"А чего с голыми животами припёрлись?": в чём на школьные линейки пришли отечественные звёзды

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Отечественные знаменитости, как и остальные родители, ходили со своими звёздными детьми на линейки 1 сентября. Давайте посмотрим, какие наряды они выбрали для этого. Кто-то во всём брендовом на несколько миллионов оделся.
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(и кулачок уже сжат).