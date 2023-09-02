FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7937 постов • 886 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Из фитнес-модели - в бомжи: как сейчас выглядит жена "спасателя Малибу" Лони Уиллисон

Из фитнес-модели - в бомжи: как сейчас выглядит жена "спасателя Малибу" Лони Уиллисон

Автор:
02 сентября 2023 11:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Loni Willison   Джереми Джексон   Лони Уиллисон   Лос-Анджелес   США   Спасатели малибу   Фитнес модель   бомж   шоу бизнес   
1100
10

Лони Уиллисон когда-то была известной моделью. А еще её знали как жену актёра, игравшего в сериале "Спасатели Малибу". Сногсшибательная блондинка имела все шансы жить полной и яркой жизнью, но что-то пошло не так.

Свежие фото и видео Лони Уиллисон, которую встретили на улицах Лос-Анджелеса ничем не напоминают рекламные снимки молодой и красивой модели, работавшей для таких журналов как Glam Fit, Flavour и Iron Man.


×
×

Сейчас 40-летняя Лони выглядит как беззубая, злоупотребляющая алкоголем или наркотиками женщина. Уиллисон заметили, когда она рылась в помойке, а затем, подхватив тележку с вещами, шла по улице Лос-Анджелеса.



В браке с Джереми Джексоном Лони прожила чуть меньше двух лет. В 2014 году у пары случился разлад. Женщина утверждала, что муж пытался задушить её во время ссоры. После этого жизнь модели покатилась по наклонной. В 2016 году она рассказывала журналистам, что принимает наркотики, т.к. это помогает ей избавляться ей от воспоминаний о пытках электрическим током, которым якобы подвергал её бывший муж.

Тогда Лони плотно подсела на метафметамин, но клялась что со временем бросит употреблять наркотики. В 2018 году она уже бомжевала и, судя по всему, продолжает жить на улице.


Попытки подруги помочь ей снова вернуться в нормальную жизнь не возымели успеха. Лони выдержала лишь один день - в отеле она помылась, выспалась в нормальной постели, а на утро сбежала на улицу.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Loni Willison   Джереми Джексон   Лони Уиллисон   Лос-Анджелес   США   Спасатели малибу   Фитнес модель   бомж   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra 19 минут назад
Из такой жизни вырваться можно переехав в какую-нибудь охотничью сторожку в Канаде или Сибири. Что б пара человек в ближайшие 10 км и 150-200 в ближайшие 50км. И каждый день выживать в хорошем смысле этого слова. Без водопровода, канализации, электричества года на 2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
693
ZeroCross.ru 2 минуты назад
в какой-то момент послала пожелание в Небесную Канцелярию "пусть все идут нах" - а там опять все перепутали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183849



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"
Вы удивитесь, какими были первые выпуски "Спокойной ночи, малыши!"
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
25 интересных и запоминающихся снимков из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Откажутся ли Дачники от автомобилей?
Полвека без Профессора (часть 2)
Полвека без Профессора (часть 2)
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#шоу бизнес#кино#фильм#позитив#СССР#собака#1 сентября
#животные#интересное#США#полиция#факты#школа#дети#Разное#актеры#криминал
#Юмор#в мире#интересно#девушки#история#знаменитости#сарказм#подборка#трейлер#новости
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией Певица Мадонна попала в реанимацию с тяжелой бактериальной инфекцией Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей Раздули из мухи слона: 15 скандалов «ни о чём» с участием знаменитостей Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США Байден дал Леди Гаге должность в Белом доме США

На что жалуетесь?

Вернуться