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The Rolling Stones выпустит новый альбом 20&nbsp;октября

The Rolling Stones выпустит новый альбом 20 октября

Автор:
06 сентября 2023 20:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Джимми Фэллон   Ронни Вуд   Чарли Уоттс   шоу бизнес   
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Рок-группа The Rolling Stones выпустит новый студийный альбом 20 октября. Об этом солист группы Мик Джаггер объявил в эфире программы ведущего Джимми Фэллона, которая транслировалась в YouTube.

"Мы находимся здесь сегодня, чтобы представить новый сингл и видеоклип к нему, он называется Angry. Angry - первый сингл с альбома Hackney Diamonds, он выйдет 20 октября", - сказал Джаггер.

 

Hackney Diamonds станет первым, который будет выпущен с момента смерти в 2021 году бессменного барабанщика группы Чарли Уоттса. Как пообещал Джаггер, в нем будет материал, записанный с участием Уоттса. Он же станет первым альбомом за 18 лет с оригинальными песнями.

 

"На альбоме 12 песен, две из них были записаны в 2019 году с Чарли", - сообщил фронтмен группы. "С тех пор, как Чарли ушел, все стало иначе, он наш четвертый номер. Конечно, его очень сильно не хватает. Но благодаря Чарли у нас есть [барабанщик] Стив Джордан, сам Чарли рекомендовал его, если что-то случится", - рассказал гитарист Кит Ричардс.

 

"Мы записали его довольно быстро на самом деле, у нас было много идей, мы собрали все на Рождество прошлого года, в декабре", - добавил гитарист Ронни Вуд. Джаггер пояснил, что они работали на самом деле быстро и песни были сведены уже в феврале.

 

Название альбома он объяснил тем, что если в лондонском районе Хакни после напряженной ночи какие-то стекла оказывались разбитыми, то именно так и называли осколки - бриллианты Хакни.

 

По завершении интервью группы был представлен сингл Angry.

 

Зашифрованный анонс

В конце августа группа зашифрованным способом сообщила о предстоящем событии. Для этого она разместила объявление на третьей страницы районной газеты Hackney.

 

"Hackney Diamonds, специалисты по ремонту стекла открывают новый магазин на улице Mare", - говорилось в шапке объявления, а над латинской буковой "i" вместо точки был изображен логотип группы - высунутый язык. Дальнейший текст содержал отсылки к нескольким хитам группы, отметившей в прошлом году 60-летний юбилей с момента своего основания.

 

"Наша дружелюбная команда гарантирует вам наслаждение (I Can't Get No Satisfaction, песня 1965 года - прим. ТАСС). Когда вы скажете Gimme Shelter (песня 1969 года), мы починим ваши разбитые (Shattered - песня 1978 года), окна", - говорится в тексте. Внизу указан телефон и ссылка на вебсайт. Перейдя по ней можно было попасть на страницу с тем же объявлением и написать в компанию Universal Music Group и заявить о своем интересе к будущей пластинке.

 

Само же название компании по ремонту стекол перекликается с гастрольным туром Diamonds, который "роллинги" начали в прошлом году, а год основания, 1962, совпадает с годом рождения группы.

 

The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. 21 композиция группы входила в первую десятку британских хит-парадов, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров. Последний студийный альбом Blue & Lonesome вышел в свет в декабре 2016 года и содержал в себе каверы композиций американских блюзовых и джазовых исполнителей.

 

Продолжают выступать 80-летний Джаггер, 79-летний Ричардс и 76-летний Вуд.


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Метки: Джимми Фэллон   Ронни Вуд   Чарли Уоттс   шоу бизнес   
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9  комментариев
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20k
Александр 12 часов назад
Мик древний старпёр
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793
Villary 15 минут назад
Я вот щас хотел сказать, что уходить надо на пике карьеры. А потом думаешь, что бабки заканчиваются, и тебе сильно за сорок лет.
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1k
Tevet 6 часов назад
Так! ... Мнение Лозы ждём
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5k
Fishki_surfer 10 часов назад
Похоже, что на стариканов все излишества нехорошие - sex, drugs, rock-n-roll - никак не подействовали.
По идее, они все должны были еще лет тридцать назад помереть.
Или британские ученые нам врут...
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6k
hhwost 11 часов назад
"ипанутые старички" (это они сами себя так называют
, самоирония первое дело)
и, да, у Джагера 7 детей
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29k
Ваня 11 часов назад
был на концерте в москве 98-м году, у-у-х!!!
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Кот Бегемот
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус", — недружелюбно насупившись, проговорил кот...
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