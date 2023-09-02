Из фитнес-модели - в бомжи: как сейчас выглядит жена "спасателя Малибу" Лони Уиллисон

В браке с Джереми Джексоном Лони прожила чуть меньше двух лет. В 2014 году у пары случился разлад. Женщина утверждала, что муж пытался задушить её во время ссоры. После этого жизнь модели покатилась по наклонной. В 2016 году она рассказывала журналистам, что принимает наркотики, т.к. это помогает ей избавляться ей от воспоминаний о пытках электрическим током, которым якобы подвергал её бывший муж.