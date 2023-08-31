20 знаменитых актёров — в молодости и сейчас

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Давайте просто вспомним, какими молодыми и красивыми были наши любимые голливудские актеры, от Харрисона Форда до Роберта Де Ниро. Как же быстро летит время!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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