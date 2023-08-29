Осталось за кадром: 19 актеров и актрис, которые поссорились на съемках

Дружба и любовь на экране совершенно не означают их присутствия в реальной жизни. Актеры мастерски изображают всю палитру теплых чувств, оставляя за кадром неприязнь и даже ненависть друг к другу. Так кто же из звезд Голливуда ссорился на съемках?
Микки Рурк конфликтует с Робертом Де Ниро больше 30 лет. В 1987 году во время съемок триллера "Сердце ангела" Рурк сказал: "Я больше не равняюсь на Де Ниро, я смотрю сквозь него". В 2020 году Де Ниро опроверг заявление Рурка о том, что Мартин Скорсезе хотел пригласить его в фильм "Ирландец". Микки в своем яростном посте пригрозил "опозорить" Роберта. Актерам, которым уже за 70, так и не довелось устроить драку.
Во время съемок первого сезона "Секретных материалов" между Малдером и Скалли возникали размолвки. Комментируя отношения с Андерсон, Духовны сказал в интервью: "Они подобны корням дерева. Туго переплетены, но дерево растет".
В течение многих лет Джон Кьюсак и Джереми Пивен были не разлей вода. Они вместе снимались в таких фильмах, как "Одно безумное лето", "Кидалы", "Скажи что-нибудь", "Интуиция". Однако стремительный успех Пивена, последовавший за его ролью в сериале "Красавцы" на канале HBO, привел к окончанию дружбы.
Вражда между звездами франшизы "Форсаж" началась с поста Джонсона в соцсети, где он намекнул на напряженные отношения с Дизелем. Скала заявил, что некоторые актеры, занятые на съемках "Форсажа 8", - "сосунки и трусы". Вероятно, Джонсона разгневали частые опоздания Дизеля на съемочную площадку.
Шарлиз Терон и Том Харди были союзниками в захватывающем боевике Джорджа Миллера "Безумный Макс", однако во время съемок между ними возникли разногласия. Терон всегда была пунктуальна, а ее коллега мог опоздать на несколько часов. Часто они даже отказывались разговаривать друг с другом, пока не начинались съемки. В итоге к Шарлиз приставили продюсера, которая помогала улаживать конфликты.
Конфликт Уильяма Шетнера и Джорджа Такэй длится уже несколько десятилетий. Впервые они поссорились в середине 1960-х годов, когда Такэй обиделся на поведение коллеги по "Звездному пути" за кадром. Позже исполнитель роли капитана Кирка заявил, что Такэй озлоблен, а его публичная критика была ради пиара. Такэй в ответ назвал обидчика "сварливым стариком".
Паркер и Кэттролл убедительно сыграли подруг в популярном телесериале "Секс в большом городе", а в жизни старались держаться друг от друга подальше. Ким не устраивал гонорар, и она просила повысить его до размера гонорара Сары. Однако продюсеры ей отказали. Ситуация накалилась, когда Кэттролл отказалась сниматься в третьей части фильма. В одном из интервью Ким заявила, что никогда не была подругой Сары, и назвала отношения с ней "токсичными".
Неприязнь знаменитых актрис длилась почти полвека. На съемках "Что случилось с Бэби Джейн?" они устроили чуть ли не войну. В одной из сцен, когда героиня Бетт должна тащить сестру, Джоан специально надела пояс с металлическими утяжелителями, чтобы ее коллега надрывалась. Ну а Бетт в следующем эпизоде так разошлась, что что со всей силы ударила ногой Джоан прямо в голову. Пришлось накладывать швы. История противостояния голливудских див легла в основу нового сериала "Вражда: Бетт и Джоан".
Все началось с того, что некая Becca обратилась к Монагану в Твиттере с просьбой: "Передай привет Мэттью Фоксу и попроси его, чтобы он завел Твиттер, умоляю". Монаган ответил: "Он бьет женщин. Нет, спасибо". Также Монаган отметил, что его не интересует коллега по сериалу "Остаться в живых". Фокс, которого обвиняли в том, что он ударил женщину-водителя автобуса, назвал слова Монагана "бредом собачьим".
Актеры, играющие влюбленных на протяжении восьми сезонов популярного телесериала "Касл", терпеть друг друга не могли в реальной жизни. Ситуация стала настолько напряженной, что студия отправила Стану и Нэйтана на терапию для семейных пар. К сожалению, психолог не смог спасти дуэт. Катич не появится в 9 сезоне.
Билл Мюррей известен своим непростым нравом. Во время съемок "Ангелов Чарли" Мюррей говорил Люси, что у нее нет актерских способностей, он вмешивался в съемочный процесс, давал непрошенные советы.
Мюррей за годы карьеры неоднократно вступал в перепалки, но ни одна из них не была столь ожесточенной, как его вражда с давним другом и коллегой по фильму "Охотники за привидениями" Харольдом Рэмисом. Несмотря на то, что их экранный дуэт имел большой успех, отношения Мюррея и Рэмиса испортились в разгар съемок фильма "День сурка". Актеры не общались 21 год. В 2014 году Билл отказался от старых обид и пришел навестить умирающего друга.
Белл и Пек сыграли сводных братьев в 4 сезонах и 2 полнометражных фильмах "Дрейк и Джош". После окончания съемок актеры практически перестали общаться. Белл пожаловался в соцсети, что Пек не позвал его на свадьбу.
Кевин Смит, режиссер фильма "Двойной КОПец", делился своим мучительным опытом работы с Брюсом Уиллисом в соцсетях и на ток-шоу. Брюс критиковал все решения режиссера, менял свои диалоги, уходил со съемок.
В 2022 году, когда Уиллису диагностировали деменцию и он ушел на пенсию, Смит написал: "Чувствую себя уродом за свои мелкие жалобы в 2010 году. Сочувствую Брюсу Уиллису и его семье".
Гир и Сталлоне встретились на съемках фильма "Лорды из Флэтбуша" в 1974 году. По словам Сильвестра, Ричард вел себя надменно и вальяжно расхаживал во время репетиции. Между актерами возникала неприязнь, продюсеры были вынуждены снять Гира с роли. Встреча Гира и Сталлоне на вечеринке в доме Элтона Джона в середине 1990-х годов чуть не закончилась дракой.
Как и Билл Мюррей, Берт Рейнольдс часто вступал в конфликты с коллегами. На съемках фильма "Переключая каналы" в 1988 году Берт не поладил с Кэтлин Тернер. А в 2018 году за несколько месяцев до своей смерти он назвал Тернер самой переоцененной актрисой и заявил, что хотел бы стереть их совместную работу из фильмографии.
До 2018 года Сет Роген и Джеймс Франко были практически неразлучны, о чем свидетельствуют их совместные работы в фильмах "Ананасовый экспресс: сижу, курю", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски" и "Интервью". Но после того как студентки актерской студии Джеймса Франко заявили о сексуальных домогательствах, Роген перестал общаться с другом.
Когда в 1997 году фильм "Собственность дьявола" был готов к выходу на экраны, в прессе появились слухи о вражде между Харрисоном Фордом и Брэдом Питтом. Только в 2023 году Форд рассказал, что у них были серьезные творческие разногласия. Каждый хотел, чтобы сценарий учитывал его идеи.
Джон Бернтал работал с Кевином Спейси в "Малыше на драйве" Эдгара Райта. Бернтал назвал Спейси "задирой", а также заявил, что "потерял всякое уважение" к актеру еще до обвинений в домогательствах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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