После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции

«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы увидел, то он немедленно сошел бы на берег и сообщил о нарушителях властям. Мистеру Уэсту и его жене, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — заявили представители компании.