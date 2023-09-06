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Премьера нового фильма Вуди Аллена в Венеции началась со скандала

Премьера нового фильма Вуди Аллена в Венеции началась со скандала

Автор:
06 сентября 2023 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вуди Аллен   знаменитость   обвинение   премьера   режиссер   скандал   
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Протестующие, скандирующие "нет культуре изнасилования", устроили потасовку с охраной Венецианского кинофестиваля перед премьерой 50-го фильма Вуди Аллена. На красную дорожку 87-летний режиссер вышел с женой Сун-И Превин и приемными детьми.

Знаменитый режиссер попал в опалу после появления движения #MeToo. Миа Фэрроу обвинила бывшего мужа в том, что в 1990-х годах он домогался приемных дочерей Сун-И и Дилан.

Премьера 50-го фильма Вуди Аллена “Великая ирония” прошла в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. Публика освистала режиссера, а протестующие пытались прорваться на красную дорожку.

Несмотря на произошедшее, журналисты на пресс-конференции аплодировали Аллену.

Фестиваль подвергся критике за включение в программу Аллена и Романа Полански, которого также обвиняют в растлении малолетних.

В интервью Вуди Аллен сказал: "Я прожил очень счастливую жизнь. Все эти годы удача была на моей стороне. У меня были любящие родители, у меня хорошие друзья, у меня замечательная жена и двое детей. Через несколько месяцев мне исполнится 88 лет. Я никогда не лежал в больнице. Со мной никогда не случалось ничего ужасного".

Несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте, Сун-и и Вуди поженились в 1997 году. Они удочерили двух девочек, назвав их Беше и Мэнзи.

Четырехкратный лауреат премии "Оскар", режиссер фильма "Энни Холл" и других комедий, вел бурную личную жизнь.

Аллен познакомился с Мией Фэрроу в 1979 году, а в 1980 году у них начались отношения. С 1982 по 1992 год Фэрроу снялась в 13 фильмах возлюбленного. Они всегда жили в отдельных квартирах по разные стороны Центрального парка Нью-Йорка. У них есть общий сын  Ронан, а также двое приемных детей - Дилан и Мозес Фэрроу.

На момент их знакомства у актрисы было семеро детей: трое биологических сыновей от предыдущего брака, а также четверо приемных детей, включая Сун-И Превин.

В 1990-х разразился скандал: Фэрроу узнала о романе Аллена с 22-летней падчерицей. В 2014 году приемная дочь Дилан также заявила о сексуальных домогательствах в детстве со стороны отца. Режиссер все обвинения назвал ложными.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вуди Аллен   знаменитость   обвинение   премьера   режиссер   скандал   
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2  комментария
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Ваня Час назад
лучше бы вместо ора пошли бы улицы подметать, больше пользы было бы...
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