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20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас

20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас

Автор:
31 августа 2023 15:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актеры в молодости   голливудские актеры   голливудские звезды   знаменитости в молодости   знаменитые люди   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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Давайте просто вспомним, какими молодыми и красивыми были наши любимые голливудские актеры, от Харрисона Форда до Роберта Де Ниро. Как же быстро летит время!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актеры в молодости   голливудские актеры   голливудские звезды   знаменитости в молодости   знаменитые люди   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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