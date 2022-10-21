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Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси

Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси

Автор:
21 октября 2022 15:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: адвокат   актер   домогательства   кевин спейси   обвинение   присяжные   скандал   суд   
1955
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Пять лет его мурыжили и считали озабоченным извращенцем. Теперь выяснилось, что ни к кому он не приставал, а всё это время общественность «мочила» невиновного человека.

У Кевина Спейси десятки ролей в кино. Причём каких: в «Красоте по-американски», «Подозрительных лицах», в фильме «Семь». Перечислять можно долго, но даже по этим работам понятно, что это не самый последний актёр.

Он много снимался, руководил театром в Лондоне, получал награды… а потом серьёзно влетел.

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В 2017 году некий Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси приставал к нему на вечеринке в Нью-Йорке. Кевину тогда стукнуло 27 лет.

Разразился скандал и актёра моментально «отменили»: разорвали все контракты на фильмы, в которых он должен был сниматься, и убрали его персонажа из мена-успешного сериала «Карточный домик». В нём он успел сняться в пяти сезонах, а в шестом - его выкинули на мороз. Иронично, что продюсеры сериала подали на Спейси в суд за то, что теперь их шоу потеряет рейтинги и потребовали от него 31 миллион долларов. Сначала выгнали, а потом засудили. Тот процесс они выиграли.

Спейси травили практически одновременно с известным продюсером Харви Вайнштейном. Того обвиняли к домогательства к женщинам, а Спейси - к мужикам. Так что от «токсичного» Спейси стали шарахаться как от огня и ни о каком кино или театре он мог больше и не мечтать.

Затем этот актёр Рэпп тоже подал в суд и потребовал от Спейси компенсации в 40 миллионов долларов.

И вот на недавнем заседании, суд присяжных постановил, что Рэпп не смог доказать вину Спейси. А судья закрыл это дело. Более того, адвокат Спейси заявил, что всё это изначально было выдумкой: чтобы попиариться на скандале с известной личностью и заработать.

Кстати, Спейси обвиняли в домогательствах ещё несколько парней, в том числе из съёмочной группы «Карточного домика». Но никто из них никаких внятных фактов и доказательств привести не смог, поэтому их даже не рассматривали. Похоже, что эти ребята тоже хотели подрубить деньжат, но не вышло.

Получается, что все обвинения были надуманными, а известного актёра просто так, «по приколу», облили грязью и выкинули из профессии. Что называется, «культура отмены в полный рост». Почему-то под неё попадают в основном актеры-мужчины: Депп, Спейси, теперь окучивают Брэда Питта.

Сейчас Кевину Спейси 63 года. В принципе, ещё может посниматься в кино. Но даже если не получится - смог вернуть себе доброе имя. Хоть что-то.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: адвокат   актер   домогательства   кевин спейси   обвинение   присяжные   скандал   суд   
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21  комментарий
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5k
Copycat 2 часа назад
самое что противно
- перед ним ни кто не извинится
- ни кто его в нормальном кино снимать больше не будет, так в каком то трешачке местечковом может

вот она справедливость воукеров
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11k
Трив 7 минут назад
Снять-то сняли, но репутацию уже не вернёшь. С ним больше никто из серьёзных работать не будет. Хотя, может и повезёт, сумеет что-нибудь сделать с этим. Но даже если он подаст встречный иск, тот урод извинится где-нибудь в самой захудалой газетёнке, самым маленьким шрифтом и всё. Деппу крайне повезло с этим. Очень жаль, Спейси очень хороший актёр.
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43
Сигизмунд Лазаревич 13 минут назад
После выдвижения подобных обвинений и если они не были доказаны, то кто их выдвигал должен быть казнён. Равно как следствие и прокуратура поддержавшее обвинение тоже должны быть казнены. Вот тогда это и будет ПРАВОСУДИЕ.
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51k
smakido 19 минут назад
Видел я несколько лет назад фото, на котором "изнасилованные" актрисульки гроздями висли на продюсере Харви Ванштейне, например, а потом с ног до головы облили грязью !
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866
комнатный сибиряк Полчаса назад
Обвинения то сняли ,но осадочек останется
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5k
Станислав Час назад
А у них за клевету наказания нет что ли? Подал бы ответный иск на круглую сумму.
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15k
Александр 2 часа назад
Вот такое там общество гнилое и народец, появилось подозрение в чём-то, еще ничего не доказали, а от тебя уже все отвернулись и пытаются ограбить и втоптать в грязь.
Но за то там все улыбаются
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226
Feto13 2 часа назад
Пипец... И доказывать ничего не надо, достаточно одной сволочи, чтобы сломать жизнь человеку.
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8k
Shtoppi 2 часа назад
У мистера Спэйси нет теперь желания подать в суд на этого пиз_обола рэппа и ободрать его как липку по всем пунктам?
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
вот только за это время Кевин успел вроде как признаться, что любит мужиков потрахивать и еще заодно прошел курс в клинике сексозависимых... "Но мы его любим не за это"
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
надо нормальных актеров к нам пригласить, мож поснимают у нас качественное кино.
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August

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