Шер в фильме «Мамма MIA! 2» (2018)
В 72 года сыграла мать героини 69-летней Мэрил Стрип.
Наталья Тенякова в фильме «Любовь и голуби» (1984)
В 39 лет сыграла бабу Шуру, что само по себе звучит не на 39.
Тильда Суинтон в фильме «Отель Гранд Будапешт» (2014)
В 53 года сыграла 84-летнюю любовницу главного героя. Точное имя её героини мадам Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис.
Глория Стюарт в фильме «Титаник» (1997)
В 87 лет сыграла постаревшую Розу, которой по сюжету было уже 100 лет. Что уж делать, столетнюю актрису попробуй ещё найди.
Источник:
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Ничего себе. Как ей это удалось?)