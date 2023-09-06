Премьера нового фильма Вуди Аллена в Венеции началась со скандала

Четырехкратный лауреат премии "Оскар", режиссер фильма "Энни Холл" и других комедий, вел бурную личную жизнь.

Аллен познакомился с Мией Фэрроу в 1979 году, а в 1980 году у них начались отношения. С 1982 по 1992 год Фэрроу снялась в 13 фильмах возлюбленного. Они всегда жили в отдельных квартирах по разные стороны Центрального парка Нью-Йорка. У них есть общий сын Ронан, а также двое приемных детей - Дилан и Мозес Фэрроу.

На момент их знакомства у актрисы было семеро детей: трое биологических сыновей от предыдущего брака, а также четверо приемных детей, включая Сун-И Превин.

В 1990-х разразился скандал: Фэрроу узнала о романе Аллена с 22-летней падчерицей. В 2014 году приемная дочь Дилан также заявила о сексуальных домогательствах в детстве со стороны отца. Режиссер все обвинения назвал ложными.