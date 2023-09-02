Из фитнес-модели - в бомжи: как сейчас выглядит жена "спасателя Малибу" Лони Уиллисон

Лони Уиллисон когда-то была известной моделью. А еще её знали как жену актёра, игравшего в сериале "Спасатели Малибу". Сногсшибательная блондинка имела все шансы жить полной и яркой жизнью, но что-то пошло не так.
Свежие фото и видео Лони Уиллисон, которую встретили на улицах Лос-Анджелеса ничем не напоминают рекламные снимки молодой и красивой модели, работавшей для таких журналов как Glam Fit, Flavour и Iron Man.
Сейчас 40-летняя Лони выглядит как беззубая, злоупотребляющая алкоголем или наркотиками женщина. Уиллисон заметили, когда она рылась в помойке, а затем, подхватив тележку с вещами, шла по улице Лос-Анджелеса.
В браке с Джереми Джексоном Лони прожила чуть меньше двух лет. В 2014 году у пары случился разлад. Женщина утверждала, что муж пытался задушить её во время ссоры. После этого жизнь модели покатилась по наклонной. В 2016 году она рассказывала журналистам, что принимает наркотики, т.к. это помогает ей избавляться ей от воспоминаний о пытках электрическим током, которым якобы подвергал её бывший муж.
Тогда Лони плотно подсела на метафметамин, но клялась что со временем бросит употреблять наркотики. В 2018 году она уже бомжевала и, судя по всему, продолжает жить на улице.
Попытки подруги помочь ей снова вернуться в нормальную жизнь не возымели успеха. Лони выдержала лишь один день - в отеле она помылась, выспалась в нормальной постели, а на утро сбежала на улицу.
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