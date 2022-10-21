Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси

В 2017 году некий Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси приставал к нему на вечеринке в Нью-Йорке. Кевину тогда стукнуло 27 лет.

Разразился скандал и актёра моментально «отменили»: разорвали все контракты на фильмы, в которых он должен был сниматься, и убрали его персонажа из мена-успешного сериала «Карточный домик». В нём он успел сняться в пяти сезонах, а в шестом - его выкинули на мороз. Иронично, что продюсеры сериала подали на Спейси в суд за то, что теперь их шоу потеряет рейтинги и потребовали от него 31 миллион долларов. Сначала выгнали, а потом засудили. Тот процесс они выиграли.