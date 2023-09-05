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После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции

После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции

Автор:
05 сентября 2023 19:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Италия   Канье Уэст   бесстыжие   венеция   лодка   пикантная сцена   скандал   шоу бизнес   
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Рэпера с женой сняли на камеру в пикантной ситуации во время прогулки по каналам Венеции.

Недавно Канье Уэст, путешествуя по Италии, заехал в Венецию. Там рэпер нанял лодку, с борта которой получал удовольствие: и эстетическое, рассматривая красивые виды города, и физическое - наслаждаясь ласками с женой. Последнее даже попало в объективы камер других туристов, которые утверждают, что приспустивший штаны артист нисколько не стеснялся публики.



После того как лодка причалила к берегу, рэпер с женой спокойно отправились осматривать достопримечательности.


После публикации провокационных фото в сети итальянцы разразались гневом.



Их возмутил голый зад рэпера и его абсолютное бесстыдство. В соцсетях потребовали наказать артиста за неподобающее поведение. Досталось и компании, предоставившей Уэсту с благоверной лодку. Организация Venezia Turismo Motoscafi была вынуждена оправлываться. Руководство компании заявило, что управляющий судном не был осведомлен о том, что происходило на борту.


«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы увидел, то он немедленно сошел бы на берег и сообщил о нарушителях властям. Мистеру Уэсту и его жене, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — заявили представители компании.

А ведь могли бы сделать неплохую рекламу своей фирме.

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Метки: Италия   Канье Уэст   бесстыжие   венеция   лодка   пикантная сцена   скандал   шоу бизнес   
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14  комментариев
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Завидуют нигеру.
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Евгений Д Полчаса назад
Надо же- притесняют тупорылого черножопого !!!
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0
Alex Полчаса назад
Ну зверьки, ясно.
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Негритянское было ещё пиарить. Что, своих придурков мало?
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10k
GRuslan 37 минут назад
Может она мадавошек вылавливала, кто там че видел)))
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1k
Guntis 38 минут назад
Если бы это был кто то другой может быть даже не заметили бы, фоткать точно не бы стали.
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6k
Старичок 56 минут назад
так негры так ходят, копилкой наружу. может какой цент перепадет.
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18k
Михаил Гривин Час назад
Баба отсосала у мужа. Безобразие! Да где такое видано, в просвещённой-то Европе?!! Вот если б рулевой отсосал - тогда да, все красиво и толерантно.

Кстати, поссать посреди улицы у них в порядке вещей.
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4k
Сергей С Час назад
Был бы гомиком - может еще бы и медаль дали. Це ж гейропа
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1k
Alex Zx Час назад
вы не поверите, но Юлия Якубеня опять...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Первое. Я чёт так и не увидел непристойностей. Единственное, что могут выродить из себя возмущающиеся, это то, что у нигера копилку видно. У нас такое летом на любых шашлыках в изобилии. Самого акта никто не видел. "Очень похоже было, что они...", "Характерная поза..." Это всё домыслы на уровне бабок у подъезда.
Второе. А как его вообще узнали? Он же так хорошо замаскировался. Если бы не заголовок, я бы подумал, что Панин.

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10k
kirpal Час назад
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Обезьяны. Как есть обезьяны. Понимаю - да, приспичило, но блин.... Трахаться прямо на глазах у охранника, или хрен его знает, кто там в белом поло стоит в метре от них - это уже надо совсем стыд потерять.
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