Осталось за кадром: 19 актеров и актрис, которые поссорились на съемках

Кевин Смит, режиссер фильма "Двойной КОПец", делился своим мучительным опытом работы с Брюсом Уиллисом в соцсетях и на ток-шоу. Брюс критиковал все решения режиссера, менял свои диалоги, уходил со съемок.

В 2022 году, когда Уиллису диагностировали деменцию и он ушел на пенсию, Смит написал: "Чувствую себя уродом за свои мелкие жалобы в 2010 году. Сочувствую Брюсу Уиллису и его семье".