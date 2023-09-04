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"А чего с голыми животами припёрлись?": в чём на школьные линейки пришли отечественные звёзды

"А чего с голыми животами припёрлись?": в чём на школьные линейки пришли отечественные звёзды

Автор:
04 сентября 2023 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 1 сентября   звезды   знаменитости   линейка   фото   школа   шоу бизнес   
3453
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Отечественные знаменитости, как и остальные родители, ходили со своими звёздными детьми на линейки 1 сентября. Давайте посмотрим, какие наряды они выбрали для этого. Кто-то во всём брендовом на несколько миллионов оделся.

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Метки: 1 сентября   звезды   знаменитости   линейка   фото   школа   шоу бизнес   
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20  комментариев
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2k
Duke_kir 58 минут назад
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2k
Виктор Глущенко 3 минуты назад
в чём на школьные линейки пришли отечественные пёсды . А звезды они на небе , если че .
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5k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Девочка: -Щас уйебу!!
(и кулачок уже сжат).
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
"Звёзды", бл№;%...
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760
Дмитрий Полчаса назад
А Дубцова звезда?
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58k
Олег 40 минут назад
Я не пойму где ужасаться? Нормальные фото. Даже филип без перьев
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2k
MrMopnex 47 минут назад
И где тут разврат? Некоторые вообще в джинсах. Увидели плоский живот жены Джигана? Или длинные ноги кого-то там? Бывает, приходишь к кому-то на праздник, а там бесформенные бухие фиолетоволосые чучела в миниюбках, через которые висят животы и полжопы, выплясывают... А потом в комментариях пишут, какие все бесстыдницы, с тонкими талиями ходят и лифчики покупают.
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1k
Ugo Час назад
Глядя на многие фото и фамилии задаюсь вопросом "Кто это?"
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29k
Макарыч Час назад
А звёзды где?
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62k
doker Час назад
Безрукову в 2027 году опять вести сына в 1 класс? Счастливчик... наверное.
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30k
Serg2001 Час назад
Комментарий к фото
"З" - ЗАВИСТЬ!...)
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169
Катюшка Serg2001 12 минут назад
Комментарий к фото
Не зависть, просто некоторым "звёздам" мозги бы включить и понять, что они в образовательное учреждение пришли, а не в клуб на тусовку
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181
AMATORI Час назад
Я в шортах и в футболке пришёл с детьми на линейку, и ничего в этом страшного не вижу
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