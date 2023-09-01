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Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале

Сара Джессика Паркер приютила котика-актёра, с которым снималась в сериале

Автор:
01 сентября 2023 11:37
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Сара Джессика Паркер   животные   интересное   коты   милота   фото   шоу бизнес   
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Актриса Сара Джессика Паркер, которая снялась в сериале "Секс в большом городе", рассказала о новом питомце.

Актриса Сара Джессика Паркер приютила котика, который сыграл питомца её героини Кэрри Брэдшоу в сериале "И просто так...". В сериале котика звали Туфелька и он играл кошечку.

Теперь кота зовут Лотос. Перед тем, как завести нового котика, Сара подружилась с ним на съёмочной площадке. Когда съёмки были закончены, актриса не смогла расстаться с малышом. Котёнку 7 месяцев и его ждёт беззаботная жизнь!

У Сары уже есть 2 кота по кличке Реми и Смиле, которых она взяла из приюта в 2022 году. Об этом Сара рассказала на своей странице, познакомив подписчиков с Лотосом.

Его имя за кадром — Лотос. Официально усыновлен семьей Паркер/Бродерик в апреле 2023 года. Лотос присоединился к Реми и Смиле, которых мы усыновили в мае 2022 года. Если он кажется вам знакомым, значит, так оно и есть!

В комментариях Сара рассказала подписчикам, что не собирается останавливаться на трёх котах. Актриса поделилась с поклонниками тем, что ей очень нравится дарить кошкам новый дом.

Источник:

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Метки: Питомцы   Сара Джессика Паркер   животные   интересное   коты   милота   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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263
Lyalyalya123 21 минуту назад
Вижу котика, ставлю сразу лайк!
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17k
Сергей 12 минут назад
Первый звоночек!:)
К старости!:)
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32k
Slonyash 47 минут назад
Ну отличный котэ! Молодец!
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