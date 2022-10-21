Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси

Пять лет его мурыжили и считали озабоченным извращенцем. Теперь выяснилось, что ни к кому он не приставал, а всё это время общественность «мочила» невиновного человека.
У Кевина Спейси десятки ролей в кино. Причём каких: в «Красоте по-американски», «Подозрительных лицах», в фильме «Семь». Перечислять можно долго, но даже по этим работам понятно, что это не самый последний актёр.
Он много снимался, руководил театром в Лондоне, получал награды… а потом серьёзно влетел.
В 2017 году некий Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси приставал к нему на вечеринке в Нью-Йорке. Кевину тогда стукнуло 27 лет.
Разразился скандал и актёра моментально «отменили»: разорвали все контракты на фильмы, в которых он должен был сниматься, и убрали его персонажа из мена-успешного сериала «Карточный домик». В нём он успел сняться в пяти сезонах, а в шестом - его выкинули на мороз. Иронично, что продюсеры сериала подали на Спейси в суд за то, что теперь их шоу потеряет рейтинги и потребовали от него 31 миллион долларов. Сначала выгнали, а потом засудили. Тот процесс они выиграли.
Спейси травили практически одновременно с известным продюсером Харви Вайнштейном. Того обвиняли к домогательства к женщинам, а Спейси - к мужикам. Так что от «токсичного» Спейси стали шарахаться как от огня и ни о каком кино или театре он мог больше и не мечтать.
Затем этот актёр Рэпп тоже подал в суд и потребовал от Спейси компенсации в 40 миллионов долларов.
И вот на недавнем заседании, суд присяжных постановил, что Рэпп не смог доказать вину Спейси. А судья закрыл это дело. Более того, адвокат Спейси заявил, что всё это изначально было выдумкой: чтобы попиариться на скандале с известной личностью и заработать.
Кстати, Спейси обвиняли в домогательствах ещё несколько парней, в том числе из съёмочной группы «Карточного домика». Но никто из них никаких внятных фактов и доказательств привести не смог, поэтому их даже не рассматривали. Похоже, что эти ребята тоже хотели подрубить деньжат, но не вышло.
Получается, что все обвинения были надуманными, а известного актёра просто так, «по приколу», облили грязью и выкинули из профессии. Что называется, «культура отмены в полный рост». Почему-то под неё попадают в основном актеры-мужчины: Депп, Спейси, теперь окучивают Брэда Питта.
Сейчас Кевину Спейси 63 года. В принципе, ещё может посниматься в кино. Но даже если не получится - смог вернуть себе доброе имя. Хоть что-то.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот она справедливость воукеров
Но за то там все улыбаются