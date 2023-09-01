Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале

У Сары уже есть 2 кота по кличке Реми и Смиле, которых она взяла из приюта в 2022 году. Об этом Сара рассказала на своей странице, познакомив подписчиков с Лотосом.

Его имя за кадром — Лотос. Официально усыновлен семьей Паркер/Бродерик в апреле 2023 года. Лотос присоединился к Реми и Смиле, которых мы усыновили в мае 2022 года. Если он кажется вам знакомым, значит, так оно и есть!