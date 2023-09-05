После сексуального скандала Канье Уэсту запретили арендовать лодки в Венеции

Рэпера с женой сняли на камеру в пикантной ситуации во время прогулки по каналам Венеции.
Недавно Канье Уэст, путешествуя по Италии, заехал в Венецию. Там рэпер нанял лодку, с борта которой получал удовольствие: и эстетическое, рассматривая красивые виды города, и физическое - наслаждаясь ласками с женой. Последнее даже попало в объективы камер других туристов, которые утверждают, что приспустивший штаны артист нисколько не стеснялся публики.
После того как лодка причалила к берегу, рэпер с женой спокойно отправились осматривать достопримечательности.
После публикации провокационных фото в сети итальянцы разразались гневом.
Их возмутил голый зад рэпера и его абсолютное бесстыдство. В соцсетях потребовали наказать артиста за неподобающее поведение. Досталось и компании, предоставившей Уэсту с благоверной лодку. Организация Venezia Turismo Motoscafi была вынуждена оправлываться. Руководство компании заявило, что управляющий судном не был осведомлен о том, что происходило на борту.
«Водитель должен был следить за движением и не видел этих непристойностей. Если бы увидел, то он немедленно сошел бы на берег и сообщил о нарушителях властям. Мистеру Уэсту и его жене, безусловно, больше не будут рады на борту судов нашей компании», — заявили представители компании.
А ведь могли бы сделать неплохую рекламу своей фирме.
Источник:
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Кстати, поссать посреди улицы у них в порядке вещей.
Второе. А как его вообще узнали? Он же так хорошо замаскировался. Если бы не заголовок, я бы подумал, что Панин.